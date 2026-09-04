Condenados un padre y un hijo a más de tres años de cárcel en total por engañar al socio de un taller cacereño en la Mejostilla

La Audiencia Provincial de Cáceres considera probado que un padre y su hijo engañaron al antiguo socio de este último durante la disolución de un taller mecánico de la Mejostilla. Ambos prepararon dos ejemplares aparentemente iguales del contrato de disolución del negocio, pero uno incluía una obligación que el otro omitía: que el hijo asumiría los préstamos pendientes.

La sentencia 197/2026, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, condena al hijo a dos años de prisión y ocho meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, por un delito de estafa agravada, y al padre a un año y seis meses de prisión por estafa básica. Ambos deberán indemnizar solidariamente al perjudicado con 15.215,85 euros, más intereses. Ninguno de los dos tenía antecedentes.

Dos contratos con distinto contenido

Los hechos se remontan a 2019, cuando el perjudicado y su socio, que eran amigos, pusieron en marcha un taller mecánico al 50%. En 2020 contrataron un préstamo de 15.000 euros con Liberbank, posteriormente integrado en Unicaja, y un crédito ICO de 3.000 euros.

En agosto de 2023 acordaron poner fin al negocio. El hijo continuaría con la actividad y se quedaría con la maquinaria y las herramientas, a cambio de asumir los 12.215,85 euros pendientes del préstamo de Unicaja y los 3.000 euros del crédito ICO. El acuerdo fue redactado por el gestor y fechado el 29 de agosto.

La firma tuvo lugar el 20 de septiembre en el taller. El padre había citado previamente al antiguo socio por WhatsApp. Según la sentencia, ambos colocaron sobre una mesa los dos ejemplares abiertos por la misma página, de modo que parecieran idénticos. El perjudicado los firmó sin leerlos.

La diferencia salió a la luz meses después, cuando Unicaja reclamó al antiguo socio las cuotas pendientes. El gestor le entregó entonces las dos copias y comprobó que una de ellas no incluía la permuta por la que el hijo asumía las deudas. El tribunal destaca precisamente que “no recoge esa permuta”.

La Audiencia considera acreditado el "engaño" a partir del testimonio del perjudicado, corroborado por el gestor, su esposa y la documentación incorporada al procedimiento. La Sala considera especialmente significativo que existieran dos ejemplares firmados con contenido diferente y señala que “no resulta lógico” que ambos socios hubieran terminado con copias distintas si no hubiera existido engaño.

La confianza entre los socios, clave para la agravante

La Sala aprecia en el hijo la "agravante de abuso de relaciones personales", ya que había sido amigo, compañero de trabajo y socio del perjudicado. Esa relación de confianza, según el tribunal, facilitó el engaño y permite aplicar la modalidad agravada de la estafa.

Respecto al padre, la Audiencia considera acreditada su participación en la maniobra. Fue quien contactó con el perjudicado y estuvo presente en la firma. Su coautoría, afirma la sentencia, “no ofrece duda alguna”. Sin embargo, no le aplica la agravante porque no existía entre ambos una relación personal de confianza equiparable a la mantenida entre el hijo y el perjudicado.

La Sala tiene en cuenta además que ninguno de los condenados tenía antecedentes penales y califica la intervención del padre como “más bien puntual”.

En concepto de responsabilidad civil, ambos deberán abonar solidariamente 15.215,85 euros, correspondientes a las cantidades pendientes de los préstamos de Unicaja e ICO, además de los intereses legales. La Audiencia rechaza otros 17.000 euros reclamados por la maquinaria aportada al negocio al no considerar acreditada la cantidad pendiente de un préstamo personal relacionado con su adquisición.

La resolución no es firme y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).