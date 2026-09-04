Cruzada de Cáceres contra las palomas: un nuevo contrato para reducir su población: "Molestan en los bares y dañan el patrimonio"

Cáceres quiere reducir la presencia de palomas en la ciudad. El alcalde, Rafa Mateos, ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja ya en la licitación de un contrato específico para actuar sobre la población de estas aves, cuya presencia considera que está generando problemas tanto en el día a día de los ciudadanos como en la conservación del patrimonio.

"Desde el área de Medio Ambiente, con Pedro Muriel a la cabeza, se está trabajando ya para licitar un contrato para el control poblacional de las palomas", ha explicado Mateos.

Según el alcalde, el procedimiento debería ponerse en marcha próximamente. "En los próximos días, en las próximas semanas, se va a licitar un contrato para el control poblacional de estas especies", ha afirmado.

Mateos ha ido incluso un paso más allá al definir cuál será el propósito de la actuación municipal: "Tiene un objetivo claro, que es la reducción y extinción de las palomas en el casco urbano".

El método concreto que se empleará todavía no ha sido detallado. El Ayuntamiento pretende contratar un servicio especializado y abordar la actuación con asesoramiento en materia ambiental, según ha avanzado el regidor.

Molestias en terrazas y daños al patrimonio

La proliferación de estas aves preocupa especialmente al consistorio por dos frentes. El primero afecta directamente a la convivencia y al uso cotidiano de los espacios públicos. Mateos se ha referido a la "incomodidad a los vecinos" y también a quienes se sientan en las terrazas de los establecimientos de hostelería.

El segundo afecta a uno de los principales activos de Cáceres: su patrimonio histórico. El alcalde considera que la presencia de palomas supone un problema para la conservación de edificios y elementos monumentales.

"Están causando también un daño importante en nuestro patrimonio", ha afirmado.

Mateos ha vinculado precisamente el anuncio con la presentación de las Noches del Patrimonio y con la necesidad de preservar la Ciudad Monumental. "Ponemos en valor el patrimonio histórico que tiene una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Cáceres y tenemos una amenaza muy seria con la presencia de palomas", ha señalado.

La protección de los monumentos se convierte así en uno de los argumentos principales para impulsar una actuación que no se limitará únicamente al recinto histórico, ya que el alcalde ha situado el objetivo del contrato en el conjunto del casco urbano de Cáceres.

El precedente de los jabalíes

Mateos ha comparado la futura intervención con las medidas adoptadas anteriormente para controlar la entrada de jabalíes en zonas urbanas.

"Al igual que tuvimos que llevar a cabo una campaña para actuar contra la presencia de jabalíes en nuestra ciudad y ha sido una campaña que ha dado resultados", ha indicado el alcalde antes de anunciar la nueva actuación.

El planteamiento municipal pasa de este modo por recurrir de nuevo a especialistas externos para hacer frente a un problema relacionado con la presencia de fauna en el entorno urbano.

En el caso de las palomas, el Ayuntamiento tendrá además que determinar qué sistemas se emplearán, durante cuánto tiempo se desarrollará el servicio y qué zonas de Cáceres tendrán una atención prioritaria.

Una actuación con especialistas

Preguntado por el procedimiento que se utilizará, Mateos no ha concretado todavía las técnicas de control poblacional previstas en el futuro pliego.

Sí ha avanzado que se recurrirá a una entidad con experiencia específica. "Lo haremos también en colaboración con alguna entidad especializada en gestión y trámites medioambientales, porque sabemos que es una cuestión delicada", ha señalado.

Será, en cualquier caso, un contrato de servicios cuyo presupuesto tampoco ha sido desvelado por ahora.

El alcalde ha puesto como ejemplo la actuación de Badajoz y ha señalado que, según la información que maneja, la capital pacense habría aprobado recientemente un contrato de alrededor de 40.000 euros para controlar las palomas. Mateos no ha indicado que esa cifra vaya a servir como presupuesto de referencia para Cáceres.

Por tanto, habrá que esperar a la publicación de la licitación para conocer el coste del servicio, su duración, el ámbito exacto de actuación y, sobre todo, los métodos elegidos para reducir la población de palomas.

El Ayuntamiento abre así un nuevo frente en el control de fauna urbana. Esta vez, con las miradas puestas especialmente en la protección de las calles, las terrazas y las piedras de una Ciudad Monumental que constituye uno de los principales símbolos de Cáceres.