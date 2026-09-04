Dieciséis mujeres aprenderán a construir bóvedas de ladrillo en Cáceres durante cinco días

La construcción de una bóveda de ladrillo dejará de ser solo materia de estudio para convertirse en trabajo práctico para 16 mujeres que participarán este otoño en Cáceres en una formación especializada sobre una técnica estrechamente ligada a la arquitectura tradicional de Extremadura y Portugal.

El "Curso para mujeres de construcción de bóvedas de ladrillo" se desarrollará entre el 19 y el 23 de octubre y tendrá una duración total de 30 horas repartidas durante cinco jornadas. La formación combinará teoría, patrimonio y, sobre todo, ejecución práctica para que las participantes trabajen directamente en la construcción de este tipo de estructuras.

La iniciativa se desarrollará en el Centro de Innovación y Calidad de la Edificación (Edea Cice) y en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade), ambos en Cáceres.

Organizado por Ella Construye y coordinado desde INTROMAC, Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, el curso pretende avanzar en dos frentes: conservar conocimientos constructivos tradicionales que corren el riesgo de perderse y facilitar la incorporación de más mujeres a un sector todavía mayoritariamente masculino.

De los maestros albañiles a la construcción sostenible

La formación girará en torno a la bóveda tabicada, una técnica de valor patrimonial presente especialmente en construcciones tradicionales de Extremadura y Portugal.

Las participantes reproducirán procedimientos empleados históricamente por maestros albañiles y conocerán sus posibles aplicaciones actuales tanto en rehabilitación como en construcción sostenible.

Ese vínculo entre tradición y futuro constituye uno de los ejes del curso. Los sistemas constructivos tradicionales, los materiales locales y las estrategias pasivas de eficiencia energética forman parte del planteamiento de una actividad que busca recuperar conocimientos históricos y aplicarlos a los actuales retos de rehabilitación y descarbonización de los edificios.

El programa se encuadra dentro de Feenert, proyecto transfronterizo de la Eurorregión Euroace que abarca Extremadura y las regiones portuguesas del Alentejo y Centro, y que está cofinanciado por la Unión Europea mediante el programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

También forma parte de las actuaciones del Convenio Edea Cice y cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Coade y Pymecon.

Las bóvedas de Cáceres también serán aula

La enseñanza no quedará limitada al espacio en el que las alumnas trabajen con ladrillos y materiales. El programa incluye una visita guiada a edificios patrimoniales de Cáceres para estudiar ejemplos reales de bóvedas tabicadas y observar cómo esta técnica forma parte de construcciones históricas.

La capital cacereña se convierte así no solo en sede del curso, sino también en parte de su material didáctico. El objetivo es conectar la ejecución práctica con edificios donde todavía puede reconocerse la aplicación de esos sistemas tradicionales.

Cáceres acogerá del 19 al 23 de octubre un curso práctico para que 16 mujeres aprendan a construir bóvedas de ladrillo, una técnica ligada a la arquitectura tradicional extremeña y portuguesa que la iniciativa quiere recuperar también para la rehabilitación sostenible

En las sesiones participarán profesionales especializados en bóveda tabicada en Extremadura, que abordarán la técnica desde diferentes perspectivas.

Dos jornadas abiertas al público

Aunque el curso dispone únicamente de 16 plazas, parte de su programación tendrá carácter abierto. Las actividades previstas para el lunes y el viernes podrán seguirse por todos los públicos en la sede cacereña del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

En esas sesiones intervendrán los expertos Manuel Fortea y José Carlos Salcedo, vinculados al estudio de esta técnica constructiva.

La propuesta amplía de esta manera el alcance de una formación concebida principalmente para mujeres interesadas en adquirir conocimientos profesionales y prácticos ligados a la construcción.

Más mujeres en la construcción

La otra vertiente del curso está directamente relacionada con el empleo. La organización pretende contribuir a atraer y consolidar talento femenino en la construcción, un ámbito en el que la presencia de mujeres continúa siendo reducida en numerosos oficios.

Ella Construye, responsable de impartir la formación, se presenta como una empresa de impacto social especializada precisamente en promover la incorporación femenina al sector mediante capacitación práctica, sensibilización y colaboración con empresas e instituciones.

El planteamiento encaja además con los objetivos de Edea Cice, centro perteneciente a la Junta de Extremadura y gestionado por Intromac que trabaja en construcción y rehabilitación con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, así como en la mejora de la competitividad de empresas y profesionales.

Durante cinco días, la bóveda tradicional servirá así en Cáceres para conectar patrimonio, empleo femenino y construcción sostenible: recuperar una forma de construir del pasado para evitar que desaparezca y explorar al mismo tiempo las posibilidades que todavía puede ofrecer en los edificios del futuro.