Pilar Morano, la carmelita que llevó la enseñanza musical de Cáceres hasta las aulas de Magisterio

La despedida de las Carmelitas de Cáceres después de 135 años de presencia en la ciudad ha provocado que antiguos alumnos y personas vinculadas a su historia educativa vuelvan la mirada hacia las religiosas que dejaron huella dentro y fuera de las aulas del Colegio Santa Cecilia.

Entre esos nombres aparece ahora el de Pilar Morano Carro, una carmelita cuya actividad docente trascendió las paredes del centro. Además de impartir clases en el colegio, Morano ejerció también como profesora de alumnos de la especialidad de Educación Musical en la Escuela de Magisterio de Cáceres durante los años noventa, según recuerda uno de quienes fueron sus alumnos, Fernando Pizarro.

La Hermana Eliecer. / Antiguos alumnos

Su testimonio permite recuperar una vertiente menos conocida de la presencia educativa de las Carmelitas en la ciudad: la participación de algunas de sus religiosas en la formación de quienes posteriormente serían maestros y llevarían esos conocimientos a colegios de distintos lugares.

Música para quienes iban a enseñar música

Fernando Pizarro, actual director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y exalcalde de Plasencia, cursó Educación Musical entre 1993 y 1996. Entre los profesores que encontró en aquella etapa estaba Pilar Morano.

"Yo tuve una maravillosa profesora que era carmelita del Colegio Santa Cecilia. Se llamaba Pilar Morano Carro", recuerda.

No era, según explica, una presencia limitada a la enseñanza musical dentro de las Carmelitas. "Daba clase también en la Escuela de Magisterio a los futuros maestros en la especialidad de Música", señala.

La marcha de las Carmelitas de Cáceres ha abierto la puerta a recuperar nombres de su legado educativo. Uno de ellos es Pilar Morano Carro, religiosa del Colegio Santa Cecilia que también participó en la formación musical de futuros maestros en la Escuela de Magisterio

Aquella docencia adquiría especial importancia para los estudiantes que se preparaban específicamente como maestros de Música. Además de la formación común del título, cursaban diferentes materias vinculadas a su especialidad con profesores procedentes de distintos ámbitos.

Morano formaba parte de ese grupo.

Una manera diferente de enseñar

Lo que permanece tres décadas después no es únicamente el recuerdo de sus clases. Quienes llegaban a Magisterio después de haberse formado musicalmente en otros ámbitos se encontraban allí con una perspectiva distinta: cómo convertir los conocimientos musicales en herramientas para enseñar.

Pizarro había pasado previamente por el conservatorio y recuerda especialmente ese cambio. Frente a una enseñanza centrada fundamentalmente en la propia formación musical, en Magisterio entraban en juego la didáctica y la pedagogía musical.

Un recorrido por la historia del Vedruna en Cáceres / Cedidas

"Yo venía del conservatorio y allí me encontré con una formación musical muy diferente, ligada a la didáctica y a la pedagogía musical, sobre todo", explica.

En esa transición sitúa especialmente a Pilar Morano. La describe como una mujer "elegante, delgada, con mucha experiencia, mucho conocimiento" y, sobre todo, como "una mujer extraordinaria".

Para su antiguo alumno era además una de las profesoras "históricas" de aquella formación, una docente que acumulaba años de experiencia cuando llegaron las promociones de estudiantes de Música de los años noventa.

Una generación de docentes

Pilar Morano no estaba sola en aquella etapa de formación musical en Cáceres. Junto a ella aparecen en el recuerdo nombres como Pilar Barrios, Carmen Serván, Leandro Lorrio o Francisco Rodilla, integrantes de un grupo de profesores que impartieron diferentes disciplinas a los estudiantes de la especialidad.

Pero el caso de Morano incorpora ahora un significado añadido por su condición de carmelita y por el momento en el que vuelve a aparecer su nombre.

La marcha de las Carmelitas de Cáceres ha puesto el foco sobre la herencia educativa de una comunidad religiosa que durante más de un siglo estuvo estrechamente ligada a la enseñanza en la capital cacereña. El Colegio Santa Cecilia continúa su actividad, pero la salida de las religiosas supone el final de su presencia física en la ciudad.

El recuerdo de Morano permite observar ese legado desde otra perspectiva. No solo a través de las generaciones que estudiaron directamente en las Carmelitas, sino también de quienes coincidieron con sus religiosas en otros espacios educativos.

De Cáceres a otros colegios

La Escuela de Magisterio reunía a estudiantes procedentes de diferentes municipios y, una vez terminada su formación, aquellos jóvenes comenzaban a trabajar como docentes dentro y fuera de Extremadura.

De ahí que la influencia de Pilar Morano, según destaca Fernando Pizarro, no pueda medirse únicamente por los estudiantes que pasaron por el Colegio Santa Cecilia.

"Nos dio clase a mucha gente que no era de Cáceres precisamente a través de la Escuela de Magisterio", explica. A su juicio, "su magisterio llegó a muchos rincones, no solo de Extremadura, sino de otras partes de donde venían los alumnos a formarse en esta especialidad".

Pilar Morano. / Cedida a El Periódico

Es una valoración personal de uno de sus antiguos alumnos, pero retrata el efecto multiplicador que podía tener la enseñanza en Magisterio: formar a profesores que después trasladaban lo aprendido a nuevas generaciones de escolares.

Un nombre que vuelve con la despedida

Pilar Morano permanece también en el recuerdo personal de quienes compartieron aquellas clases. Pizarro asegura que no volvió a verla después de aquella etapa y que durante los años posteriores preguntó por ella a personas relacionadas con las Carmelitas.

Ahora, con la despedida de la comunidad religiosa de Cáceres, considera que su nombre merece formar parte de la memoria que queda detrás de esos 135 años de presencia.

"Para mí fue una persona extraordinaria que marcó mucho mi sendero profesional", afirma.

El testimonio rescata así una pequeña parte de una historia educativa mucho mayor. La de una carmelita que enseñó música en el Santa Cecilia, pero que también salió de sus aulas para formar a quienes, años después, serían los encargados de enseñarla en otros colegios.

La marcha de las religiosas cierra una etapa en Cáceres. Su legado, sin embargo, permanece también en nombres como el de Pilar Morano Carro y en los alumnos que todavía recuerdan, tres décadas después, lo aprendido en sus clases.