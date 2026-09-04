Rafa Mateos reclama mejores comunicaciones para Extremadura y reivindica Cáceres 2031

Cáceres ha celebrado este 4 de septiembre su acto institucional con motivo del Día de Extremadura con el izado de la bandera regional, música tradicional y un discurso en el que el alcalde, Rafa Mateos, ha combinado la reivindicación del orgullo extremeño con los retos que, a su juicio, continúan pendientes. "Estamos ante un día para sacar pecho de lo que somos y de cómo somos. Para pensar en todo lo que hemos conseguido, pero también para seguir marcando el rumbo de Extremadura en general y de Cáceres en particular", ha señalado.

Mateos ha descrito Extremadura como una tierra "generosa, trabajadora, llena de talento y corazón", aunque ha advertido de que "nos queda mucho por pelear aún" porque, según ha afirmado, "no está todo conseguido". El alcalde se ha referido también al lema elegido este año por la Junta de Extremadura, "Sucede Extremadura", con una alusión a Robe y Extremoduro. "Extremadura está presente, tiene voz y se le escucha en todos los rincones del mundo", ha defendido.

La reivindicación de las comunicaciones

Entre los asuntos pendientes, Mateos ha situado de forma destacada las comunicaciones de Extremadura, que ha calificado de deficitarias.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha aprovechado el acto institucional del Día de Extremadura para reclamar mejores comunicaciones para la región y reivindicar la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 como proyecto de cohesión territorial

"Necesitamos poder conectarnos con más rapidez y más eficacia con el resto del mundo. Nuestras relaciones laborales y personales no pueden depender de si hay o no un determinado problema en un punto concreto de las vías del tren", ha afirmado durante su intervención.

El alcalde ha resumido esa reclamación con otra frase: "No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie".

En el acto también ha recordado que este año se cumplen 43 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura, una efeméride que ha utilizado para defender que la celebración debe servir tanto para reconocer el camino recorrido como para señalar las asignaturas pendientes.

Cáceres 2031 como proyecto regional

Buena parte del discurso ha estado dedicada a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, proyecto del que el alcalde ha destacado el respaldo que está recibiendo en otros municipios extremeños.

Mateos ha recurrido a los colores para simbolizar esa idea. Junto al verde, blanco y negro de la bandera extremeña, ha situado el magenta y el azul que identifican la candidatura cacereña.

"También están cosiendo Extremadura", ha señalado el alcalde, quien ha asegurado que numerosos municipios han confirmado su intención de iluminar edificios emblemáticos para mostrar su apoyo al proyecto cultural.

"Juntos mostraremos a Europa la unidad que objetivamente hay en toda Extremadura en torno al proyecto en el que ya somos finalistas", ha añadido.

Cuarenta años como Patrimonio de la Humanidad

El acto ha servido igualmente para recordar otro aniversario destacado para la capital cacereña. Este año se cumplen 40 años de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, un reconocimiento que Mateos considera que cambió "nuestro destino para siempre".

El alcalde ha defendido la necesidad de continuar preservando el conjunto monumental y, al mismo tiempo, hacerlo compatible con una ciudad que aspire a avanzar y transformarse.

"Ese título nos lleva a seguir cuidando de nuestra joya monumental con un mimo singular, para seguir presumiendo de ella, pero siempre desde el prisma de una ciudad innovadora, que construye su futuro con ambición y empeño", ha afirmado.

El Redoble y jotas extremeñas

La vertiente más tradicional del acto ha corrido a cargo del grupo Trébol, cuyos representantes han participado en el izado de la bandera de Extremadura.

La formación ha puesto además música a la celebración con "El Redoble", himno oficial de Cáceres, y un popurrí de jotas extremeñas. Mateos ha agradecido su participación y ha destacado "lo vivo que está nuestro folklore".

La programación municipal tendrá continuidad el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura. Según el Ayuntamiento, el reloj de la fachada consistorial reproducirá el himno regional a las 12.00 y a las 20.00 horas, coincidiendo con el toque de campanas.

La fachada del consistorio también se iluminará con los colores verde, blanco y negro de la bandera extremeña. Mateos ha cerrado su intervención con el mismo hilo conductor del lema elegido para la celebración: "Porque sí: Sucede Cáceres y Sucede Extremadura".