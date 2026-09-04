Agenda cultural
Raphael llega a Cáceres para inaugurar un septiembre de música y cultura
El concierto en la Plaza de Toros abre el Festival Monumental, que comparte protagonismo con el regreso de La Nave del Duende y la nueva temporada de Belleartes
Numerosas propuestas culturales en la ciudad.
'Swarming' marca el regreso de La Nave del Duende tras el verano
La Nave del Duende retoma su programación tras el verano con 'Swarming', el preestreno de 'Enjambre Rave', un espectáculo que explora las vibraciones compartidas entre lo humano y lo no humano, conectando el macrocosmos de las raves con el microcosmos de un enjambre. La propuesta plantea la rave como algo más que un ritual urbano contemporáneo, convirtiéndola en una metáfora viva de los sistemas naturales. Cuerpos, música, tecnología y vibraciones se encuentran para desdibujar las fronteras entre cultura y biología, entre ecosistema y experiencia colectiva.
Los asistentes pueden transformarse simbólicamente en luciérnagas, abejas u hormigas que se mueven al ritmo de la pista, formando un organismo plural que, sin un centro definido, se guía por señales mínimas y encuentra su fuerza en la sincronía. Con este manifiesto estético y filosófico, 'Enjambre Rave' invita a contemplar la rave como naturaleza y la naturaleza como rave. El espectáculo tendrá lugar este viernes 4 de septiembre, a las 21.00 horas, en La Nave del Duende, dando así comienzo a la nueva programación del espacio cultural tras el parón estival.
Espacio Belleartes inaugura su nueva temporada
Espacio Belleartes inaugura el próximo jueves 10 de septiembre, a las 21.00 horas, su nueva temporada cultural y expositiva con 'Forever_RAIN', una muestra fotográfica de la artista Miriam A. Gómez que invita a adentrarse en un universo ficticio y postapocalíptico donde conviven las estéticas cyberpunk y steampunk.
La exposición reúne una serie de obras concebidas como vestigios de una sociedad desaparecida y aborda cuestiones como la transformación del individuo, los límites de la identidad y la búsqueda de una existencia definitiva. A través de diez personajes, Gómez construye una narrativa marcada por la experimentación, los recuerdos y la pérdida del 'Alma', en un mundo cubierto por una lluvia eterna, ácida y tóxica. El proyecto combina fotografía de estudio, postproducción y técnicas mixtas, incorporando materiales como lana, collage, papel vegetal y purpurina para crear una atmósfera fría, oscura e inquietante. Con una trayectoria ligada a la fotografía, el diseño y la creación audiovisual, Miriam A. Gómez ha mostrado su trabajo en distintos espacios de Extremadura y ha publicado en Norbania y PhotoVOGUE Italia, además de ser finalista en diversos certámenes fotográficos.
Raphael protagoniza la primera gran cita del Festival Monumental
Cáceres se prepara para este viernes 4 de septiembre, una de las grandes citas del Festival Monumental Cáceres, con el concierto de Raphael, que tendrá lugar a las 21.00 horas en la Plaza de Toros de la ciudad. El recital forma parte de la programación de este festival, que se celebrará del 4 al 26 de septiembre en diferentes espacios de Cáceres y que reunirá a destacados nombres de la música como Raphael, La Flamenka, Pablo López, Vanesa Martín y Rosario.
La actuación de Raphael supondrá el pistoletazo de salida musical al festival y llevará hasta la Plaza de Toros a una de las grandes figuras de la canción española. Con una trayectoria marcada por décadas sobre los escenarios y un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones, el artista regresa a Cáceres para protagonizar una noche de música en directo. El Festival Monumental Cáceres apuesta así por una programación que combina grandes nombres de la música nacional con diferentes espacios de la ciudad, convirtiendo durante el mes de septiembre a Cáceres en escenario de encuentros culturales y musicales.
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