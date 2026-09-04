Raphael 'Raphaelísimo' agota sus 3.500 entradas y coloca a Cáceres en el centro de la música española

Raphael cumplió 83 años el pasado 5 de mayo. Ochenta y tres. Se dice pronto. Chaqueta negra de lentejuelas. Las manos arriba. El gesto. La cintura. Esa manera suya de encogerse primero y crecer después, como si en algún lugar de su cuerpo hubiese un resorte que solo se activa cuando suenan los primeros acordes. Y canta. Y canta otra vez. Y vuelve a cantar. Treinta canciones prácticamente de corrido, casi sin permitir que el concierto respire porque, en realidad, el que parece no necesitar hacerlo es él. Raphael es 'Raphaelísimo' y este viernes volvió a demostrarlo ante un público entregado que abrió el Monumental Cáceres Festival con las 3.500 localidades agotadas (entre 35 y 45 euros) y puso a la capital cacereña en el centro de la escena musical de este país.

A las ocho en punto abren las puertas de la plaza. El ruedo, convertido en patio de butacas, y el graderío, a reventar. Y allí los cacereños: "¿Cómo está la plaza?". Y el coro responde: "A reventar". La organización, de matrícula de honor, vela para que todo el mundo se sienta cómodo. Veranillo de San Miguel y ese 'tic-toc, tic-toc' que emulan los sonidos de cientos de abanicos. Y allí están ellas, Pili, Juli e Isabel Rodríguez, que han venido de Madrid, y otra amiga, que lo ha hecho desde Israel.

Isabel es fan de Raphael desde que tenía 6 años. La primera vez que lo vio en un concierto ya había cumplido los 16. Lo ha seguido por toda España, pero también ha viajado a París, a Londres, a Nueva York... Luce camiseta y bandera de su Dios, y hasta mascarilla con su cara durante el Covid. "He ido a todos sitios, siempre que el monedero aguante, y gracias a él he conocido a mucha gente y tengo los mejores amigos del mundo".

Nueve y media en punto de la noche. Sale Raphael cuál Morante de la Puebla, con garbo y con tronío, y pisa la Era de los Mártires, como los grandes maestros. Qué barbaridad de Raphael, "qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche". Ole con ole y olé. El lleno del torero Raphael abre un mes en el que la ciudad recibirá a otros nombres destacados de la música española. Pablo López actuará el próximo 18 de septiembre y Vanesa Martín lo hará un día después, el 19 (la clausura llegará el 26 de septiembre con Rosario Flores, aunque en este caso el concierto cambiará de escenario y se celebrará en la Plaza Mayor con entrada gratuita).

No sabemos cómo será el resto de conciertos, pero Raphael es de esos artistas que podrían quedarse solos en mitad del escenario y probablemente seguiría ocurriendo algo. Sin orquesta, sin coros, sin visuales. Hasta sin micrófono, si se exagera un poco, porque a Raphael siempre le ha sobrado escenario para convertir una canción en una función completa. Y la Plaza de Toros de Cáceres ha sido precisamente el escenario donde volvió a ser aquel. El de siempre.

Si el ayuntamiento quería celebrar los 40 años de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por todo lo alto desde luego que lo ha conseguido abriendo la cita de septiembre con el Raphael de toda la vida, que cantó como si fuera de Cáceres de toda la vida, y eso que nació en Linares en 1943, que lleva más de seis décadas en la carretera y que ha superado el linfoma cerebral que le diagnosticaron en diciembre de 2024 y que se resiste a abandonar la música porque su propósito siempre será morir cantando.

'Qué sabe nadie'

Raphael es Raphaelísimo y superlativo, como este concierto que ha hecho de Cáceres una ciudad aún más cultural y diversa. Hubo visuales potentes. Hubo banda. Pero hubo tres momentos especialmente poderosos: 'Somos', 'Amor mío' y 'Qué sabe nadie' ('lo que me gusta o no me gusta de este mundo, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo, sin querer, algún murmullo, ni le hago caso, y yo me río, y me pregunto, qué sabe nadie'), porque lo mejor no es ir a ver a Raphael, lo mejor es verlo siendo Raphael.

'Yo soy aquel', 'Mi gran noche', 'Escándalo'... Raphael es un icono, por sus canciones que jamás envejecen, porque es la oda más auténtica que se puede hacer contra el edadismo. La dualidad existe y existe en Raphael. La ambigüedad es un hecho personificado en Raphael. Raphael es la voz de España, qué pasará, qué misterio habrá para que esta canción aúpe al público al delirio, y no haya toro que se le resista a este torero que ha abierto el Monumental Cáceres Festival y que ha vuelto a demostrar que no estamos dormidos, ni muertos, ni viejos. Que en Cáceres estamos tan despiertos, tan vivos y tan jóvenes como Raphaelísimo: el poderoso y épico Raphael. Qué barbaridad de Raphael.