De las aulas a la empresa: profesor y alumno convierten su pasión por la tecnología en Smartex

Lo que comenzó en las aulas como una relación entre profesor y alumno ha terminado convirtiéndose en un proyecto empresarial con sede en Cáceres. José, profesor de Ingeniería Informática, y Alonso, uno de sus alumnos, han puesto en marcha Smartex, una empresa tecnológica especializada en domótica, automatización y desarrollo de soluciones digitales a medida. La historia de Smartex nace del interés de Alonso por ampliar sus conocimientos más allá de las asignaturas de la carrera. Su inquietud por aprender, experimentar y aplicar la informática a situaciones reales encontró en José la experiencia y orientación necesarias para transformar ese interés en proyectos concretos. Con el tiempo, ambos comenzaron a desarrollar soluciones para negocios que necesitaban resolver problemas cotidianos mediante la tecnología. De esta colaboración surgió Smartex, una empresa que combina la experiencia profesional y docente de José con la iniciativa, creatividad y capacidad de aprendizaje de Alonso.

José y Alonso, ante la pantalla de control de Smartex. / EL PERIÓDICO

Tecnología aplicada a problemas reales

Smartex centra su actividad en el diseño de soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. La empresa trabaja tanto con negocios como con particulares, estudiando cada caso para determinar qué herramientas pueden simplificar tareas, reducir tiempos, mejorar la atención al público o facilitar el control de diferentes instalaciones. Uno de sus proyectos más completos ha sido la instalación domótica realizada en Slotia, un salón de juegos situado en la zona de Nuevo Cáceres. El trabajo incluyó la automatización del encendido y apagado de máquinas y televisores, el control de los sistemas de climatización, la gestión de la iluminación interior y exterior y la instalación de sensores para registrar la apertura de puertas. También se incorporaron botones inteligentes para que los clientes puedan solicitar atención. Al pulsarlos, los empleados reciben una notificación en sus relojes, lo que permite atender las peticiones con mayor rapidez y sin necesidad de que el cliente tenga que desplazarse. Además, Smartex ha desarrollado un innovador sistema de fidelización y recompensas para salones de juego, una solución que actualmente no es habitual encontrar implantada en este tipo de establecimientos. A través de un club propio, los clientes pueden acumular puntos y acceder a recompensas, promociones, sorteos y diferentes ventajas. La plataforma incorpora también juegos propios desarrollados por Smartex, concebidos como una funcionalidad adicional del sistema de fidelización y sin relación con juego de dinero real.

Smartex ha desarrollado un innovador sistema de fidelización y recompensas para salones de juego. / EL PERIÓDICO

Domótica propia y control inteligente

Uno de los principales desarrollos de Smartex es Domotex, una aplicación propia creada para controlar de forma remota e inteligente las instalaciones domóticas realizadas por la empresa. Desde una única plataforma, el cliente puede gestionar distintos dispositivos, automatizaciones y funciones adaptadas a las necesidades concretas de cada espacio. Para ello, Smartex trabaja con sus propios dispositivos y APIs, lo que permite integrar y personalizar cada instalación sin depender de soluciones cerradas y adaptar el sistema a viviendas, negocios o instalaciones de características muy diferentes. Además, uno de los aspectos diferenciales de este servicio es que Smartex no trabaja con cuotas mensuales: el cliente adquiere la solución sin necesidad de mantener una suscripción periódica para seguir utilizándola.

Servicios de Smartex. / EL PERIÓDICO

Aplicaciones que mejoran el trabajo diario

Smartex también desarrolla aplicaciones a medida para empresas que necesitan herramientas específicas y no encuentran una solución adecuada entre los programas existentes. Uno de los proyectos desarrollados ha sido una aplicación para gestionar los turnos de un servicio de karaoke. La herramienta permite que los empleados registren a las personas que quieren cantar y organicen automáticamente una lista de espera. Los clientes pueden consultar el orden de participación, mientras que los trabajadores gestionan los turnos desde su propio panel. De esta manera se reducen las preguntas constantes sobre quién será el siguiente, se mejora la organización y los empleados pueden desarrollar su trabajo con menos interrupciones. La empresa puede crear aplicaciones para ordenadores, dispositivos móviles, pantallas táctiles, sistemas de puntos y recompensas, gestión de clientes, reservas, turnos, inventarios o cualquier proceso interno que necesite ser digitalizado.

Domótica, aplicaciones y páginas web a medida

Además de sus proyectos de automatización, Smartex ofrece servicios de desarrollo y mantenimiento de páginas web para empresas, profesionales y comercios. Su trabajo no se limita a crear una web o instalar dispositivos. Cada proyecto comienza con el análisis de las necesidades del cliente, buscando una solución que resulte útil en su actividad diaria y que pueda ampliarse o modificarse en el futuro.

Entre los servicios que ofrece Smartex se encuentran: • Instalaciones domóticas para viviendas y negocios. • Automatización de iluminación, climatización y dispositivos eléctricos. • Control remoto y programación por horarios. • Sensores, avisos y sistemas de atención al cliente. • Desarrollo de aplicaciones a medida. • Creación y mantenimiento de páginas web. • Digitalización de procesos internos. • Integración de dispositivos inteligentes. • Sistemas de gestión para empresas y establecimientos.

José y Alonso convierten una relación académica basada en la enseñanza y el aprendizaje en una empresa especializada / EL PERIÓDICO

Una empresa nacida del aprendizaje

La creación de Smartex demuestra cómo una relación académica puede evolucionar hasta convertirse en un proyecto empresarial. La experiencia de un profesor y la iniciativa de un alumno se unen ahora para desarrollar soluciones tecnológicas desde Cáceres. José y Alonso continúan trabajando con la misma filosofía con la que comenzaron: analizar cada problema, aprender lo necesario y crear una solución adaptada a las personas que van a utilizarla.