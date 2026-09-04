Tamara Alegre, cantante cacereña, inicia una nueva etapa con 'Cien Mares' y apuesta por los sonidos comerciales: "Es muy diferente a todo lo que he publicado hasta ahora"

"Empecé en el mundo de la música cuando tenía solo 9 años, en la Escuela de Saetas de la Cofradía de la Sagrada Cena de Cáceres, de la mano de un gran cantaor, Simón García, conocido artísticamente como 'Niño de la Ribera'. Aquella experiencia marcó el comienzo de un camino que, desde entonces, nunca he dejado de recorrer. Para mí, cantar nunca ha sido simplemente una elección. La música se ha convertido en una necesidad vital, en una forma de expresarme y también en una manera de entender la vida. No podría imaginarme sin ella. Desde pequeña, mis padres me inculcaron unos valores y un amor por la música que han sido fundamentales en mi trayectoria y que, a día de hoy, siguen acompañándome. Por eso, cuando miro atrás, siento que la música siempre ha formado parte de mí. No es solo lo que hago, sino también lo que soy".

Así se define Tamara Alegre, cantante cacereña que continúa avanzando en su trayectoria musical y que el próximo 18 de septiembre presenta su nuevo single, 'Cien Mares'

Sin renunciar a sus raíces

La artista vive la música con pasión y siente un profundo respeto por las raíces de la copla y el flamenco, géneros que han marcado su identidad y su trayectoria. Aunque en esta nueva etapa se muestra más abierta a explorar sonidos y propuestas vinculadas a la música comercial, lo hace sin renunciar a su esencia. Su objetivo es encontrar un equilibrio entre tradición y modernidad, apostando por una fusión que le permita evolucionar y acercarse a nuevos públicos sin perder aquello que la define.

"Siempre intento llegar al corazón del público y conseguir que cada persona que me escucha sienta y se emocione con lo que hago. Sigo muy vinculada al flamenco, un género que forma parte de mi identidad y de mis raíces, pero en un momento determinado tuve la oportunidad de abrirme a nuevos caminos. Una discográfica de Barcelona se puso en contacto conmigo y me ofreció la posibilidad de comenzar a crear e interpretar mis propias canciones. Fue una oportunidad muy importante para mí, porque me permitió descubrir otra faceta artística y seguir creciendo sin dejar atrás aquello que me ha acompañado desde el principio. Ahora mismo me encuentro en un momento muy positivo de mi carrera. Cuando miro hacia atrás, valoro todo lo que he conseguido y, sobre todo, el camino que he recorrido paso a paso, siempre con los pies en la tierra, como decía mi abuela. Todo lo que he ido alcanzando ha sido fruto del trabajo, la constancia y la ilusión por seguir adelante. Además, tengo la suerte de estar rodeada de grandes músicos que forman parte de mi vida y de contar con varios proyectos personales que están funcionando muy bien. Estoy disfrutando mucho de esta etapa y afrontándola con ganas, ilusión y mucha responsabilidad, pero, sobre todo, con el deseo de seguir haciendo música y de llegar cada vez a más personas", explica Alegre.

Un tema cargado de emoción

Por otro lado, 'Cien Mares', su nuevo single, nace con la intención de conectar con un público amplio y, especialmente, con aquellas personas que alguna vez sintieron algo que no se atrevieron a expresar con palabras. La artista considera que la canción puede convertirse en un reflejo de esas emociones que muchas veces permanecen guardadas y que encuentran en la música una forma de ser expresadas. A través de 'Cien Mares', aborda el desamor y los sentimientos que lo acompañan, construyendo una historia cercana y cargada de emoción. Para ella, se trata de una canción con un mensaje especialmente bonito, capaz de llegar al corazón de quienes la escuchen y de hacerles sentirse identificados con aquello que cuenta.

"La gente está muy expectante con este nuevo tema, porque es muy diferente a todo lo que he ido publicando hasta ahora. Es una canción lenta, muy personal y cargada de sentimiento, en la que muestro una parte de mí más íntima. Sobre todo, es una canción que dice mucha verdad y en la que creo que muchas personas podrán sentirse reflejadas", destaca.

Cuando la trayectoria pesa menos que los números en redes sociales

Por último, pone el foco en las dificultades que atraviesa actualmente la industria musical y reconoce que mantenerse y poder vivir de la música no resulta sencillo, aunque se siente afortunada de haberlo conseguido. La artista considera que uno de los principales retos para los músicos extremeños es la necesidad de salir de su tierra para encontrar nuevas oportunidades y conseguir el reconocimiento que, en muchas ocasiones, llega cuando regresan a casa. A su juicio, Extremadura cuenta con grandes músicos y artistas, pero la industria ha cambiado y, cada vez más, el éxito parece medirse en cifras y seguidores en redes sociales antes que en la trayectoria, la formación y el trabajo desarrollado durante años. "La música está un poquito rara últimamente", señala, al considerar que actualmente se presta más atención a los números en redes sociales que a la carrera profesional de un artista. Aunque defiende que todo el mundo tiene derecho a comenzar y a buscar su oportunidad, reivindica también el valor de la preparación y la experiencia que durante años han acompañado a los cantantes. Una reflexión con la que la artista cierra esta nueva etapa convencida de que, más allá de las cifras, la música sigue teniendo algo que no se puede medir, la capacidad de emocionar y llegar a las personas.