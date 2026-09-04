Los vecinos del casco histórico de Cáceres denuncian que las obras del Madruelo eliminan su último aparcamiento

El comienzo de los trabajos del futuro Museo del Madruelo ha vuelto a poner el foco sobre uno de los problemas que arrastra el entorno de la Ciudad Monumental de Cáceres: la falta de espacios donde estacionar. La asociación vecinal del barrio asegura que el inicio de la actuación ha supuesto la prohibición de aparcar en el solar de la calle Tenerías que hasta ahora venían utilizando residentes y otros usuarios de la zona.

Según sostiene el colectivo, se trataba del último aparcamiento operativo disponible en este entorno, por lo que su pérdida reduce todavía más las posibilidades de estacionamiento para quienes viven o trabajan junto al casco histórico.

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental señala que la situación no responde únicamente a esta última actuación. Asegura que durante los últimos tiempos se ha producido un "goteo constante" de plazas eliminadas y considera que las supresiones se han sucedido sin que hayan entrado en funcionamiento alternativas suficientes para compensarlas.

"Destruyen plazas sin ofrecer alternativas"

El colectivo vecinal muestra su respaldo a los proyectos destinados a recuperar y poner en valor esta parte de Cáceres, pero reclama que esas actuaciones se acompañen de soluciones de movilidad para la población residente.

"Nos encontramos ante un agravio continuo. Aquí se inician proyectos de interés para toda la ciudad, como este museo, pero se hace a costa de asfixiar a las personas residentes en el barrio", señala la directiva de la asociación.

Los vecinos reprochan especialmente al Ayuntamiento que, a su juicio, no se hayan materializado las alternativas de aparcamiento prometidas para el entorno. "Destruyen plazas sin ofrecer alternativas, como habían prometido", denuncia la asociación.

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres denuncia que el inicio de las obras del futuro Museo del Madruelo ha dejado sin uso el último aparcamiento operativo de la zona y reclama al ayuntamiento alternativas inmediatas para los residentes y comerciantes del entorno

La queja se extiende también al impacto sobre los establecimientos de la zona. El colectivo considera que la progresiva reducción del estacionamiento complica el día a día tanto de los residentes como de los comerciantes y aumenta las dificultades de acceso a esta parte de la ciudad.

Una respuesta "inmediata"

Ante este escenario, la Asociación Vecinal Ciudad Monumental reclama al Ayuntamiento de Cáceres una respuesta inmediata y medidas a corto plazo que permitan a los residentes disponer de opciones de estacionamiento próximas a sus viviendas.

El colectivo sostiene que la transformación del entorno debe conciliar la protección patrimonial y los proyectos de mejora urbana con las necesidades cotidianas de quienes viven en el casco histórico y sus inmediaciones.

En este sentido, defiende que la peatonalización y la recuperación patrimonial deben desarrollarse de la mano de una planificación de movilidad que tenga en cuenta a la población residente y evite, según advierte, que la reducción progresiva de plazas termine agravando los problemas de acceso y estacionamiento en el corazón de Cáceres.