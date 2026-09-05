Más de 900 vecinos de Cáceres el Viejo al alcalde: "No queremos más anuncios, queremos hechos"

Los vecinos de Cáceres el Viejo han decidido convertir en firmas el malestar acumulado por las actuaciones pendientes en el barrio. La Asociación Vecinal Urbanización Cáceres el Viejo ha registrado en el Ayuntamiento una carta dirigida al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos Pizarro, respaldada por más de 900 firmas, en la que reclama que los compromisos municipales comiencen a traducirse en actuaciones concretas.

"No queremos más anuncios, queremos hechos", resume el colectivo en el escrito presentado este viernes, 4 de septiembre.

La asociación explica que durante los últimos meses ha remitido diferentes escritos y comunicaciones al consistorio para trasladar las necesidades de esta zona de la ciudad, solicitar información y conocer la evolución de las mejoras planteadas.

Según el colectivo, desde el ayuntamiento se les ha comunicado que existe predisposición para atender las reivindicaciones, que se trabaja en las distintas actuaciones y que se están dando pasos para desarrollar los compromisos adquiridos.

Los vecinos, sin embargo, consideran que necesitan plazos más claros y precisos después de años de espera. "Cáceres el Viejo necesita avanzar y recuperar la ilusión", sostiene la asociación.

La cubierta de la pista ya ha sido retirada

Uno de los problemas que centra ahora la preocupación del barrio es el estado de la pista deportiva. El jueves 3 de septiembre entró maquinaria en las instalaciones para retirar la cubierta que había resultado dañada durante el temporal del pasado febrero.

La estructura ha sido finalmente desmontada. Para la asociación, esta intervención abre ahora una nueva incógnita: cuándo podrá volver a contar el barrio con una pista recuperada y con una nueva solución de techado.

Más de 900 vecinos de Cáceres el Viejo han respaldado una carta dirigida al alcalde, Rafael Mateos Pizarro, para reclamar avances y plazos concretos en las actuaciones pendientes del barrio, entre ellas la recuperación de la pista deportiva dañada desde febrero

El colectivo asegura además que las labores realizadas con maquinaria han provocado surcos, arañazos y desconchones en el pavimento de cemento. También señala daños en otros elementos del equipamiento, entre ellos las canastas y las porterías.

Por este motivo, la asociación considera que la actuación no debería terminar con la retirada de la estructura deteriorada. Reclama una recuperación integral que contemple el pavimento, los elementos deportivos afectados y una nueva cubierta que permita volver a utilizar las instalaciones en condiciones adecuadas.

La instalación lleva meses sin poder utilizarse con normalidad, según advierte el colectivo, que reclama al consistorio que concrete ahora el calendario previsto. "¿Qué plazos existen para recuperar este espacio?", pregunta la asociación.

El centro cívico, pendiente de septiembre

La pista no es la única reivindicación incluida entre las preocupaciones del barrio. Otra de las actuaciones señaladas es el Centro Cívico de Cáceres el Viejo, una demanda que la asociación califica de histórica.

Según recoge el escrito vecinal, la licitación está prevista para este mes de septiembre después de que su tramitación se desplazara desde el verano con el objetivo de realizar una mejor planificación.

Los vecinos estarán pendientes, por tanto, de que ese calendario se materialice y de conocer los siguientes pasos de un proyecto largamente esperado en esta zona de Cáceres.

Cerramiento, jardines y Ramos Guija

A la lista se suma el cerramiento del complejo deportivo. La asociación sostiene que esta intervención resulta necesaria para aumentar la seguridad del recinto y prevenir actos vandálicos y posibles situaciones de riesgo.

También reclama avances para los jardines de la avenida Cuatro Lugares, donde los residentes piden una mejora de los espacios verdes.

La cuarta gran actuación pendiente señalada por el colectivo es la urbanización del Complejo Ramos Guija, para la que solicita nuevos avances que permitan completar la ordenación y las intervenciones necesarias en esta zona.

La asociación reconoce que este tipo de proyectos están sujetos a procedimientos administrativos, redacción de proyectos y planificación. También valora la predisposición que, según asegura, les ha transmitido el Ayuntamiento.

Sin embargo, considera que ha llegado el momento de concretar esa voluntad en calendarios y obras visibles.

"¿Qué va a pasar con todos estos compromisos?"

Las más de 900 firmas pretenden reforzar ahora esa petición ante el gobierno municipal. La asociación interpreta el respaldo conseguido como una muestra de la implicación de los residentes con el futuro de Cáceres el Viejo y con la recuperación de servicios y espacios públicos del barrio.

El mensaje que trasladan al Ayuntamiento no pasa por anunciar nuevos proyectos, sino por aclarar qué ocurrirá con los ya comprometidos y cuándo podrán materializarse.

"¿Qué va a pasar con todos estos compromisos?", plantea el colectivo.

Tras años de reivindicaciones, Cáceres el Viejo pide ahora fechas para la pista deportiva, el centro cívico, el complejo deportivo, los jardines y Ramos Guija. Y resume su reclamación en una frase: "Los vecinos no piden nuevas promesas. Piden que los compromisos adquiridos se conviertan en actuaciones visibles".