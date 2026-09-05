'Art Festival', danza contemporánea, Jornadas Europeas de la Cultura Judía e iniciativas deportivas y solidarias: las propuestas culturales de Cáceres para los próximos meses

Cáceres volverá a hacer de su patrimonio histórico un espacio vivo para la creación artística y el encuentro cultural. La Junta de Gobierno Local ha autorizado la celebración de la IV edición del Art Festival de Cáceres, una iniciativa organizada por la 'Asociación de Sketchers de Cáceres Dibujarte' que reunirá los días 16, 17 y 18 de octubre a unos 180 participantes procedentes de España y Portugal.

El patrimonio, visto a través del dibujo

Durante tres jornadas, la Ciudad Monumental se convertirá en un gran cuaderno de dibujo al aire libre. Los participantes, instalados en distintos puntos de la vía pública, plasmarán en sus cuadernos algunos de los rincones más reconocibles del casco histórico, entre ellos la Plaza Mayor, el Arco de la Estrella, la Plaza de San Juan, la Judería, el Arco del Cristo, el Baluarte de los Pozos, los Adarves, la Plaza de Santa María y el entorno del Palacio de los Golfines de Abajo.

Los participantes acreditados podrán acceder asimismo al Baluarte de los Pozos y a la Torre de Bujaco, siempre de acuerdo con los aforos establecidos. La propuesta consolida así una forma de aproximarse al patrimonio desde la mirada directa del artista: observar, detenerse y transformar la arquitectura y el paisaje urbano en una interpretación personal sobre el papel.

Danza contemporánea en la Plaza de San Jorge

La creación artística tendrá también una presencia destacada en octubre con la nueva sección del Festival DZM 2026, denominada 'IX Plataforma de Danza: Archivo Vivo'. La Plaza de San Jorge acogerá los días 17 y 18 de octubre dos funciones de danza contemporánea, en una propuesta que volverá a situar las artes escénicas en el corazón de la ciudad histórica. La programación está concebida para desarrollarse al aire libre y, en caso de lluvia, se trasladará a los soportales del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor.

La memoria judía vuelve a las calles

Antes de estas citas otoñales, Cáceres tiene una convocatoria vinculada directamente a su memoria histórica. El área de Turismo ha invitado a la ciudadanía a participar este domingo, 6 de septiembre, en las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, promovidas por la Red de Juderías de España y que este año se desarrollan bajo el lema "Amor". La programación comenzará a las 10.00 horas con una visita guiada gratuita por las juderías de Cáceres, con salida desde la escalinata del Ayuntamiento. A esta actividad se sumará una jornada de puertas abiertas en los centros turísticos municipales. La iniciativa busca acercar tanto a cacereños como a visitantes el legado histórico y cultural de la comunidad judía y reivindicar el valor de las juderías de Cáceres como uno de los grandes recursos patrimoniales y turísticos de la ciudad.

Kilómetros por la solidaridad

También han dado luz verde a distintas iniciativas deportivas y solidarias. El 21 de septiembre, el Parque del Príncipe será una de las paradas de RETO17: unidos por la investigación del cáncer infantil, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer. El atleta Bernat Xamena afrontará en Cáceres una de las 17 etapas de este desafío, que propone completar un IronMan diario en cada comunidad autónoma: 3,8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42,2 de carrera a pie.

Por su parte, el 27 de septiembre se celebrará la I Carrera Solidaria Club Polideportivo El Encinar 2026, con pruebas de 5 y 10 kilómetros para adultos y diferentes carreras infantiles con recorridos adaptados. Con este calendario, Cáceres encara las próximas semanas combinando deporte, solidaridad y, especialmente, una programación cultural que vuelve a encontrar en sus espacios históricos uno de sus principales escenarios. El dibujo, la danza y la recuperación de la memoria cultural compartirán así protagonismo en una ciudad donde el patrimonio no solo se contempla, sino que también sirve como punto de partida para nuevas formas de creación.