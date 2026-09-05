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Intervención municipal

El Ayuntamiento de Cáceres prepara la reparación del edificio de la calle Río Vístula: "Hay deficiencias que deben ser subsanadas"

Los técnicos municipales descartan riesgo de colapso y detectan problemas en la fachada, las cubiertas y las redes de aguas

Aspecto que presenta el edificio situado en el número 1 de la calle Río Vístula.

Aspecto que presenta el edificio situado en el número 1 de la calle Río Vístula. / El Periódico

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El inmueble de la calle Río Vístula presenta problemas en la fachada, las cubiertas y las redes de evacuación de aguas, aunque los técnicos municipales descartan riesgo de colapso estructural. El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el procedimiento para poder ejecutar de forma subsidiaria distintas obras de reparación en los elementos comunes del edificio situado en el número 1 de la calle Río Vístula. La actuación llega después de que el Consistorio requiriera a la comunidad de propietarios para que acometiera varias intervenciones y de que los servicios técnicos municipales inspeccionaran el estado del inmueble.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha señalado que actualmente no existe riesgo de colapso estructural del edificio, aunque los técnicos han detectado diferentes deficiencias que deben ser subsanadas.

Varias actuaciones pendientes

Entre los trabajos que podrían llevarse a cabo figuran actuaciones en un tramo de la fachada de la calle Ródano, donde se han localizado algunas anomalías, así como la reparación de las filtraciones existentes en las cubiertas. También se contemplan intervenciones en el sistema de evacuación de aguas, la red de aguas del garaje y otros elementos del inmueble.

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Fotogalería | Aspecto que presenta el edificio de la calle Río Vístula, 1, en Cáceres

Fotogalería | Aspecto que presenta el edificio de la calle Río Vístula, 1, en Cáceres

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Fotogalería | Aspecto que presenta el edificio de la calle Río Vístula, 1, en Cáceres /

Primero, un proyecto técnico

El Ayuntamiento contratará en primer lugar un proyecto técnico que permita determinar cuáles de estas actuaciones son prioritarias y concretar las obras necesarias. Una vez definido el alcance de los trabajos, se decidirá su ejecución. En caso de que finalmente el Consistorio tenga que actuar de forma subsidiaria, ante la falta de intervención de la comunidad de propietarios, el coste de las obras será repercutido a los propietarios. No obstante, el Ayuntamiento asumirá la parte que le corresponda por las viviendas de titularidad municipal existentes en el edificio. La actuación se enmarca así en el procedimiento iniciado por el Consistorio para garantizar la reparación de las deficiencias detectadas en las zonas comunes del inmueble.

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