Cáceres, la "enciclopedia de piedra" que alerta de su deterioro: ruido, pintadas y malas restauraciones

Hace algo más de cuarenta años que en una conversación informal mantenida con varias personas enamoradas y defensoras de Cáceres y toda su historia, surgió inesperadamente este hermoso título para nuestra ciudad.

Nosotros recogimos este magnífico reconocimiento, y durante todo este tiempo lo hemos ido utilizando para divulgar en oportunos momentos y situaciones la importancia de esta ciudad nuestra, tanto en nuestra nación como en América, tal y como queda patente en miles de publicaciones y millones de documentos que se conservan en archivos y bibliotecas en todo el mundo.

Dentro del amplio y variado catálogo de propuestas que ofrece Cáceres a los miles de visitantes que recibimos cada año, además de presentarlas a las diferentes generaciones de cacerenses que vamos pasando en el tiempo, hay un escenario único y que a pesar de no pocas carencias ofrece a todos un incomparable escenario histórico y cultural.

No pocos hombres de letras, historiadores, investigadores y ciudadanos en general han manifestado y vienen manifestando que nuestra Ciudad Histórica es la perla de la corona. Por ello miles de personas acuden a disfrutar sobre todo de su contenido variado y único, además de todos los encantos que ofrece Cáceres, que no son pocos.

Cáceres, enciclopedia de piedra es una realidad histórica. En su amplio recinto encontramos un variado catálogo de temáticas, tales como arquitectura, escultura, gastronomía, genealogía, heráldica, historia, pintura, etc. etc. Temas que a pesar del paso del tiempo siguen presentando una grandiosa imagen de esta ciudad universal que se mantiene presentable gracias a un muy limitado número de familias que viven dentro de este espacio, además de determinadas instituciones y órdenes religiosas, con una gran variedad de recursos tanto económicos como históricos o de especial sensibilidad.

Espacio para los jóvenes

Magnifico espacio que en los últimos años está siendo utilizado por los jóvenes de nuestros colegios para acceder a esta Enciclopedia de piedra y sentirse de manera directa actores de la historia paseando por sus calles y plazas, descubriendo y observando miles de detalles que se presentan en todo su espacio.

Esta amplia zona es un gran museo abierto y donde siempre hay algo nuevo que descubrir, ver y disfrutar. En fechas muy señaladas hemos sido testigos de inesperados hallazgos, fundamentalmente cuando se ha producido la rehabilitación de algún edificio o espacios históricos, lo que ha incorporado a esta Enciclopedia nuevos fondos variadísimos, de orígenes muy remotos.

Ciertamente todo este espacio necesita un amplio y profundo trabajo de atención y cuidado en muchos campos. Una protección especial en evitación de cualquier actividad que dañe su integridad e impida su conservación segura para el paso del tiempo. Es como si un magnífico libro de notable antigüedad dejáramos que se le arrancasen páginas o se sumergiera en agua, o exponerlo a temperaturas extremas, todo lo que evidentemente le produciría un daño irreparable, perdiendo gran parte de su valor. El mal de piedra es evidente en muchos puntos de esta zona histórica, pero también las malas restauraciones o ilógicas obras, además de las personas incívicas que consumen alcohol o utilizan ciertas zonas para miccionar, la aparición de pintadas, sin olvidarnos el exceso de ruido que está produciendo unas preocupantes vibraciones que producen continuas caídas de fragmentos pétreos en el interior de determinados y concretos edificios históricos.

A todo ello podríamos sumar el exceso de cableado, muchas veces innecesario, señales de tráfico, antenas a la vista, masificación de coches aparcados, pegotes arquitectónicos, rincones con basura a la vista. A lo que podríamos agregar mayor seguridad policial e incorporar espacio de servicios públicos muy necesarios que en diferentes épocas son requeridos por los miles de ciudadanos que se adentran en nuestra Ciudad Histórica.

Para el cuidado de este riquísimo espacio histórico podríamos agregar un servicio especial de continuos arreglos de albañilería y limpieza, algo que es evidente cuando recorres esas calles y plazas.

No podemos olvidar que esta Enciclopedia de piedra es el principal motivo de ingresos económicos en Cáceres, ello se produce a lo largo de todo el año, por tal motivo es necesario prestarle toda la atención que se merece y necesita, si esto no lo entendemos así, estamos colaborando en su silencioso y descarado deterioro. No olvidemos que nosotros en nuestros correspondientes puestos profesionales o familiares estamos de paso en esta ciudad, pero el recinto histórico debe ser eterno, y tenemos la obligación cívica y moral de cuidarla, para que las futuras generaciones puedan conocerla, disfrutarla y vivirla.

Tenemos en nuestras manos un magnifico catálogo del paso de la Historia por este Cáceres eterno, con sus correspondientes cicatrices pétreas, pero debemos implicarnos seriamente que mas allá de los posibles títulos y reconocimientos futuros sea una ciudad ejemplar para los visitantes, pero sobre todo para quienes vivimos y la visitamos en el día a día, que en definitiva debemos ser los embajadores comprometidos de tan extraordinaria ciudad.

Alonso J. Corrales Gaitán es investigador.