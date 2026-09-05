Cáceres pide a Mateos un tiempo de reflexión para no perder el pulmón verde de Cánovas y Virgen de la Montaña

El futuro de Cánovas y de la avenida Virgen de la Montaña vuelve al centro del debate en la capital cacereña. Cáceres Verde, junto a nueve organizaciones y un amplio grupo de ciudadanos, ha remitido una carta abierta al alcalde, Rafael Mateos, en la que pide aprovechar el momento actual para abrir un "espacio de reflexión y escucha" sobre las intervenciones previstas en ambos ejes. El objetivo, sostienen, es que su renovación no termine alterando el que consideran uno de los principales pulmones verdes y refugios climáticos del centro de la ciudad.

La iniciativa llega en un momento clave. En Virgen de la Montaña, la empresa que había resultado adjudicataria renunció finalmente a ejecutar las obras y el Ayuntamiento ha anunciado que volverá a licitar la reforma de forma inminente por 3,3 millones de euros, unos 600.000 euros más que en el procedimiento anterior. Mientras, el Consistorio prepara también la intervención en el entorno de Cánovas y la plaza de América, para la que dispone de 6,5 millones de euros de financiación europea y cuyo diseño definitivo todavía debe concretarse.

Para los firmantes, esta circunstancia ofrece una oportunidad para replantear el proceso antes de volver a licitar los trabajos. "Señor alcalde, estamos a tiempo. Hablemos", concluye la carta.

Un refugio climático

Cáceres Verde recuerda que Cánovas y Virgen de la Montaña forman desde hace casi un siglo uno de los principales ejes urbanos del ensanche cacereño y defiende que ambos espacios poseen valores no solo ambientales, sino también urbanísticos, arquitectónicos, culturales y patrimoniales. A juicio de la plataforma, la combinación del arbolado y las zonas de sombra convierte además este corredor en "el mejor de los refugios climáticos" situado en pleno centro de la ciudad.

Los colectivos reconocen que el paso del tiempo hace necesarias intervenciones para renovar y mejorar sus infraestructuras. Por ello, su petición es que esos trabajos se desarrollen "sin alterar sus valores esenciales", especialmente en un contexto de aumento de las temperaturas y veranos cada vez más duros, en el que consideran prioritario conservar las zonas de sombra ya existentes.

El debate sobre el arbolado

La carta pone especialmente el foco en la avenida Virgen de la Montaña, donde el proyecto municipal supondrá una reordenación del espacio actual. El Ayuntamiento defiende que la reforma preservará el arbolado de la avenida e incluso elevará el número de ejemplares de los 149 actuales a 151, aunque será necesario trasplantar 26 árboles a otros puntos de la ciudad, que serán reemplazados por otros en la vía. También se sustituirán los actuales setos por otras especies vegetales.

Es precisamente esa transformación la que lleva ahora a Cáceres Verde y al resto de firmantes a pedir que se vuelva a reflexionar sobre el modelo previsto. La avenida ya contó en 2025 con un proceso participativo, por lo que la reclamación actual es reabrir la discusión aprovechando que las obras tendrán que volver a salir a concurso.

El Periódico Extremadura

La carta sostiene además que todavía existe margen para hacerlo. Sus promotores señalan que los plazos de ejecución de los fondos FEDER 2021-2027 permitirían reiniciar el proceso de intervención en Virgen de la Montaña. La financiación europea que recibe Cáceres para estas actuaciones tiene como horizonte de ejecución diciembre de 2029.

Nueve entidades y nuevas adhesiones

Junto a Cáceres Verde respaldan inicialmente el escrito Adenex, Ecologistas en Acción, la Asociación María Telo Feministas de Extremadura, la Asociación Ribera del Marco, Fondenex, Cáceres Perdida, la Plataforma Defensa Animal Extremeña, la Asociación 25 de Marzo y la Fundación ReBroos. A ellos se han sumado numerosos ciudadanos procedentes de ámbitos como la universidad, la arquitectura, la cultura, la enseñanza o la sanidad.

La plataforma ha abierto además la carta a nuevas adhesiones con la intención de ampliar el respaldo ciudadano a su petición. Su objetivo es defender unas zonas de sombra que considera fundamentales tanto por su función ambiental como por su peso en la configuración histórica y urbana de Cáceres.