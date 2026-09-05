Cáceres se suma a la movilización nacional para exigir recursos para las colonias felinas: "Que se cumpla la ley"

Los gestores de colonias felinas de Cáceres se sumarán este domingo a la movilización convocada a nivel nacional para reclamar el cumplimiento de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y, en particular, de las obligaciones que establece para las administraciones locales en materia de gatos comunitarios.

La protesta, promovida por el colectivo nacional Gestores y Gestoras Felinas, se desarrollará de forma simultánea en distintas ciudades españolas. En Cáceres será en la plaza Mayor a las 12.00 horas. Aquí los voluntarios que trabajan en el cuidado de las colonias quieren poner el foco en la situación de la ciudad, donde aseguran llevar alrededor de un año y medio sin disponer de continuidad para el programa municipal de gestión y esterilización.

Manuel, uno de los voluntarios que está organizando la concentración en Cáceres, explica que la reivindicación es sencilla: "Que se cumpla la ley". La norma estatal establece que corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y que deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Entre sus obligaciones figuran el censo y mapeo de las colonias, la esterilización mediante profesionales veterinarios, la atención sanitaria, la identificación mediante microchip y la puesta en marcha de programas de formación e información.

La ley establece además como objetivo el control poblacional de los gatos comunitarios mediante su esterilización e identificación, mientras que el método de gestión contempla el sistema CER, basado en la captura, esterilización y retorno de los animales a su colonia.

Un año y medio de espera

En el caso de Cáceres, el Ayuntamiento sacó a licitación el pasado mes de junio un contrato para la gestión integral de las colonias felinas de la ciudad. El expediente, con un presupuesto base de 58.500 euros sin IVA (69.905 euros con impuestos) y una duración prevista de un año, contempla tres ámbitos: suministro de material y pienso, servicios veterinarios —incluidas esterilizaciones, microchips, vacunaciones y atención sanitaria— y formación. El plazo para presentar ofertas terminó el 8 de julio.

Los gestores aseguran que esta demora está teniendo consecuencias directas sobre el trabajo realizado durante los últimos años. Según explica Manuel, anteriormente se habían desarrollado campañas de esterilización con apoyo municipal y estatal, pero la interrupción de la actividad ha provocado que vuelvan a aparecer camadas en las colonias.

La colonia de gatos que ha cambiado la vida de esta pareja de cacereños / Carlos Gil

"Donde ya habíamos esterilizado los años anteriores, ahora ya han vuelto a haber camadas a triple", sostiene. A su juicio, el problema no es únicamente la falta de actividad durante estos meses, sino que se pierde parte del efecto conseguido mediante un trabajo continuado de control poblacional.

Los voluntarios recuerdan además que buena parte de esta labor recae sobre personas que actúan de forma desinteresada. Son quienes localizan a los animales, realizan capturas cuando es necesario, trasladan a los gatos para su atención veterinaria y continúan ocupándose de las colonias en su día a día. La propia Ley 7/2023 contempla la colaboración ciudadana en el cuidado de los gatos comunitarios y establece que las administraciones locales deben regular los derechos y obligaciones de las personas cuidadoras.

Una reivindicación trasladada al Ayuntamiento

La situación ya ha sido planteada en diferentes ocasiones ante el Consistorio. Manuel explica que los gestores han presentado escritos por registro y que también han acudido al pleno municipal, mientras que otras asociaciones y entidades relacionadas con la protección animal han realizado sus propias reclamaciones.

El pasado 14 de julio, además, mantuvieron una reunión con el concejal de Medio Ambiente, Pedro Muriel, en la que, según el relato de los gestores, se les trasladó que el procedimiento quedaría resuelto durante ese mismo mes. A comienzos de septiembre, sin embargo, continúan a la espera.

"Si en julio hubiese cumplido su palabra el señor concejal y se hubiese llevado a cabo, ya íbamos con retraso de un año y medio, pero al menos este verano, voluntariamente, con todo nuestro tiempo y con el calor que hace, hubiéramos podido ya arrancar de nuevo y esterilizar", señala Manuel.

La concentración del domingo pretende precisamente volver a colocar esta situación sobre la mesa. Los organizadores consideran que el retraso les da "más motivos para pedirles, por favor, ya, que cumplan la ley y los presupuestos que están ahí".

Una movilización nacional

La protesta forma parte de una movilización de ámbito nacional impulsada por el colectivo Gestores y Gestoras Felinas. Según los organizadores, la convocatoria contará con concentraciones en decenas de localidades y busca reclamar recursos económicos, programas estables y una implicación efectiva de las administraciones en la gestión de los gatos comunitarios. En otras ciudades, los colectivos también están denunciando retrasos en la aplicación de las obligaciones previstas en la Ley 7/2023.

En Cáceres, la organización ha corrido a cargo de voluntarios de colonias, sin que sea necesario pertenecer a una asociación concreta. Manuel insiste en que se trata de personas que ya dedican buena parte de su tiempo libre a esta tarea y que ahora reclaman que la responsabilidad no recaiga exclusivamente sobre ellas.

"Nosotros no teníamos que hacer ese trabajo, ese voluntariado, porque tenemos nuestra vida, nuestros animales, y sin embargo seguimos haciéndolo", afirma. Su petición, concluye, es que las administraciones proporcionen los recursos necesarios para que esa colaboración ciudadana pueda complementar, y no sustituir, la responsabilidad municipal.