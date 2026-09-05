Cancelado el espectáculo 'Los Vivancos Live' en Cáceres, previsto para el 12 de septiembre, mientras continúan otras citas culturales

Propuestas diversas para todos los públicos en la ciudad.

'Altillo' llega al Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas acogerá este sábado la actuación de Altillo, un proyecto musical madrileño que apuesta por combinar el folklore y el flamenco con los sonidos urbanos. La formación llegará al escenario cacereño para presentar en directo su primer álbum, 'Cualquier Cosa Combina', en una propuesta que trasciende lo estrictamente musical.

'Altillo' construye un universo en el que conviven música, teatralidad y crítica social, todo ello acompañado de un marcado espíritu festivo. Su propuesta busca tender puentes entre las raíces de la música popular y las sonoridades contemporáneas, explorando nuevas formas de expresión sin renunciar al carácter reivindicativo y celebratorio de sus composiciones. La actuación se celebrará a partir de las 20.00 horas en el Corral de las Cigüeñas. El concierto tendrá entrada libre hasta completar aforo, lo que permitirá al público acercarse a una de las propuestas emergentes que están explorando las posibilidades de encuentro entre la tradición y los lenguajes urbanos actuales. Con 'Cualquier Cosa Combina', Altillo presenta un primer trabajo que resume esa voluntad de mezclar estilos y disciplinas, convirtiendo el directo en un espacio donde la música y la escena se encuentran con el humor, la crítica y la celebración colectiva.

Componentes de 'Altillo', un proyecto madrileño que fusiona folklore, flamenco y música urbana. / Cedida

'Sonrisas y Lágrimas' en la Plaza de Toros

La Plaza de Toros de Cáceres acogerá este sábado, 5 de septiembre, a las 22.00 horas, una nueva producción de 'Sonrisas y Lágrimas, El Musical', de la mano de Theatre Properties y bajo la dirección de Silvia Villaú. El espectáculo recupera la historia de María, una joven novicia que llega al hogar del estricto capitán Von Trapp para hacerse cargo de sus siete hijos. Su carácter alegre y su pasión por la música transformarán la vida de la familia mientras Europa afronta uno de sus periodos más convulsos.

La producción destaca por su puesta en escena y escenografía, diseñada para trasladar al público a la Austria de los años treinta, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los paisajes de los Alpes. Con la música inolvidable de Rodgers & Hammerstein, 'Sonrisas y Lágrimas' se presenta como una propuesta para disfrutar en familia y reencontrarse con uno de los grandes clásicos del teatro musical.

Cancelado el espectáculo 'Los Vivancos Live' previsto para el 12 de septiembre

El espectáculo 'Los Vivancos Live', previsto para el próximo 12 de septiembre de 2026, finalmente ha sido cancelado. La actuación estaba programada para las 21.00 horas, con apertura de puertas a las 20.15 horas, pero la cita no se celebrará finalmente en la fecha prevista. El espectáculo de la reconocida compañía de danza estaba incluido en la programación cultural de la ciudad y tenía previsto ofrecer al público una propuesta escénica marcada por la combinación de danza, música y acrobacia.

Por el momento, la información disponible sobre la cancelación no especifica los motivos ni detalla posibles cambios de fecha. Se recomienda a las personas que hubieran adquirido entradas consultar los canales oficiales de venta para conocer las condiciones relativas a la devolución.