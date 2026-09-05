Cinco días con ritmo peruano y sabor extremeño para celebrar que todavía se hace barrio en Cáceres

La avenida Puente San Francisco de Cáceres está de celebración. La barriada dio este viernes el pistoletazo de salida a sus fiestas con una tarde pensada especialmente para los más pequeños, que comenzó a las 18:30 horas con un concurso de dibujo infantil. Después llegaron los castillos flotantes, los juegos y la música, encargada de acompañar a los vecinos durante las primeras horas de una programación que se prolongará hasta el próximo 8 de septiembre.

Las fiestas están organizadas por la Asociación de Vecinos Puente San Francisco, que ha preparado cinco jornadas en las que se mezclan actividades infantiles, deporte, música, tradiciones y gastronomía. Una celebración con marcado carácter vecinal que busca, sobre todo, sacar a los residentes de sus casas y convertir durante unos días las calles y espacios del barrio en puntos de encuentro.

Los niños abren las fiestas

Los primeros en estrenar la programación fueron los más pequeños. El concurso de dibujo organizado el viernes contó con dos categorías y estuvo a cargo de la Fundación ECCA Social. Apenas una hora después, a las 19:30, la actividad se trasladó hasta la Plazuela con castillos flotantes, juegos infantiles y una merienda ofrecida por la propia asociación vecinal.

La música comenzó a ganar terreno a medida que avanzó la tarde. A las 20:30 horas, la Banda Municipal ofreció un concierto en la explanada del Parque del Rodeo, antes de que una sorpresa musical pusiera el broche a la primera jornada de celebraciones.

El programa no ha tardado en recuperar la actividad. Este sábado, cuando todavía quedaban muchas horas para que regresara la música, los vecinos más madrugadores tenían ya una cita. A las nueve de la mañana comenzó el senderismo 'San Francisco', una propuesta con la que las fiestas han salido a caminar desde primera hora de la mañana.

De Perú a la música de Leo Dan

La jornada del sábado continúa por la tarde y la noche con un cambio de registro. A las 20:30 horas están previstos bailes típicos de Perú, incorporando así una muestra cultural diferente dentro de unas fiestas eminentemente vecinales.

Una hora después, a las 21:30 horas, llegará una nueva sorpresa musical, esta vez dedicada a Leo Dan. Será la encargada de cerrar un sábado que habrá comenzado con zapatillas de senderismo y terminará varias horas después al ritmo de la música.

El domingo la actividad se concentrará en horario nocturno. A las 21:00 horas habrá una propuesta musical infantil organizada por DJ Jorge, mientras que a las 23:00 horas regresará la música de Leo Dan con otra de las sorpresas incluidas en el programa.

La intención es que las celebraciones puedan reunir a públicos diferentes a lo largo de cada jornada. Niños, jóvenes, mayores y familias encuentran así actividades repartidas durante unos días en los que el barrio modifica temporalmente su rutina habitual.

Una noche para bailar

El lunes 7 de septiembre, llegará una de las citas pensadas para prolongarse hasta bien entrada la noche. A las 23:00 horas comenzará una verbena musical dirigida por Velvet Sound, con una propuesta que lleva por título 'Hasta que el cuerpo aguante'. La programación anuncia además una sorpresa musical durante la velada.

Programación de las fiestas de la avenida Puente San Francisco. / Cedida a El Periódico Extremadura

Será la antesala de un último día en el que las fiestas recuperarán algunas de las costumbres más tradicionales de las celebraciones de barrio.

El martes 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de Extremadura, la jornada comenzará a las 11:00 horas con un concurso de rana en la Plazuela, con categorías para damas y varones y premios para quienes consigan imponerse. Tras la competición habrá otra sorpresa musical.

Un cocido para despedirse

El punto final llegará alrededor de una mesa. A partir de las 14:30 horas, la Asociación de Vecinos Puente San Francisco ofrecerá un cocido extremeño con el que despedirá oficialmente cinco días de programación.

La comida servirá también como última oportunidad para compartir un rato entre vecinos antes de recuperar la normalidad. Una fórmula sencilla que resume buena parte del espíritu de estas celebraciones: encontrarse, participar y recuperar durante unos días esa vida compartida que históricamente ha caracterizado a las fiestas de barrio.