Jimena, la joven de Cáceres que logra una beca en China tras diez años de mandarín: "Me enamoré del idioma"

Jimena Gallego tenía 15 años cuando una compañera del instituto la animó a probar las clases de chino que impartía una academia de Cáceres. El centro ofrecía un mes gratuito a los alumnos con expediente de sobresaliente y ella, que desde bien pequeña escuchaba música en coreano, se apuntó por curiosidad. "Me enamoré del idioma y ahí me quedé", recuerda. Diez años después de aquella primera clase, la joven cacereña ha regresado de una estancia de dos semanas en la Universidad de Xiangtan, en China, gracias a una beca de verano. El viaje le ha permitido utilizar el mandarín en las calles, volver "con más ganas de estudiar que nunca" y afianzar la idea de que su futuro está ligado al país.

Gallego ha sido una de las seleccionadas por el Instituto Confucio de la Universidad de León, una institución dedicada a la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura chinas, similar al Instituto Cervantes en España. A ella está adscrita AhoraChina, la única academia de la capital cacereña en la que se puede estudiar el idioma. Cada verano se conceden entre 15 y 20 ayudas para que jóvenes de hasta unos 30 años participen en un programa de inmersión, en este caso en la provincia de Hunan.

La beca cubre el alojamiento, la manutención y todas las actividades académicas y culturales, mientras que los participantes solo han tenido que asumir el coste del vuelo y del seguro médico. Gallego explica que para acceder al programa era necesario acreditar un determinado nivel. Aunque puede solicitarse con un HSK 2, equivalente aproximadamente a un A2, reconoce que normalmente hace falta un nivel superior para conseguir una plaza. Ella acaba de examinarse del HSK 4, similar a un B2.

Una beca para estudiar en Hunan

Se subió al avión ilusionada porque por fin iba a conocer de primera mano la cultura del país. Sin embargo, como suele ocurrir cuando uno aterriza por primera vez en un país con una lengua que no es la suya, también llevaba la preocupación de no ser capaz de desenvolverse como le gustaría. "Más que miedo, me daba vergüenza intentar decir algo y que no supieran ni lo que estaba diciendo porque lo pronunciara mal".

En China no se habla demasiado inglés, menos aún en Xiangtan, una ciudad de entre dos y tres millones de habitantes que se considera pequeña para los estándares del gigante asiático. Aquel apuro, recuerda ahora entre risas, apenas le duró media hora.

Allí se dio cuenta de que el oído enseguida se hace y de que tiene más nivel del que pensaba. Hasta ahora practicaba con varios amigos chinos que viven en España, pero sus conversaciones siempre acaban mezclándose con el castellano.

Un idioma que empezó por curiosidad

Quien la escucha hablar del chino entiende enseguida que la beca era mucho más que un viaje. Años después de empezar a estudiarlo, Jimena conserva el entusiasmo y sigue encontrando en él algo especial. "Cuando traduces un poema o incluso cualquier diálogo al castellano, el texto se triplica. Son capaces de decir muchísimo con muy pocos caracteres", señala.

También le atrajo desde el principio su escritura. Como siempre le ha gustado dibujar, memorizar los caracteres le parecía un entretenimiento. "Lo veía como un juego. Me gustaba buscarles el sentido y descubrir que algunos se parecían a un árbol o al agua".

Las clases en Xiangtan se centraron además en acercar a los estudiantes a las tradiciones, la historia y la cultura del país mediante pequeñas pinceladas. "Nos explicaban, por ejemplo, por qué se han vuelto a poner de moda los hanfu, los trajes tradicionales chinos, o nos preparaban antes de visitar lugares como la Ciudad Prohibida para entender su historia".

Las tardes se completaban con excursiones a Changsha, capital de la provincia de Hunan; Shaoshan, localidad natal de Mao Zedong, y distintos museos de la zona. Además, compartían actividades con estudiantes chinos de Filología Hispánica. "Ellos aprendían español y nosotros chino. Al final acabábamos siendo amigos".

Sobre el país

De todo lo que vio durante el viaje, lo que más le impresionó fueron los contrastes. "Puedes estar en una ciudad que mantiene sus construcciones antiguas, con edificios históricos perfectamente conservados, y encontrarte tres calles después con una de las zonas tecnológicas más avanzadas del mundo, llena de rascacielos y con todo completamente automatizado", relata.

Lo comprobó durante una visita a la Ciudad Prohibida, que se conserva en pleno centro de Pekín con la estructura de la época imperial. "Te alejas veinte minutos en taxi y llegas a una zona llena de rascacielos y con una arquitectura que te deja alucinada. Conviven las dos partes sin estorbarse".

Más allá de esa modernidad, el viaje también le sirvió para desmontar algunos estereotipos sobre la sociedad china. Gallego esperaba encontrar más diferencias, pero terminó descubriendo una forma de relacionarse que le resultó cercana. "Son bastante más parecidos a nosotros de lo que pensamos".

Un futuro laboral ligado a China

La experiencia ha terminado de convencerla de que quiere trabajar como intérprete o dedicarse a las relaciones internacionales entre empresas e instituciones españolas y chinas. También ve posibilidades en la enseñanza, el turismo y la traducción, especialmente porque buena parte de la literatura china apenas ha llegado todavía al castellano.

El mandarín continúa siendo una opción minoritaria entre los universitarios. Mientras que las clases de japonés y coreano atraen a más jóvenes por la popularidad del anime o del K-pop, en el grupo de Gallego apenas hay diez alumnos matriculados. Para ella, ese reducido número de estudiantes contrasta con las posibilidades que ofrece un país enorme en el que buena parte de la población habla mandarín y el dialecto de su zona, pero no otros idiomas.

A ello se suman las relaciones comerciales y turísticas con España y la necesidad, sostiene, de contar con profesionales que no solo conozcan la lengua, sino que también entiendan la cultura del país. "No te voy a decir que las oportunidades sean infinitas, pero realmente hay trabajo".

Todavía no sabe si después de la carrera hará un máster en España o intentará conseguir una beca del Gobierno chino para volver a estudiar allí. Lo que tiene claro es que quiere regresar. El viaje le ha confirmado que puede desenvolverse en mandarín, pero también que la carrera que eligió hace unos años era la acertada. "He vuelto con más ganas de estudiar que nunca".