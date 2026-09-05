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Agenda cultural

Luis Pastor pone música al Día de Extremadura en Cáceres con un concierto sinfónico y artistas invitados

La recaudación del concierto 'Luis Pastor Sinfónico', que tendrá lugar el 8 de septiembre, se destinará a organizaciones sociales sin ánimo de lucro

Luis Pastor, cantante.

Luis Pastor, cantante. / El Periódico

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones diversas para disfrutar de la ciudad.

Una noche sinfónica con Luis Pastor

Cáceres se prepara para celebrar el Día de Extremadura con una propuesta musical especial. El próximo 8 de septiembre, a las 22.00 horas, los Jardines de la Casa Museo Pedrilla acogerán el concierto 'Luis Pastor Sinfónico', una actuación que reunirá al histórico cantautor extremeño con la Orquesta Sinfónica Provincial.

El espectáculo contará además con la participación de varios artistas invitados, entre ellos Duende Josele, Miriam Cantero, Rodrigo Fernández y Raquel Sandes, que acompañarán a Luis Pastor en una velada concebida para celebrar la identidad y la cultura extremeñas a través de la música.

El concierto tendrá lugar en la Ronda de San Francisco en Cáceres, y las entradas tendrán un precio de 5 euros. La recaudación obtenida se destinará a organizaciones sociales sin ánimo de lucro, sumando así al carácter festivo de la cita una dimensión solidaria. La actuación se presenta como uno de los actos culturales destacados de la celebración del Día de Extremadura en la capital cacereña, con una combinación de música de autor, interpretación sinfónica y colaboración entre artistas de distintas generaciones.

Nueva edición de 'Movietone', el festival que une cine y música

Cáceres se convertirá durante el mes de septiembre en punto de encuentro para los amantes del cine y la música con la celebración de Movietone 3, un festival que tendrá lugar del 9 al 20 de septiembre de 2026 en la capital y distintos municipios de su área metropolitana. La programación incluirá proyecciones de documentales y largometrajes, propuestas de danza y un mercado de coleccionismo, con una oferta dirigida tanto al público cinéfilo como a quienes disfrutan de la música y la cultura. Las actividades se repartirán por diferentes escenarios, entre ellos el Colegio de Aparejadores, Bellas Artes y el Parque de Cánovas, además de localidades como Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y Salorino.

Noticias relacionadas y más

Organizado por Cinema Oeste, Movietone 3 cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres y otras entidades locales. El festival vuelve a apostar así por acercar el cine y la música a distintos espacios y municipios de la provincia, ampliando su programación más allá de las salas convencionales.

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