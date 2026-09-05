Escenario AMEX supera su primera noche en Cáceres con 600 asistentes: tu próxima banda favorita podría estar en el cartel

El Foro de los Balbos dio la bienvenida al fin de semana bailando al ritmo del rap, el rock y el soul. Durante la noche del viernes, alrededor de 600 personas pasaron por Escenario AMEX para disfrutar de una primera jornada protagonizada por Akotai MC, HeadBang y Red n' Rebel, tres propuestas diferentes que pusieron sobre las tablas algunos de sus trabajos más recientes.

La encargada de abrir esta nueva edición fue Akotai MC, rapera procedente de Plasencia. Junto a ella estuvieron HeadBang, formación cacereña de rock instrumental melódico, y Red n' Rebel, banda de hard rock integrada por músicos vinculados a Extremadura.

Tres maneras distintas de entender la música que sirvieron para estrenar un fin de semana pensado, precisamente, para ampliar el escaparate de la creación musical extremeña.

Un estreno con 600 asistentes

El presidente de AMEX, Óscar Trigoso, valora positivamente este primer contacto con el público. Tanto los horarios como las actuaciones pudieron desarrollarse según lo previsto y las temperaturas acompañaron durante toda la noche, favoreciendo que hubiera movimiento constante de espectadores.

La organización calcula que unas 600 personas pasaron por el recinto, aunque no coincidieron todas simultáneamente. El público se fue renovando a medida que avanzaba la programación. Las familias suelen concentrarse en las primeras actuaciones y abandonar después el Foro, mientras que los espectadores más jóvenes acostumbran a permanecer hasta el último concierto.

Será este sábado cuando AMEX espera "una mayor afluencia". Es la jornada que tradicionalmente reúne a más público y, después del comienzo del viernes, la organización confía en mantener las cifras de anteriores ediciones. El pasado año se contabilizaron alrededor de 2.000 asistentes durante todo el fin de semana.

Del mar a Cáceres

La segunda noche arrancará a las 21:30 horas y se extenderá aproximadamente hasta las dos de la madrugada. Esta vez serán DelSurf, Dijo Que Sí y Le Mur quienes se encarguen de poner sonido al Foro de los Balbos.

Primer día de Escenario AMEX en Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

La primera parada tendrá cierto sabor a costa pese a encontrarse a cientos de kilómetros de ella. DelSurf convierte las guitarras en el principal vehículo de sus canciones y encuentra en el surf de décadas pasadas el punto desde el que construir su música.

A esa base añade elementos del garage y del rock and roll, consiguiendo que un género inevitablemente asociado a playas y olas pueda encontrar también su sitio entre las piedras del casco histórico cacereño.

Después llegará una propuesta mucho más cercana geográficamente. Dijo Que Sí tiene sus raíces repartidas entre Cáceres y Plasencia y reúne a Sergio Barroso, Miguel Blanco, Alberto Gaytán y Álvaro González.

Sus integrantes proceden de experiencias musicales anteriores, aunque juntos han construido un proyecto que acerca el pop-rock a terrenos indie. Este año han añadido un nuevo capítulo a su recorrido con 'Lágrima Artificial', publicado en mayo, después de títulos anteriores como 'No, No Es Para Tanto' y 'Toy Boy'.

La intensidad irá creciendo hasta alcanzar uno de sus puntos más altos con Le Mur. La banda lleva más de una década desarrollando un lenguaje propio en el que las fronteras entre géneros se difuminan. Su música incorpora influencias que van del metal y el stoner al math y el post-rock, acompañadas por composiciones de carácter introspectivo. Esa evolución ha desembocado este año en 'Bruto', un trabajo publicado en marzo y realizado junto al productor Santi García.

Un escenario para crecer

La diversidad del cartel no es casual. AMEX busca precisamente reservar un espacio a artistas emergentes y géneros que encuentran mayores dificultades para entrar en los grandes circuitos. Trigoso señala que el objetivo no pasa por construir un festival multitudinario ni medir su éxito exclusivamente por el número de personas congregadas.

La prioridad está en "ofrecer a los músicos unas condiciones adecuadas para enseñar aquello en lo que trabajan", ya sea un nuevo disco, un sencillo o un videoclip. De esta forma, el público puede acercarse sin conocer necesariamente todos los nombres y salir habiendo descubierto proyectos nacidos o desarrollados en Extremadura.

Especialmente importante resulta ese escaparate para estilos menos comerciales. El rock, el metal o determinadas propuestas alternativas tienen más dificultades para encontrar escenarios, por lo que el festival pretende funcionar también como punto de partida para bandas que necesitan oportunidades para continuar creciendo.

El domingo, electrónica

Después de dos noches dominadas por guitarras, voces y baterías, el festival cambiará completamente de ritmo para despedirse. Escenario AMEX Electrónico comenzará el domingo a las 18:00 horas con Ángel Salomón, Iván Coletti, Didi Duke, Xevi y Luchi.

La filosofía, sin embargo, seguirá siendo la misma: hacer visibles también a creadores electrónicos que no encuentran fácilmente espacio dentro de otras programaciones.

Primer día de Escenario AMEX en Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

Escenario AMEX afronta así todavía muchas horas de música con una intención que va más allá de llenar el Foro de los Balbos. Aquí el descubrimiento también forma parte del cartel.

Puede que algunos espectadores lleguen a los conciertos sin haber escuchado nunca a quienes subirán al escenario. Si regresan a casa buscando sus canciones, el festival habrá conseguido precisamente el movimiento que perseguía.