Vanesa Martín cierra en Cáceres su gira 'Casa Mía Plus' y avanza detalles de su próximo disco: "Siento que vuelvo a cambiar, pero sin salirme de mí misma"

La cantante Vanesa Martín cerrará su gira 'Casa Mía Plus' en Cáceres el próximo 19 de septiembre. Con motivo de su llegada a la ciudad, la artista hace balance de una gira de verano que llega a su fin y de la oportunidad de poner el broche final en Extremadura, donde se reencontrará con su público en una cita muy especial.

-¿Qué se va a encontrar el público en Cáceres, última parada de esta gira?

-En Cáceres ponemos el punto y final a Casa Mía Plus, una gira que estamos haciendo este verano y que nace con motivo de mis 20 años en la música. Para esta ocasión he querido rescatar canciones antiguas que hacía mucho tiempo que no cantaba y acercarlas al sonido de Casa Mía, cuya gira hicimos el año pasado. Así, he creado un repertorio que mezcla un poco toda mi trayectoria, recuperando temas que forman parte de estos 20 años, con canciones de Casa Mía, que es el álbum sobre el que se sostiene esta nueva gira. El público se va a encontrar todo eso, pero también canciones improvisadas, porque mucho depende de lo que ocurra en cada concierto y de cómo responda la gente. Eso hace que el espectáculo esté más vivo que nunca. Tenemos una capacidad de improvisación que nos gusta muchísimo y que permite que cada noche sea diferente. En general, estamos disfrutando mucho de la gira, tanto nosotros como el público. Lo que más me nutre es ver sus caras, ese cariño y esa complicidad que se crean durante los conciertos. Es algo que me inyecta fuerza, ganas y energía para seguir haciendo música. Y la verdad es que todo está siendo increíble, muy bonito.

-¿Hay alguna canción de tus comienzos que el público esté recuperando con especial ilusión en esta gira?

-La verdad es que todas las canciones que hemos rescatado de mis comienzos están siendo recibidas con mucho cariño. La gente las aplaude y las agradece muchísimo. Creo que mi público no es un público de un solo single, sino que sigue una propuesta más conceptual. Les interesan los álbumes entendidos como conceptos, como un todo. Es, de alguna manera, una filosofía de vida trasladada a canciones, y creo que por eso conectan tanto con temas que forman parte de distintas etapas de mi trayectoria.

-¿Cómo conviven sobre el escenario la Vanesa Martín de sus comienzos y la artista que eres hoy?

-La Vanesa de ahora siente que está más depurada, que tiene más herramientas, gracias al universo y, sobre todo, al público. Seguimos creciendo y avanzando. Tengo mucha capacidad de autocrítica y estoy constantemente adaptándome a los sonidos, actualizándolos, y también a mi manera de mostrarme, a mi espectáculo y a mi show, tanto a nivel técnico como emocional. Pero la Vanesa de los comienzos sigue estando ahí. Es la que me inyecta esa ilusión, esas ganas y esa capacidad de sorprenderme todavía hoy. Creo que las dos conviven bastante bien porque han encontrado un equilibrio bonito. Y de eso se trata también la vida: de encontrar el equilibrio, la armonía y mantener siempre un espacio para la sorpresa.

-Desde tu experiencia y después de 20 años de trayectoria, ¿cómo ves actualmente la industria musical?

-La industria ahora mismo la veo jodida, en el sentido de que hay mucha prisa, muy poca memoria y mucho algoritmo. Creo que con las redes sociales es muy fácil darte a conocer, pero también es muy fácil desaparecer pronto, porque muchas veces no son cimientos que dejen huella. Así que quienes venimos de otra época, de otra generación, estamos sosteniéndonos como sabemos y como podemos, haciendo canciones y tratando de seguir siendo fieles a nuestra manera de entender la música. Por suerte, hemos conseguido fidelizar a un público y creo que, en ese sentido, el boca a boca sigue siendo mucho más poderoso que las redes sociales. Además, detecto una especie de nostalgia en el público. Creo que todo va a volver porque, como todo en la vida, esto también es cíclico. Me atrevo a pensar que esta forma más orgánica, más artesana de hacer y consumir música va a ir adquiriendo cada vez más peso. De hecho, ya estamos viendo cómo algunas plataformas están rescatando incluso los blogs de antes. Creo que hay una necesidad de volver a lo que tiene más verdad y más recorrido.

México como punto de partida para lo nuevo

-¿En qué momento sientes que estás ahora y cómo definirías esta etapa de tu vida y de tu carrera?

-Estoy trabajando en el disco nuevo y ya estamos en la etapa final, preparando todo para empezar a enseñar las canciones y mostrar lo que estamos haciendo. Estoy pasando temporadas en México y, de hecho, el disco está grabado íntegramente aquí. Viene con un sonido diferente al de Casa Mía, y eso a mí me está inyectando mucha ilusión, renovación y frescura. Siento que vuelvo a cambiar, pero sin salirme de mí misma, y estoy muy feliz con el resultado. Ahora termino la gira en Cáceres, que será el último concierto, y si todo va bien, el año que viene verá la luz este nuevo trabajo. Después, a seguir compaginando mi vida entre México, Madrid y Málaga, nutriéndome de muchas cosas, de muchos lugares y experiencias. Estoy viviendo una etapa de mucho movimiento y, sobre todo, estoy muy contenta.