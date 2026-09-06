Un bestiario de fantasía para celebrar los cinco años de La Sindicalista en Cáceres

La galería La Sindicalista Estudio de Cáceres ha inaugurado este jueves, 3 de septiembre, 'Maravillosas Criaturas', una exposición de Alejandro Quintano, conocido artísticamente como El Loco del Pelo Rizo, que podrá visitarse hasta el próximo 31 de octubre. La muestra forma parte de la celebración del quinto aniversario de este espacio artístico cacereño.

Quintano (Salamanca, 1991), artista y codirector de La Sindicalista, presenta en esta ocasión un particular bestiario en el que los animales abandonan su contexto habitual para adentrarse en un mundo de fantasía, color y formas inspiradas en la estética oriental. A través de estas criaturas, el artista plantea también una mirada hacia el "animal que llevamos dentro", en una propuesta que busca transmitir emociones, elegancia y fantasía. La exposición reúne obra gráfica de edición limitada y escultura, combinando las posibilidades de las nuevas tecnologías con el trabajo artesanal. El resultado es un universo de historias y mundos fantásticos en el que conviven la delicadeza y elegancia de la inspiración oriental con la viveza y el carácter del arte pop.

La inauguración contó además con la música de Pedro González de Miguel, que puso la banda sonora al comienzo de esta nueva exposición.

Cinco años de arte en Cáceres

'Maravillosas Criaturas' se suma a la trayectoria de una galería que cumple ahora cinco años desde su apertura y que ha acogido alrededor de 25 exposiciones de distintos artistas. La mayoría de ellos han estado vinculados con Extremadura, aunque el espacio también ha contado con creadores procedentes de otros puntos de España, como No Queda Tinte (Marina Salazar) o Yolanda Relinque. La programación de este aniversario continuará después de la muestra de Quintano con la exposición de Sergio Sánchez Cueco, la otra mitad de La Sindicalista, que será la encargada de cerrar esta celebración de cinco años de actividad. Desde la galería destacan su intención de seguir evolucionando y acercando propuestas artísticas diferentes a la ciudad, en una apuesta por mantener a La Sindicalista como uno de los espacios de arte más singulares de Cáceres.

Una agenda que mira a 2027

La galería ya trabaja además en una programación para 2027 que incorpora nuevas colaboraciones y artistas. Tras las exposiciones de sus dos fundadores llegará a Cáceres el artista almeriense 'El Dios de los Tres', con su particular universo pop. A continuación, La Sindicalista desarrollará una colaboración con la galería asturiana La Oriental, que permitirá el intercambio de artistas entre ambos espacios, con creadores asturianos exponiendo en Cáceres y artistas de La Sindicalista viajando a Asturias. La temporada concluirá con la tradicional colectiva anual, que incorporará el tercer premio de adquisición, en esta ocasión inspirado en Melpómene, la musa de la tragedia. La galería confía en poder contar para esta convocatoria con financiación pública.