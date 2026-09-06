Cáceres baila a tres ritmos: las guitarras de Escenario AMEX conquistan el Foro de los Balbos

Como en cada edición, el Escenario AMEX volvió a brillar este año durante su día grande. Las guitarras regresaron al Foro de los Balbos y tres bandas con formas muy diferentes de entender el rock consiguieron que el centro de Cáceres volviera a bailar.

DelSurf, Dijo Que Sí y Le Mur tomaron el relevo de la jornada inaugural en una noche que se prolongó hasta aproximadamente las dos de la madrugada y en la que las temperaturas dieron finalmente un respiro.

La segunda jornada recogía el testigo de un estreno que ya había confirmado la capacidad de convocatoria de la cita. Unas 600 personas pasaron el viernes por el recinto, según señalaba el presidente de AMEX, Óscar Trigoso. Aquella primera toma de contacto había correspondido a Akotai MC, HeadBang y Red n'Rebel, antes de que el sábado renovara completamente los nombres y sonidos.

Además, el tiempo terminó jugando a favor. Tras el calor acumulado durante la tarde, la bajada de las temperaturas hizo más llevaderas las últimas horas del día y permitió que el público permaneciera frente al escenario hasta bien entrada la madrugada.

Un mismo escenario, tres direcciones

El sábado sirvió especialmente para mostrar la variedad que puede esconderse detrás de la palabra rock. DelSurf llevó hasta una ciudad sin mar una música inevitablemente asociada a él. Su apuesta por el surf rock convirtió las guitarras en el vehículo para trasladar durante unos minutos al Foro de los Balbos a otras latitudes.

El relevo modificó el paisaje sonoro. Dijo Que Sí se encargó de acercar la velada al pop-rock y al indie, mientras que Le Mur reservó para el tramo final una propuesta de rock alternativo más intensa. El resultado fue una noche construida como un pequeño recorrido musical en el que cada concierto abría una puerta diferente al siguiente.

Ese contraste responde también a una de las características que ha acompañado a AMEX durante sus ediciones: ofrecer un escaparate a propuestas que no necesariamente ocupan los espacios más comerciales y permitir que el público pueda encontrarse con ellas directamente sobre el escenario.

Tras dos jornadas de conciertos, sin embargo, el festival todavía no ha dicho su última palabra, y para despedirse ha reservado precisamente su transformación más profunda.

El domingo cambia las reglas

Quien regrese este domingo al Foro de los Balbos encontrará un escenario muy diferente al de las dos noches anteriores. Desde las 18:00 horas, la electrónica ocupará el espacio con una propuesta pensada para convertir las últimas horas de AMEX en una gran sesión de tarde.

Será el regreso del Escenario AMEX Electrónico, una fórmula que ya obtuvo una buena respuesta en la pasada edición y que este año reúne a Ángel Salomón, Iván Coletti, Didi Duke, Xevi y Luchi.

Cinco nombres y, de nuevo, formas distintas de acercarse a la música. La intención no será reproducir cinco veces una misma sesión, sino aprovechar la tarde para moverse entre diferentes registros y conseguir que el ritmo evolucione conforme avance el cierre.

Del conservatorio al techno

Uno de los perfiles más singulares será el de Didi Duke. Su relación con la música comenzó lejos de la imagen habitual de una cabina: cuenta con ocho años de formación clásica. Ese aprendizaje convive actualmente con sesiones que pueden desplazarse por estilos como el Hard Groove, Hard House, Schranz, Hard Trance o Hard Bounce.

Entre Madrid y Extremadura ha desarrollado una manera de trabajar en la que la selección musical se adapta a lo que sucede frente a él. Su trayectoria le ha permitido compartir cabina con Pastis & Buenri, introducirse en la producción y crear Rave Mood, una plataforma dedicada a la cultura electrónica.

Otro planteamiento ofrecerá Iván Coletti, cuya actuación rompe parcialmente la frontera entre pinchar e interpretar. Su formato combina la estructura de una sesión con sintetizadores, cajas de ritmos, percusión y manipulación electrónica en directo, construyendo una experiencia en la que parte de la música se modifica mientras está sonando.

La vertiente más vinculada al techno llegará con Chevy, joven dj cacereño de 22 años relacionado con Paranoyd Collective. Su interés por el vinilo forma parte de una propuesta contundente en la que introduce también breaks y melodías para alterar el pulso de sus sesiones.

Una despedida de casa

El cartel conserva además una importante presencia cacereña. Ángel Salomón, con recorrido dentro de la escena local y experiencia en diferentes registros, será otro de los encargados de alimentar progresivamente la pista durante la tarde.

También estará Luchi, dj y productor de Cáceres que vuelve a participar en el apartado electrónico del festival. Su música busca combinar una base especialmente bailable con elementos melódicos y magnéticos. En esta edición mantiene además otra vinculación con AMEX a través de su colaboración con Texere Audiovisual.

Durante dos noches, las guitarras han llevado buena parte del peso de AMEX. Este domingo serán los platos, los sintetizadores y las cajas de ritmos los que recojan el testigo. Cambiará la música, pero no la razón de ser del festival: dar impulso a quienes todavía buscan hacerse un hueco en el sector y acercar al público nuevos sonidos y artistas que, quizá después de pasar por este escenario, terminen formando parte de su banda sonora cotidiana.