Montaña, un nombre en peligro de extinción en Cáceres

Si hay algo que tenemos todas las personas, por muy evidente que suene, es un nombre. Una forma de llamarnos que se nos impone desde que nacemos, a veces mucho antes o incluso después. Hay miles y miles de opciones, tanto de chico como de chica, pero siempre hay algunos que destacan por ser más comunes, mientras que la otra cara de la moneda la muestran aquellos que están desapareciendo con el tiempo.

En España fue durante mucho tiempo habitual poner a las hijas el nombre de la Virgen del municipio. O, al menos, así era hace años. En Cáceres todavía se escucha el nombre de Montaña, en honor a la patrona de la ciudad, del mismo nombre. Sin embargo, en unas décadas es muy probable que ese nombre esté en peligro de extinción: la edad media es de 49,6 años.

El dato va más allá. En lo que llevamos de década, menos de cinco niñas han sido registradas con ese nombre. En la década anterior fueron solo seis.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al Censo Anual de Población a 1 de enero de 2025, muestran que actualmente hay 277 personas llamadas Montaña en la provincia de Cáceres. La cifra permite comprobar también cómo ha ido cambiando la presencia de este nombre con el paso de las generaciones.

La mayor concentración se encuentra entre quienes nacieron en los años 60, con 84 personas, seguida de las nacidas en los 70, con 61, y en los 80, con 58. Después, la cifra cae progresivamente: 34 personas nacidas en los años 90, 18 en los años 2000 y solo seis en los años 2010. La fotografía es clara: cuanto más joven es la generación, menos Montañas hay.

María de la Montaña, una alternativa mucho más extendida

Pero hay una particularidad que merece la pena detenerse a mirar. El nombre de la patrona también aparece unido a María, formando María de la Montaña, y en este caso su presencia es considerablemente mayor.

El INE contabiliza 879 personas llamadas así en España, con una edad media de 52,5 años. La distribución por décadas vuelve a mostrar que se trata de un nombre especialmente ligado a generaciones anteriores: 18 personas nacieron en los años 40, 72 en los 50, 299 en los 60 y 330 en los 70. Después, la cifra vuelve a caer hasta las 104 personas nacidas en los 80, 37 en los 90, 13 en los años 2000 y apenas cinco en los 2010. En los años 2020, de momento, no aparece ningún registro que alcance el mínimo necesario para ser mostrado por el INE.

Cáceres destaca especialmente dentro de este nombre compuesto. En el municipio de Cáceres hay 369 personas llamadas María de la Montaña, una frecuencia de 7,322 por cada mil habitantes. La cifra está muy por encima de la registrada en otros municipios que aparecen en los datos del INE: nueve en Casar de Cáceres y ocho en Malpartida de Cáceres.

La comparación permite ver hasta qué punto la devoción por la patrona ha dejado huella en los nombres de la población cacereña. Mientras Montaña cuenta con 277 personas en la provincia, su versión compuesta reúne por sí solo 369 personas en el municipio de Cáceres.

Los nombres que sí llegan

Y para entender mejor hasta qué punto ha cambiado la forma de elegir nombre, basta con mirar a los recién nacidos. El INE permite consultar estos datos hasta 2024, que es el último año disponible. Entre las niñas nacidas en la provincia de Cáceres en 2024, el nombre más elegido fue Lucía, con 29 registros. Le siguieron Carmen y Vega, con 23 cada uno; Gala y Sofía, con 22; y Martina, con 21. María, Alma, Paula y Daniela completaron los diez primeros puestos, con 20, 18, 17 y 16 registros, respectivamente.

En el caso de los niños, Hugo fue el nombre más utilizado, con 49 registros, seguido de Manuel, con 33, y Martín y Mateo, con 31 cada uno. Gonzalo, Leo, Enzo, Lucas, Pablo y Javier completaron los diez primeros.

Son nombres que muestran una tendencia muy distinta a la de Montaña. Algunos son tradicionales y otros han ganado fuerza en las últimas décadas, pero todos tienen algo en común: siguen incorporándose a las nuevas generaciones.

Es una fotografía muy distinta de la que ofrece el conjunto de la población cacereña. Entre los nombres más frecuentes aparecen precisamente algunos que pertenecen a generaciones anteriores. En las mujeres, María del Carmen encabeza la lista, con 5.091 personas, seguida de María, con 5.083, e Isabel, con 2.725. María del Pilar suma 2.709 y Carmen, 2.197.

Entre los hombres, Antonio es el nombre más extendido, con 4.862 personas, seguido de Manuel, con 4.074, y Francisco, con 3.779. David alcanza los 3.437 y José, los 3.408.

Un nombre ligado a la patrona

No es casualidad que Montaña tenga un significado especial en Cáceres. La Virgen de la Montaña es la patrona de la ciudad y su devoción forma parte de la identidad cacereña desde hace siglos. La ermita comenzó a levantarse en el siglo XVII por iniciativa del ermitaño Francisco de Paniagua y la devoción fue creciendo hasta convertir a la Virgen en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Durante generaciones, poner Montaña a una hija fue también una forma de mantener en la familia esa devoción. Un nombre que se escuchaba en las calles y que pasó de madres a hijas, especialmente durante buena parte del siglo XX. Pero esa costumbre ha cambiado.

El nombre, por tanto, sigue muy presente en Cáceres, pero cada vez está más ligado a quienes lo recibieron hace décadas. La Virgen continúa formando parte de la vida de la ciudad y cada primavera vuelve a llenar las calles de Cáceres, pero su nombre parece estar dejando de pasar de una generación a la siguiente.

Quizá dentro de unos años siga siendo fácil encontrar una Montaña en Cáceres. Lo que será cada vez más difícil es encontrarlas entre las niñas que acaban de nacer.