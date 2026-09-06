Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera

El periodista cacereño Juan Carlos Vera ha fallecido este domingo en Cáceres a los 61 años, víctima de un cáncer. Vinculado durante buena parte de su vida profesional a la información y a la comunicación, en la actualidad ejercía como jefe de prensa de Vox en Cáceres.

Vera comenzó su trayectoria periodística en el Diario Hoy, donde se ocupó de la información deportiva y permaneció durante más de una década. Su etapa en el periódico coincidió con algunos de los años más destacados del Cáceres de Baloncesto, cuya actualidad siguió de cerca desde la sección de Deportes.

Posteriormente trabajó durante varios años como redactor de la Agencia EFE en Cáceres, continuando así una carrera profesional estrechamente ligada a los medios de comunicación.

El deporte siguió teniendo un peso importante en su trayectoria. Durante años estuvo muy vinculado al Club Voleibol Arroyo, de Arroyo de la Luz, y al mundo del voleibol cacereño.

Vera estudió en el colegio Licenciados Reunidos de Cáceres y posteriormente en la Universidad de Extremadura.

Comunicación política

Tras su etapa en los medios de comunicación, dio el salto a la comunicación institucional y política. Entre 2011 y 2015 fue jefe de gabinete de Laureano León durante su mandato como presidente de la Diputación de Cáceres.

Más tarde se incorporó al equipo de la entonces alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, también como jefe de gabinete.

En los últimos años continuó desarrollando labores vinculadas a la comunicación política de la mano de Vox en Cáceres, formación para la que trabajaba en la actualidad como jefe de prensa.

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El cuerpo de Juan Carlos Vera está siendo velado este domingo en el Tanatorio de Cáceres Serfátima, donde se oficiará una misa funeral mañana a las 10.00 horas. Su cuerpo será dado sepultura a las 11.00 horas en Malpartida de Cáceres.