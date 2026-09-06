Una pelea a puñetazos, patadas y tirones de pelo por un "malentendido" acaba con tres mujeres condenadas en Cáceres

Lo que comenzó como un intento de "aclarar un supuesto malentendido" terminó en una pelea con empujones, puñetazos, patadas y tirones de pelo y ha acabado con tres mujeres condenadas. La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado íntegramente la sentencia dictada en primera instancia por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2025 y en los que varias de las personas que participaron en la trifulca sufrieron lesiones.

Según recoge la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia, tres personas se presentaron aquel día en la vivienda de otra mujer con la intención de resolver ese supuesto desencuentro. Sin embargo, la conversación derivó en una discusión y dos de las mujeres comenzaron a agredirse mutuamente con golpes, patadas y tirones de pelo.

Intervención para separarlas

La pelea fue creciendo a medida que otras personas trataron de intervenir para separarlas. Un hombre sufrió arañazos, otra de las mujeres terminó con laceraciones en una mano y una tercera padeció una contusión en la zona de la espalda. La mujer en cuya vivienda se produjo el enfrentamiento sufrió además varias lesiones provocadas conjuntamente por dos de las ahora condenadas.

La escena no terminó únicamente con los golpes. Durante el enfrentamiento, dos de las participantes gritaron a una de las mujeres "cuando te pille te mato", expresión que acabaría dando lugar también a sendas condenas por un delito leve de amenazas.

Condenas para unas y otras

La sentencia dictada en diciembre de 2025 por el juzgado cacereño consideró acreditado que las agresiones fueron mutuas y repartió responsabilidades entre las participantes.

Una de las mujeres fue condenada por tres delitos leves de lesiones, al considerar el juzgado que había causado heridas a otras tres personas. Por cada uno de esos delitos se le impuso una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de cinco euros. Además, deberá abonar indemnizaciones de 120, 200 y 120 euros, respectivamente, a los lesionados.

Otra de las implicadas fue condenada por dos delitos leves de lesiones: uno por las heridas ocasionadas a la mujer con la que inicialmente se produjo la pelea y otro por lesionar a una tercera persona que había intervenido. Recibió por cada uno de ellos tres meses de multa a razón de cinco euros diarios.

Otra condenada

La tercera condenada recibió igualmente tres meses de multa con una cuota diaria de cinco euros por las lesiones causadas a una de las participantes. Estas dos últimas mujeres deberán indemnizar además de forma conjunta y solidaria con 280 euros a una de las lesionadas, que tardó siete días en recuperarse.

A esas penas se suman las condenas impuestas a ambas por las amenazas. Cada una deberá afrontar un mes de multa a razón de tres euros diarios por haber pronunciado la frase amenazante durante el altercado. El hombre que también aparecía como acusado en el procedimiento fue, por contra, absuelto.

La resolución estableció asimismo para una de las condenadas una prohibición durante cuatro meses de aproximarse a menos de 50 metros de otra de las implicadas, de su domicilio, de su puesto de trabajo o de cualquier lugar que frecuente. Tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio durante ese periodo.

Alegaron legítima defensa

Dos de las condenadas recurrieron ante la Audiencia Provincial. Sostenían que se había producido un error en la valoración de las pruebas, invocaban su derecho a la presunción de inocencia y solicitaban que se les aplicase la eximente de legítima defensa, con la consiguiente absolución.

La Audiencia descarta sus argumentos. La magistrada considera que la sentencia de primera instancia analizó de forma minuciosa el material disponible y subraya que existían pruebas suficientes para acreditar tanto las agresiones como las amenazas.

Entre ellas destaca el testimonio de una de las perjudicadas, que la resolución califica de "contundente" y verosímil, además de la documentación médica. La mujer acudió a los servicios de urgencias del centro de salud de Aldea Moret alrededor de dos horas después de los hechos y presentaba "policontusiones, contusión costal izquierda y contractura cervical". El parte médico fue posteriormente respaldado por el informe forense.

"Agresión mutua"

La Audiencia tampoco acepta que las recurrentes actuaran en legítima defensa. Considera que las pruebas muestran una "agresión mutua" en la que participaron tanto las dos apelantes como la otra mujer, que también resultó condenada por las lesiones ocasionadas durante la pelea.

La resolución recuerda en este punto jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual, en estos supuestos de enfrentamiento recíproco, resulta irrelevante quién inició primero la agresión a la hora de pretender ampararse en la legítima defensa.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado íntegramente el recurso de las dos mujeres y ha confirmado todas las condenas impuestas en primera instancia, además de cargarles las costas que pudieran haberse generado durante la apelación.