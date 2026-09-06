Patrimonio obliga a mover a Cáceres una planta solar que estaba proyectada en el Casar

Los condicionantes impuestos por Patrimonio Cultural han obligado a modificar dos proyectos de plantas fotovoltaicas previstos en el entorno de Cáceres, hasta el punto de que una de ellas ha cambiado incluso de municipio. Se trata de las instalaciones Aleta 28 y Cristóbal Colón 5, promovidas ambas por VLT Renovables II, que han tenido que presentar nuevos proyectos técnicos y estudios de impacto ambiental después de los informes emitidos durante su tramitación.

El cambio más significativo se ha producido en Cristóbal Colón 5. Cuando salió inicialmente a información pública en mayo de 2025, la instalación estaba proyectada en el término municipal de Casar de Cáceres. Sin embargo, el nuevo proyecto registrado por la promotora en junio de este año traslada la planta al término municipal de Cáceres, concretamente al polígono 16, parcela 10.

La propia Dirección General de Industria, Energía y Minas explica que la empresa ha presentado un nuevo proyecto técnico y un nuevo estudio de impacto ambiental que modifican tanto el emplazamiento de la fotovoltaica como su infraestructura de evacuación. Los cambios están "motivados por los condicionantes establecidos" en el informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, aunque el anuncio no detalla qué elemento patrimonial concreto ha originado la modificación.

Potencia

Cristóbal Colón 5 tendrá finalmente una potencia instalada de 3,2 megavatios y contará con 5.600 módulos fotovoltaicos bifaciales de 715 vatios, montados sobre estructuras de seguimiento a un eje. El presupuesto de ejecución material asciende a 1.684.919,98 euros.

La planta dispondrá además de una línea subterránea de evacuación de 30 kilovoltios y 3.304 metros de longitud, que partirá de su centro de transformación hasta la subestación elevadora Otero 30/45 kV. Desde allí utilizará una infraestructura compartida para conectar con la subestación Los Arenales 45 kV, propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes. La línea atravesará parcelas tanto de Cáceres como de Casar de Cáceres.

Aleta 28 cambia su línea

Los reparos patrimoniales también han afectado a Aleta 28, otra planta promovida por la misma sociedad y cuyo proyecto inicial salió a exposición pública en julio de 2025. En este caso no se ha trasladado la instalación, que continuará proyectada en el polígono 17, parcela 1, de Cáceres, pero sí se ha tenido que modificar el recorrido de su infraestructura de evacuación eléctrica.

VLT Renovables II registró el pasado 6 de julio un nuevo proyecto técnico de ejecución y otro estudio de impacto ambiental para adaptar la actuación a los condicionantes fijados por Patrimonio Cultural durante la petición de informes a las distintas administraciones y organismos afectados.

Aleta 28 será la mayor de las dos instalaciones. Tendrá 4,5 megavatios de potencia instalada, con 7.952 módulos bifaciales de 715 vatios y 18 inversores. Su presupuesto de ejecución material alcanza los 2.197.289,61 euros.

La nueva línea subterránea de evacuación tendrá 2.784,91 metros de longitud y enlazará igualmente la planta con la futura subestación Otero. Su trazado afectará a diferentes parcelas de los términos municipales de Cáceres y Casar de Cáceres antes de incorporarse a la infraestructura común que conducirá la electricidad hasta Los Arenales.

Casi 3,9 millones

En conjunto, los dos proyectos contemplan una inversión material de 3,88 millones de euros, una potencia instalada de 7,7 megavatios y un total de 13.552 paneles solares. Ambos forman así parte de un mismo esquema de evacuación eléctrica en esta zona situada entre Cáceres y Casar.

Las modificaciones han provocado que los dos expedientes vuelvan a someterse a información pública y continúen sujetos a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Será la Dirección General de Industria, Energía y Minas la encargada de resolver sobre las autorizaciones administrativas previas, mientras que la declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal.

Los anuncios abren un periodo de 30 días hábiles para formular alegaciones a los proyectos modificados. El siguiente paso dependerá, por tanto, de la tramitación ambiental y energética después de unas modificaciones que evidencian el peso que han tenido las afecciones patrimoniales en el diseño definitivo de ambas plantas.