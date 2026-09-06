El pueblo de Cáceres donde sobreviven oficios centenarios y una de las fiestas más impactantes de Extremadura

Ya hemos vuelto a la rutina después de las vacaciones, aún así debes volver al hábito poco a poco, así que ves preparando una escapada para el próximo fin de semana, hoy te recomiendo un lugar donde el ritmo pausado del mundo rural se combina con una riqueza cultural fascinante, ¿Dónde?, hay que poner rumbo al norte de la provincia de Cáceres. En plena Mancomunidad de la Rivera de Fresnedosa y a un paso del hermoso Valle del Alagón, allí se encuentra Torrejoncillo, un municipio que te va a sorprender. Conocido por su alma acogedora, sus talleres centenarios y una de las festividades más conmovedoras de España, este rincón extremeño es el destino perfecto para desconectar, saborear la gastronomía tradicional y dejarte llevar por el encanto de sus calles.

De los vetones a los tejedores "pringones"

Adentrarse en Torrejoncillo es realizar un viaje fascinante a través de los siglos. La historia de este pueblo hunde sus raíces en la época prerromana. Muestra de ello fue el hallazgo arqueológico en la finca El Encinejo de valiosas figurillas de bronce y exvotos dedicados a Ataecina, la antigua diosa de la noche, la fertilidad y el inframundo. Más tarde, la influencia romana dejó su huella con el paso de la trazada Vía Dalmacia, cuyos vestigios aún evocan las calzadas que vertebraban la Lusitania.

Sin embargo, el verdadero auge de la localidad llegó durante la Edad Moderna gracias a su próspera industria textil. Torrejoncillo se transformó en el gran motor pañero de Extremadura, contando con cientos de maestros tejedores, cardadores e hilanderos. Curiosamente, de esta tradición manufacturera nació el simpático gentilicio popular con el que se conoce a sus vecinos: pringones y pringonas. Este apodo surgió porque los artesanos terminaban impregnados de los aceites y grasas necesarios para tratar la lana en los telares. Aunque la mecanización del siglo XIX apagó paulatinamente los telares, el orgullo histórico del pueblo sigue intacto.

Un patrimonio que enamora

Pasear por el casco urbano de Torrejoncillo es descubrir joyas arquitectónicas a cada paso. En el centro neurálgico de la villa, presidiendo la Plaza Mayor, se alza la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Construida en el siglo XVI, destaca por su combinación de líneas renacentistas con una sobria fachada barroca, un impresionante retablo mayor dorado y una sacristía que custodia frescos atribuidos al pintor renacentista Juan de Rivera. Además, la pintoresca Capilla de la Madre del Amor Hermoso refleja la profunda devoción mariana de la localidad.

Si te gusta la arquitectura defensiva y la naturaleza, no puedes perderte el Torreón de la Dehesa Boyal (o de Monte Sordo). Esta atalaya medieval de mampostería de pizarra se sitúa a 377 metros de altitud y sirvió históricamente para vigilar los accesos del río Alagón y conectar visualmente con el castillo almohade de Portezuelo y la ciudad episcopal de Coria. El recorrido patrimonial se completa con un armonioso cinturón de ermitas repartidas por el término municipal: la de San Sebastián (la más antigua de la villa), San Antonio, San Saturnino y San Pedro, esta última ubicada en plena dehesa de encinas y centro neurálgico de las grandes romerías locales.

Una manufactura centenaria que sigue viva

Torrejoncillo posee un distintivo único: fue declarado oficialmente como Área de Interés Artesanal de Extremadura. Aquí, los oficios de toda la vida no son piezas estáticas de museo, sino talleres en los que varias generaciones de artesanos siguen moldeando el futuro a mano:

Alfarería y tinajería: Talleres como el de Antonio Moreno Arias (séptima generación) y Tinajas Moreno León (décima generación) continúan elaborando majestuosas tinajas de barro micáceo anaranjado cocidas en hornos tradicionales.

Orfebrería en filigrana: Maestros orfebres como Marcelo Domínguez Frade y César Moreno Clemente crean auténticas joyas en oro y plata mediante minuciosos hilos, trenzados y esmaltes al fuego.

Bordados de leyenda: Artesanas como Sagrario Alviz confeccionan con paciencia infinita el famoso Pañuelo del Gajo, engarzando miles de lentejuelas y canutillos para dar vida al traje típico torrejoncillano.

Zapatería tradicional: En el taller de Alejandro Roso Bravo (Rosbrav), quinta generación de zapateros, se mantiene viva la confección del icónico borceguí, la bota de cuero vacuno de tres hebillas empleada tradicionalmente en el campo y las danzas folclóricas.

La noche mágica del 7 de diciembre, La Encamisá

Hablar de Torrejoncillo es hablar de La Encamisá, su festividad cumbre declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La noche del 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, el pueblo se transforma por completo. A las diez en punto de la noche, las puertas de la iglesia de San Andrés se abren y el Estandarte celeste de la Purísima es entregado al Mayordomo a caballo.

En ese instante, estallan miles de salvas de pólvora disparadas por los escopeteros, mientras más de doscientos jinetes —los llamados Paladines— escoltan la insignia. Los jinetes van cubiertos rígidamente por sábanas blancas decoradas con puntillas y estrellas, en recuerdo de legendarias batallas donde las tropas se camuflaban en la nieve. Durante casi tres horas de procesión nocturna, las calles se iluminan con las joritañas (hogueras) donde arden las jachas de los más pequeños, envolviendo la villa en un ambiente sobrecogedor de fervor, humo y emoción.

El calendario festivo se completa en primavera con la animada Romería de San Pedro, en verano con los festejos patronales de agosto y en septiembre con la tradicional Feria del Caballo y la Artesanía.

Sabores auténticos: de la matanza al secreto del coquillo

Un viaje a Torrejoncillo no está completo sin disfrutar de su cocina de raíz profunda. No puedes marcharte sin probar los selectos embutidos de la matanza ibérica, las sabrosas migas extremeñas, las sopas de tomate o el tradicional escabeche de peces del río Alagón.

Pero el rey indiscutible de la repostería local es el coquillo, un dulce frito ceremonial crujiente y bañado en miel o azúcar y canela. Su secreta elaboración combina una cuidada infusión de anís, laurel, canela y cítricos con aceite de oliva virgen extra y un toque de aguardiente. Acompañar un coquillo con un vaso de vino de pitarra es el broche de oro de cualquier ruta gastronómica. Un gusto para el paladar.

Dónde dormir: descanso rural con encanto

Para disfrutar al máximo de tu estancia, la zona ofrece alojamientos rurales altamente valorados. En el mismo municipio puedes alojarte en la Casa del Caño, un acogedor apartamento rural con excelentes puntuaciones de los usuarios. Si prefieres explorar las inmediaciones, a muy pocos minutos encontrarás joyas rurales como la Casa Rural Posada Pizarro en Portezuelo, el Hotel Las Talliscas en Casas de Don Gómez o La Posada de Grimaldo, espacios ideales para descansar tras una jornada repleta de descubrimientos.

Sé que has vuelto cabizbajo por el termino de las vacaciones, así que ¡Prepara tu escapada a Torrejoncillo y descubre la esencia más auténtica de Extremadura! Su historia, sus artesanos y la calidez de su gente te están esperando.