"Queremos mejorar el barrio y hacer un poquito más de piña": el nuevo impulso vecinal del Residencial Gredos de Cáceres

La Asociación de Vecinos del Residencial Gredos afronta una nueva etapa con una junta directiva renovada y el objetivo de recuperar la participación vecinal y poner sobre la mesa las necesidades de un barrio que, según sus nuevos responsables, arrastra desde hace años problemas de mantenimiento. Rebeca Hijosa, presidenta de la asociación, explica que la nueva directiva está formada por ocho personas, seis de ellas de nueva incoporación.

El cambio se produjo entre abril y mayo, cuando los nuevos responsables decidieron dar un paso al frente ante la situación en la que se encontraba la asociación y el propio barrio. "Viendo que estaba un poco deteriorado y un poco sucio, las pistas deportivas con el temporal todavía sin arreglar y demás, decidimos dar un paso un poco más al frente y coger las riendas de la asociación", señala Hijosa.

Los vecinos posan delante de la Casa de Cultura de Mejostilla. / Cedida a El Periódico

La entidad ya existía, pero la nueva junta ha tenido que afrontar prácticamente una refundación. Según explica su presidenta, la asociación arrastraba algunas cuestiones pendientes, entre ellas una subvención que tuvo que ser devuelta al no haberse ejecutado. Los nuevos responsables consultaron al Ayuntamiento la posibilidad de dar de baja la asociación y constituir otra, aunque finalmente optaron por continuar con la existente. "Hemos cogido la asociación, digamos, casi agonizando", resume Hijosa. Tras ponerse al día con los pagos y el resto de trámites, aseguran encontrarse ahora "a cero" y preparados para empezar una nueva etapa.

Uno de los primeros objetivos ha sido precisamente recuperar a los vecinos. La asociación ronda ya los 50 socios y mantiene cada jueves, de 20.00 a 21.00 horas, un punto de atención en la Casa de Cultura para facilitar que también las personas mayores que no utilizan redes sociales puedan trasladar sus propuestas y problemas. "Para hacernos un poquito ver y escuchar las necesidades del barrio", explica la presidenta.

Nueva Asociación de Vecinos del Residencial Gredos. / Cedida

Pistas, árboles y mantenimiento

Entre las principales reivindicaciones se encuentra el estado de las pistas deportivas, que continúan pendientes de reparación después de los daños ocasionados por el temporal. A ello se suman otras cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los espacios públicos, especialmente la vegetación y las aceras.

Hijosa señala que hay árboles cuyas raíces están levantando las aceras y otros que generan una importante acumulación de hojas y frutos. La asociación ya ha trasladado algunas de estas cuestiones al Ayuntamiento y pretende continuar canalizando las reclamaciones hasta encontrar el área municipal correspondiente para cada problema.

Vecinos de Gredos. / Cedida a El Periódico

Pero hay una petición que consideran especialmente importante: disponer de una segunda entrada o salida del Residencial Gredos. La preocupación aumentó este verano después del incendio registrado en un descampado antes de llegar a Cáceres el Viejo, que obligó a cortar la rotonda y dejó al barrio dependiendo de su único acceso.

"Nos escribieron varios vecinos: 'Por favor, esto es una ratonera'. Si pasa algo no tenemos vía de escape porque solamente hay una entrada y una salida", relata. Por ello, la asociación quiere que esta cuestión sea tenida en cuenta en futuras actuaciones y que el barrio cuente con una alternativa que permita garantizar la salida en caso de emergencia.

Un barrio tranquilo y con comercio

La nueva junta también quiere reivindicar los aspectos positivos del Residencial Gredos y evitar que las reclamaciones sobre mantenimiento sean la única imagen del barrio. Hijosa destaca especialmente su tranquilidad y el ambiente entre los vecinos, así como la llegada progresiva de población joven.

"Es un barrio súper tranquilo", afirma. También considera que está razonablemente bien comunicado gracias, entre otros servicios, a la línea 8 de autobús y a la parada laboral, aunque considera que sería necesario aumentar la frecuencia de paso debido al uso que tienen.

El barrio cuenta además con pequeños comercios y servicios como bares, una multitienda, una tienda de pesca, una carnicería, peluquerías y un gimnasio funcional que está a punto de abrir. Para Hijosa, ese tejido comercial contribuye a que los vecinos puedan hacer buena parte de su vida cotidiana sin salir del entorno.

El siguiente paso para la asociación será precisamente aprovechar ese ambiente para generar más actividades y relaciones entre residentes. La junta pretende organizar talleres y propuestas dirigidas tanto a los niños, numerosos en el barrio, como a las personas mayores, además de recuperar espacios de convivencia.

Para ello necesitan aumentar el número de socios. La cuota es de 15 euros al año, una cantidad con la que la asociación busca disponer de recursos para organizar actividades y defender las necesidades del barrio. "Necesitamos socios para poder promover, hacer cosas en el barrio", explica Hijosa.

La presidenta insiste en que la intención de la nueva directiva es que la asociación se convierta en un punto de encuentro y en una voz común para el Residencial Gredos. "Es un barrio pequeño, pero es un barrio en el que hay buen ambiente", resume.