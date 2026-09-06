Urbanizar el polígono cacereño Capellanías II costará más de 18 millones de euros

La ampliación del polígono industrial de Capellanías empieza a tener una dimensión económica más concreta. El Ayuntamiento de Cáceres calcula que urbanizar los terrenos de la ampliación industrial supondrá 18.474.350,92 euros, según la estimación incorporada al proyecto de expropiación que se tramita para completar la adquisición del suelo. La cifra permite medir el alcance de una de las principales operaciones de creación de suelo productivo de la ciudad: transformar 534.493 metros cuadrados actualmente sin urbanizar en un nuevo espacio industrial.

El grueso de esa cantidad corresponde directamente a las obras. El documento fija un presupuesto de ejecución material de 13,36 millones de euros, al que suma otros 2,54 millones en concepto de gastos generales y beneficio industrial del constructor. De este modo, el presupuesto de ejecución por contrata se elevaría a 15,9 millones. A partir de ahí aparecen otras partidas necesarias para completar el desarrollo: 668.116 euros para honorarios técnicos, 307.333 para gestión, 334.058 euros en gastos financieros y garantías y 133.623 para imprevistos y otros conceptos. También se reservan 20.000 euros para conexiones exteriores de electricidad y saneamiento.

Valoración

La valoración contempla asimismo 694.571 euros como beneficio del urbanizador y otros 415.481 euros en indemnizaciones, hasta alcanzar los citados 18,47 millones. Hay, además, un matiz importante: el cálculo no incluye el IVA, por lo que no puede entenderse todavía como la factura final que tendrá la actuación. Se trata de la estimación de gastos utilizada por los técnicos municipales para analizar la viabilidad económica del futuro desarrollo y, entre otras cuestiones, determinar las indemnizaciones que corresponden a los propietarios que van a ser expropiados.

La aprobación está pendiente del informe de Transportes sobre la conexión con N-630

Capellanías II ocupará algo más de 53 hectáreas al norte del actual polígono industrial, encajadas entre la vía ferroviaria y la carretera N-630. El ámbito supone el 92,74% del antiguo sector previsto para la ampliación de Capellanías y tendrá uso global industrial. El objetivo expresado por la Administración es hacerse con la totalidad de los terrenos para acometer directamente su transformación y generar nuevo suelo para empresas. El propio expediente vincula esta necesidad tanto a la demanda de usos productivos como a la aparición de actividades relacionadas con la transición energética y a la necesidad de contar con infraestructuras logísticas que permitan un desarrollo industrial competitivo.

Trabajo previo a las máquinas

La operación lleva ya tiempo consumiendo recursos antes incluso de que comiencen las máquinas. La documentación municipal señala que Avante ha invertido 540.851,33 euros en diferentes trabajos vinculados al desarrollo del ámbito, entre ellos el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico, el estudio de tráfico, la licitación del proyecto de urbanización y de su dirección facultativa y un estudio para rehabilitar una de las edificaciones terciarias existentes. El expediente no precisa si alguna de estas cantidades se solapa con las partidas utilizadas para estimar los 18,47 millones, por lo que ambas cifras no deben sumarse directamente.

Una señal de prohibido el paso en el polígono de Capellanías. / E. P.

Todavía quedan trámites antes de las obras. El ayuntamiento tiene ya aprobada definitivamente la delimitación de Capellanías II como una unidad de actuación propia y ha optado por la gestión directa mediante expropiación. Sin embargo, antes de ejecutar la urbanización deberán aprobarse definitivamente la ordenación detallada, el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación.

Modificación del PGM

La ordenación se articula a través de la modificación número 61 del Plan General Municipal, aprobada inicialmente en mayo de 2025. Según la documentación incorporada al expediente, su aprobación provisional estaba pendiente del informe vinculante favorable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la conexión del nuevo sector con la N-630.

La actuación busca atraer actividades productivas vinculadas a la transición energética

El ayuntamiento persigue con esta operación disponer de suelo industrial finalista, una carencia que el propio expediente identifica como un obstáculo para atraer nuevas implantaciones empresariales. A la adquisición de las propiedades que todavía no están en manos públicas se sumará así el siguiente gran esfuerzo económico: más de 18 millones para convertir los terrenos de Capellanías II en un polígono preparado para recibir empresas.