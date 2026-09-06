Vuelta a la universidad en Cáceres: habitaciones a 260 euros y pisos de estudiantes de hasta 1.300

Septiembre vuelve a llenar Cáceres de maletas, familias buscando una dirección y estudiantes calculando hasta dónde puede llegar el presupuesto mensual. A pocos días de que eche a andar el nuevo curso en la Universidad de Extremadura, la vivienda vuelve a convertirse en una de las primeras decisiones para quienes estudian fuera de casa.

La radiografía de finales de agosto deja una primera cifra clara: alquilar una habitación en Cáceres cuesta 260 euros al mes de media, según el último estudio de Idealista sobre pisos compartidos. La capital cacereña continúa entre las ciudades españolas más económicas: solo Jaén y Badajoz, con 250 euros, aparecen por debajo entre las capitales analizadas.

Eso es la media. Cuando se baja a los anuncios que siguen activos a las puertas de septiembre, el abanico es mayor. En el mercado cacereño se encuentran habitaciones por 200, 220 o 230 euros, pero también abundan las de 260, 280 y 300 euros, especialmente en el centro y las zonas tradicionalmente más buscadas por los universitarios.

Cánovas y el centro: pagar más por tenerlo todo cerca

Cánovas y su entorno vuelven a ser uno de los principales escaparates del mercado estudiantil. Entre Gil Cordero, Antonio Hurtado, Virgen de Guadalupe, Colón, Reyes Huertas o Médico Sorapán aparecen numerosos anuncios específicamente dirigidos al curso 2026-2027.

Una habitación junto a Virgen de Guadalupe se anuncia por 260 euros mensuales; otra entre Gil Cordero y El Perú, por 230; y las ofertas en viviendas reformadas pueden subir hasta los 280 o 300 euros. Idealista contabiliza cerca de 70 habitaciones solo en la zona Centro, aunque no todas están destinadas exclusivamente a universitarios.

Quienes llegan con el grupo de compañeros ya formado y buscan un piso completo encuentran otro escalón de precios. Un inmueble de tres dormitorios en la zona de Colón se oferta por 660 euros mensuales; otro de tres habitaciones junto a la Plaza de América alcanza los 950; los de cuatro dormitorios dirigidos a estudiantes aparecen por 880, 900, 950 o 1.000 euros.

La diferencia tiene mucho que ver con el tamaño, estado y equipamiento de la vivienda, pero también con una ventaja fundamental para el universitario: desde Cánovas y las calles próximas parten líneas de transporte hacia el campus y, al mismo tiempo, el estudiante mantiene a pie comercios, supermercados, ocio y buena parte de los servicios del centro.

La Madrila y El Perú mantienen su tirón

Algo parecido ocurre en La Madrila, Parque del Príncipe y el entorno de El Perú, zonas que tradicionalmente forman parte del mapa universitario de Cáceres. Allí la oferta disponible a finales de agosto incluye pisos de tres habitaciones por unos 800 o 850 euros, mientras también aparecen viviendas más económicas dependiendo de sus características y de si se orientan a estudiantes o trabajadores.

La ventaja en esta parte de la ciudad vuelve a estar en el equilibrio: proximidad al centro, servicios alrededor y conexión con la universidad sin necesidad de residir junto a las facultades. Es precisamente la combinación que mantiene estas barriadas dentro de la búsqueda de alojamiento cuando se acerca septiembre.

Mejostilla y Montesol permiten bajar el presupuesto

Alejarse del centro abre otras posibilidades. En Montesol y Mejostilla hay habitaciones por 200 y 230 euros mensuales. También aparecen pisos completos que pueden resultar especialmente competitivos cuando se comparten. En esta zona hay viviendas de tres dormitorios destinadas a estudiantes por 600 euros, lo que permitiría repartir un alquiler de unos 200 euros por cabeza antes de gastos. Otros pisos de tres habitaciones se sitúan entre 600 y 780 euros.

El precio medio de los pisos en Montesol-Mejostilla ronda actualmente los 7,25 euros por metro cuadrado, por debajo de determinadas áreas céntricas. La contrapartida para un universitario es la distancia y una mayor dependencia del autobús urbano según el lugar exacto en el que estudie.

Vivir junto al campus no significa encontrar más oferta

Sobre el mapa podría parecer la opción más sencilla: instalarse en Residencial Universidad o en los alrededores del campus y llegar a clase prácticamente andando. El problema está en la oferta.

Idealista mostraba apenas tres viviendas completas en alquiler en el área denominada Campus Universitario en el momento de la consulta. Dos pisos de dos dormitorios se situaban en 600 y 625 euros al mes, mientras un adosado de cinco habitaciones alcanzaba los 890. El precio medio anunciado de la zona rondaba los 8,20 euros por metro cuadrado.

Es una diferencia considerable frente al centro, donde el mismo portal acumulaba unos 190 anuncios de viviendas en alquiler.

Nuevo Cáceres y Macondo, otras alternativas

Nuevo Cáceres también entra en las búsquedas. En Ronda de San Francisco se oferta para el nuevo curso una habitación en una vivienda de cinco dormitorios por 250 euros mensuales, mientras en la zona se encuentran apartamentos completos, como uno de un dormitorio anunciado por 550 euros. Macondo y Los Castellanos presentan un perfil diferente, más residencial y con menor peso visible de anuncios específicamente destinados a universitarios.

De 165 euros subvencionados a los 460 de una residencia de la Junta

El piso compartido no es la única fórmula. Cáceres cuenta también con alojamientos públicos y plazas subvencionadas que cambian considerablemente la comparación, aunque su número es limitado y el acceso depende de convocatoria y requisitos.

El Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero, dependiente de la Diputación de Cáceres, convocó 58 plazas para este curso. El coste real de una habitación individual es de 885 euros mensuales, pero la institución provincial financia 595, por lo que el estudiante seleccionado aporta 290 euros más el 10% de IVA. En las habitaciones dobles, la aportación del alumno baja a 150 euros más IVA, es decir, 165 euros. La convocatoria comprende alojamiento y manutención y establece requisitos académicos para acceder.

La Residencia Universitaria Diego Muñoz Torrero, dependiente de la Junta, tiene para el alumnado residente un precio público de 460 euros mensuales, con servicios de estancia y alimentación.