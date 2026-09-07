Aletea Comunicación: contar lo que somos para llegar más lejos

Detrás de una empresa puede haber un gran proyecto y, sin embargo, una historia que nadie conoce. Porque hacer las cosas bien no siempre significa saber contarlas. Con esa idea nació en Plasencia, en 2017, Aletea Comunicación, la agencia fundada por Mamen González Carrero para ayudar a empresas, asociaciones e instituciones a encontrar su voz y conseguir que sus proyectos lleguen más lejos.

Mamen González, durante un acto de Red Empresarial. / EL PERIÓDICO

Con más de 25 años de experiencia en radio, televisión y comunicación, Mamen trasladó a Aletea su conocimiento de los medios. La agencia trabaja la comunicación desde la estrategia: conocer al cliente, descubrir qué lo diferencia y decidir cómo contarlo. Relaciones con los medios, redes sociales, campañas publicitarias, fotografía y vídeo, páginas web, posicionamiento, comunicación de crisis u organización de eventos forman parte de una misma filosofía: convertir lo que ocurre dentro de una empresa en una historia capaz de interesar fuera de ella.

Mamen González es la creadora de DePlasencia para facilitar el contacto entre ciudadanos y empresas de la ciudad. / EL PERIÓDICO

Aletea trabaja principalmente en Plasencia y la provincia de Cáceres, aunque ha desarrollado proyectos dentro y fuera de Extremadura para empresas de sectores muy diferentes y para entidades representativas del empresariado, como la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA) y los Círculos Empresariales.

Mamen González con la Plataforma Ciudadana Milana Bonita. / El Periódico

De Plasencia a los medios nacionales

Una de las experiencias que mejor demuestra hasta dónde puede llegar una estrategia de comunicación fue la Plataforma Ciudadana Milana Bonita, nacida en Plasencia en 2017 para reclamar un tren digno para Extremadura. Aletea dirigió su estrategia en redes sociales y Mamen González se encargó personalmente de atender a los numerosos medios nacionales interesados en un movimiento que consiguió sacar la reivindicación ferroviaria extremeña fuera de la región.

Era la filosofía de Aletea llevada a la práctica: encontrar una historia, construir un mensaje y conseguir que se escuche mucho más allá del lugar donde nació.

Con Diego Arturo Hernández, presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres / EL PERIÓDICO

Y cuando llegó la pandemia, la comunicación tuvo que servir también para resolver problemas muy concretos. Aletea creó DePlasencia, una iniciativa que, a través de las redes sociales y de una plataforma web, facilitó el contacto entre los ciudadanos y las empresas de la ciudad en uno de los momentos más difíciles para el comercio. Muchos negocios habían cerrado físicamente sus puertas y ni siquiera disponían entonces de canales digitales para mantener la relación con sus clientes. DePlasencia se convirtió en un punto de encuentro para seguir comprando, encargando productos, localizando establecimientos y, sobre todo, manteniendo vivo el comercio local cuando más lo necesitaba.

Mamen González unirá su experiencia en comunicación, estrategia y medios a la trayectoria tecnológica de Ursus Technology para dar forma a Bigger. / EL PERIÓDICO

La comunicación también tiene para Mamen González una importante vertiente social. Durante años ha puesto desinteresadamente su voz y experiencia profesional al servicio de la visibilización del autismo y ha colaborado con ONG y asociaciones del tercer sector, organizando y presentando de manera altruista eventos para recaudar fondos, sensibilizar y dar visibilidad a diferentes causas.

Mamen González recibe el VII Premio Mujeres Extraordinarias del Ayuntamiento de Plasencia. / EL PERIÓDICO

Su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos. En 2026 fue distinguida con el VII Premio Mujeres Extraordinarias del Ayuntamiento de Plasencia. Ha recibido también el Premio Red Empresarial de la Cámara de Comercio de Cáceres, reconocimientos por sus plataformas digitales Plasencia Turismo y Turismo Norte de Extremadura y una mención honorífica de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres por su colaboración en la divulgación frente a los delitos informáticos.

Actualmente compagina su actividad empresarial con la dirección y presentación de Más de Uno Plasencia, en Onda Cero, manteniendo cada mañana el contacto con la actualidad y sus protagonistas.

Mamen González ha recibido el Premio Red Empresarial de la Cámara de Comercio de Cáceres. / EL PERIÓDICO

El siguiente paso se llama Bigger

Casi una década después del nacimiento de Aletea llega un nuevo reto: Bigger.

Mamen González unirá su experiencia en comunicación, estrategia y medios a la trayectoria tecnológica de Ursus Technology para dar forma a Bigger, una nueva consultora que nace en Plasencia con una visión integral de las necesidades de las empresas.

Aletea aporta el conocimiento de la comunicación, del marketing y de los medios. Ursus Technology, encabezada por Alberto Santos Blanco, suma más de una década de experiencia tecnológica. Bigger nace del encuentro entre ambos mundos y de una realidad cada vez más evidente: las empresas ya no pueden separar comunicación, estrategia y tecnología.

La nueva consultora pretende analizar cada organización de forma global, detectar qué necesita para crecer y acompañarla en su transformación digital combinando diferentes perfiles y disciplinas. Y lo hará desde Plasencia, demostrando que desde Extremadura también pueden desarrollarse tecnología, talento y servicios de alto valor añadido para empresas de cualquier territorio.

Aletea nació en 2017 para ayudar a otros a llegar más lejos. Casi diez años después, su propia historia también crece y se transforma.

La experiencia permanece, la comunicación se une a la tecnología y comienza una etapa Bigger.