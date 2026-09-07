Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Adiós a las Carmelitas"

La fachosfera eclesial tiene como representante en redes sociales a una página digital, que entre sus aportaciones más significativas está dar todas las noticias sobre la desaparición de órdenes, congregaciones… que dejan los sitios donde su presencia ha sido significativa, no hay ninguna que se le escape, ya ha aparecido la despedida de Cáceres de las Carmelitas de la calle San Pedro de Alcántara.

No llego a comprender del todo esta opción, no sé si se congratula por ello, creo que no, si no que es más bien, que toda esta sangría de desapariciones, lo que quiere indicar es que para lo que hacen, o mejor, del modo en que lo hacen, lo mejor es que desaparezcan. Otra manía que tiene, y que me pone de los nervios, es que cuando muere alguna persona que ha destacado por su progresismo, lo hace con el titular "¡uno o una menos que queda!" ¿Se puede ser más miserable?

Allá por el año 86, a mitad de curso, Tino, el que fue cura de Guadalupe, tuvo que dejar unas clases de religión que impartía en las "carmelas", yo acababa de llegar a Cáceres, y me enviaron a sustituirle, estuve solo hasta final de curso, pero la experiencia fue inmejorable, tanto con las religiosas, el claustro de profesores o las alumnas.

También quiero dedicar la primera columna del curso, recordando a Don Felipe Fernández Peña, falleció hace unos días en la residencia de mayores (antes Hermanitas de los Pobres) del Paseo de Cánovas, donde residió los últimos años.

Las cofradías cacereñas ya han destacado la labor de este sacerdote en el florecimiento de la Semana Santa de la ciudad. No lo conocía mucho, pero con el nuevo siglo cuando llegué a San Blas, sí tuve mucha más relación con él, por dos razones, por el grupo de Voluntarias de la Caridad que había en la parroquia y que él dirigía, y por mis consultas ante la petición de la creación de una cofradía en la parroquia; al Consejo de Pastoral Parroquial, nos vino muy bien sus consejos.

Fue un hombre polifacético, en la década de los 60 acompañó a las Hermandades de Trabajo; creó un grupo de espiritualidad para mujeres solteras, con éxito en Cáceres, Valencia de Alcántara o Badajoz; y fue el creador de una ermita en el cruce de las Herrerías (centro geográfico de Extremadura) dedicada a San Pedro de Alcántara y Santa María de Guadalupe.

No os digo nada de la invasión de Ceuta, porque ahí me pierdo.

¡Buen curso para tod@s!