Limpieza y renovación
El Ayuntamiento de Cáceres renovará el Monumento a las Víctimas del Terrorismo en el barrio de Nuevo Cáceres
El Consistorio cacereño intervendrá en el monumento de la calle Estambul con trabajos de limpieza, repintado y la reposición de varios cedros que resultaron afectados por las borrascas
El Ayuntamiento de Cáceres acometerá una actuación de mejora y acondicionamiento del Monumento de homenaje a las Víctimas del Terrorismo, ubicado en una zona verde de la calle Estambul, en el barrio de Nuevo Cáceres, con el objetivo de mejorar su conservación y reforzar su función como espacio de recuerdo y homenaje.
Los trabajos contemplan la limpieza y el repintado de la escultura, que permitirán recuperar su aspecto, así como una mejora de la iluminación para incrementar su visibilidad y realzar el monumento. La intervención se completará con la reposición de varios cedros que resultaron afectados por las últimas borrascas registradas en la ciudad.
La replantación de estos ejemplares se realizará durante el otoño, coincidiendo con una época más adecuada para este tipo de actuaciones. De esta forma, el Consistorio pretende recuperar también el entorno vegetal de este espacio de homenaje situado en la barriada cacereña.
El equipo de Gobierno quiere reafirmar con esta actuación su compromiso con la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo y con el mantenimiento de los espacios públicos destinados a su recuerdo. El objetivo es que el monumento continúe siendo un lugar de reconocimiento a las víctimas y sus familiares y de reflexión sobre la defensa de la libertad, la convivencia y la paz.
Un monumento inaugurado en 2010
El Monumento de homenaje a las Víctimas del Terrorismo fue inaugurado en 2010, como resultado del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Cáceres con las asociaciones de víctimas del terrorismo.
La escultura fue diseñada por el artista y profesor de la Universidad Popular Andrés Talavero y representa una llama de fuego, concebida como símbolo del recuerdo permanente a las víctimas y a sus familiares.
La pieza fue realizada a través de la Universidad Popular con la participación de los talleres de empleo de forja y albañilería, además de los servicios municipales de parques y jardines y del taller de cantería. Desde entonces, el conjunto ubicado en la calle Estambul se ha mantenido como uno de los espacios de la ciudad vinculados al homenaje y recuerdo de las víctimas del terrorismo.
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