Belén Fernández, candidata socialista a la alcaldía de Cáceres en 2027: "Mi proyecto se ha hecho en la calle, no en un despacho"

Belén Fernández será la candidata del PSOE y principal rival de Rafa Mateos para la alcaldía de Cáceres en las próximas elecciones municipales de 2027. Así lo anuncia ya públicamente el partido del que es actual portavoz del grupo municipal y secretaria local, después de que sea la única candidatura presentada. "No venimos a seguir manteniendo la inercia del Gobierno de Rafa Mateos. Venimos a romper con la política de las pequeñas expectativas".

La actual portavoz socialista será proclamada oficialmente este martes 8 de septiembre, coincidiendo con el día de la región y una vez concluido el plazo para comprobar que cumple todos los requisitos establecidos en el proceso de primarias. Fernández ha registrado su precandidatura este lunes y, al no haberse presentado ninguna alternativa, no será necesario celebrar una votación entre la militancia.

Será la primera vez que Fernández encabece la candidatura socialista al Ayuntamiento de Cáceres. En las elecciones de 2023 ocupó el número dos de la lista encabezada por Luis Salaya, aunque asumió posteriormente la portavocía municipal después de que el entonces alcalde anunciara la misma noche electoral su retirada de la política activa. En 2027 se medirá a Mateos, que ya confirmó el pasado mes de julio que volverá a ser el candidato del Partido Popular.

Un proyecto de la calle

Fernández ha situado su candidatura como el punto de partida de un proyecto que pretende construir "con toda la ciudadanía cacereña". La dirigente socialista ha defendido que el PSOE lleva toda la legislatura trabajando "el día a día con la gente en la calle, con los colectivos, con las asociaciones, con los barrios" y ha citado expresamente zonas como Mejostilla, Llopis Iborra, la Ciudad Monumental y las pedanías.

Su discurso ha girado en buena medida en torno a la necesidad de que Cáceres abandone, a su juicio, el conformismo y aspire a un modelo de ciudad más ambicioso. "Cáceres tiene que pensar a lo grande", ha reivindicado, antes de señalar como algunas de las principales preocupaciones del PSOE el acceso de los jóvenes a oportunidades laborales y la dificultad para acceder a una vivienda.

Galería | Belén Fernández será la candidata socialista a la alcaldía de Cáceres en 2027 / Pablo Parra

En este sentido, ha cuestionado que determinadas promociones puedan considerarse realmente vivienda accesible. "No es vivienda accesible vivienda subvencionada a 110.000 euros los 60 metros cuadrados. Eso no es vivienda accesible, no es un parque de vivienda público". Entre sus primeras líneas de trabajo ha situado también la necesidad de contar con barrios "activos y vivos", servicios públicos "dignos" y una ciudad capaz de proyectarse hacia el futuro.

La candidata cacereña ha insistido en que su proyecto no se ha elaborado "en un despacho", sino a partir del contacto con asociaciones, colectivos y vecinos. "No venimos, ni mucho menos, a prometer imposibles, pero tampoco a pedir permiso para poder transformar la ciudad". Fernández ha evitado, no obstante, avanzar quiénes formarán parte de su futura candidatura municipal, aunque ha dejado abierta la puerta a una renovación de la lista. "La lista será un reflejo de lo que la ciudadanía nos está trasladando", ha explicado.

Sánchez Cotrina arropa a la candidata

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha acudido a Cáceres para respaldar públicamente a Fernández, a quien se ha referido directamente como "la próxima alcaldesa de la ciudad de Cáceres". El dirigente socialista ha defendido la necesidad de plantear un proyecto político alternativo al Gobierno de Rafa Mateos y ha reclamado a su partido que presente candidaturas capaces de ir más allá de sus propias siglas.

Sánchez Cotrina ha cuestionado además la gestión del actual alcalde y ha asegurado que Mateos "está muy cómodo porque él piensa que con ser buena persona y saludar a la gente por la calle le vale", aunque, a su juicio, "eso no vale". Frente a ello, ha reivindicado un proyecto "inteligente, convincente y, sobre todo, valiente".

Galería | Belén Fernández será la candidata socialista a la alcaldía de Cáceres en 2027 / Pablo Parra

El líder socialista extremeño ha presentado a Fernández como una candidata con presencia en los barrios y ha destacado su disposición a mantener el contacto directo con los vecinos. En contraposición, ha acusado a Mateos de no haber visitado todavía algunos barrios de la ciudad durante sus cuatro años al frente del Ayuntamiento.

Una de las ideas centrales de su intervención ha sido precisamente la necesidad de que Cáceres aspire a crecer y atraer población. "Yo voy a pelear porque Cáceres sea la de vuelta, no la de ida", ha afirmado, defendiendo que la capital cacereña debe generar oportunidades para que sus jóvenes puedan desarrollar en ella sus proyectos de vida.

Sánchez Cotrina ha defendido además que el PSOE debe abrir sus candidaturas a perfiles procedentes de la sociedad civil y ha avanzado que esta será una de las líneas que la formación seguirá en las principales ciudades extremeñas. "Va a estar la candidata por encima de la marca, vamos a estar por encima de nuestras propias siglas", ha señalado.

Apelo a movilizar al electorado progresista

La futura candidata también ha situado el crecimiento de la ultraderecha, viendo la situación en Alemania, entre los motivos que, según ha explicado, deben impulsar al PSOE a disputar la alcaldía en 2027. Fernández ha reconocido que el contexto político actual es "complejo" y ha advertido de la consolidación de gobiernos y discursos que, a su juicio, cuestionan derechos y valores democráticos.

"Yo confío que esta ciudad no es una ciudad que vaya a dejar que la ultraderecha marque su rumbo". Su objetivo será, por tanto, presentar una alternativa que permita al PSOE recuperar el Gobierno municipal después de cuatro años en la oposición.

Sobre la candidata Belén Fernández, nacida en Cáceres en 1974, cuenta con una amplia trayectoria política e institucional. Es secretaria general de la agrupación local del PSOE desde 2017, cargo para el que fue reelegida en 2021 y nuevamente en las primarias de abril de 2025. Antes de incorporarse a la política municipal fue diputada socialista por Cáceres en el Congreso durante las XIII y XIV legislaturas y desarrolló buena parte de su actividad política en el ámbito sindical de UGT.

Con su proclamación, el escenario electoral de Cáceres comienza a despejarse a nueve meses de las municipales de 2027. El PP ya ha confirmado a Rafa Mateos como candidato, mientras que Unidas Podemos y Vox todavía no han designado a sus cabezas de lista. El PSOE, por su parte, ya tiene a su candidata: una Fernández que afrontará su primera campaña como cabeza de cartel con el objetivo declarado de recuperar la alcaldía y plantear una alternativa basada en "pensar a lo grande".