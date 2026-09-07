Cáceres abre el curso universitario con dos días de fiesta en el Week Student Fest 2026 del ferial

Cáceres acoge esta semana el Week Student Fest 2026, una cita presentada como festival de inicio del curso universitario y programada para los días 9 y 10 de septiembre. El cartel sitúa la celebración en el Recinto Hípico de Cáceres, donde se desarrollarán las dos jornadas previstas.

La cita llega en plena vuelta a las aulas y con buena parte de las primeras modalidades de venta ya completas. La organización ha estructurado los abonos por tramos, con precios que han ido desde los 15 euros de la promoción inicial hasta los 37,50 euros de la tarifa que figura actualmente en el quinto tramo.

Cinco tarifas de abono ya están agotadas

La entrada promocional, que tenía un precio de 15 euros más 1,50 euros de G.D., aparece agotada. Lo mismo sucede con el tramo 1, que costaba 20 euros; el tramo 2, de 25 euros; el tramo 3, de 30 euros; y el tramo 4, que alcanzó los 35 euros. En total, la promoción inicial y los cuatro primeros tramos figuran como agotados.

El siguiente escalón es el tramo 5. Este abono aparece con un precio de 37,50 euros, al que se añaden 3,75 euros de G.D. La entrada permite el acceso durante los dos días del festival.

La plataforma ofrece además una modalidad denominada Pack Crew 5x4, que incluye cinco entradas al precio de cuatro. El paquete cuesta 140 euros, más 14 euros de G.D., y mantiene las mismas condiciones incluidas en los abonos individuales.

También existe venta por jornadas. En la información facilitada, la entrada "Miércoles + Copa", inicialmente fijada en 21 euros más 2,10 euros de G.D., figura agotada. La captura de venta muestra igualmente una modalidad para el jueves, aunque su situación completa de disponibilidad no aparece en la imagen aportada.

Qué incluye el abono

Los distintos tramos comparten las mismas prestaciones. Según la información de venta, el abono da acceso durante los dos días del Week Student Fest, contempla "acceso con botellón" e incluye una copa para el miércoles 9 de septiembre.

Otra de las características señaladas por la organización es que las entradas son no nominativas. Es decir, la información publicada para el evento no las vincula nominalmente a una persona concreta.

El sistema de venta por tramos hace que el precio dependa del momento de adquisición. Con las cinco primeras tarifas ya completas, el tramo 5 es el siguiente nivel reflejado en la plataforma, junto al pack para grupos.

El Week Student Fest 2026 celebrará este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en el Recinto Hípico de Cáceres su festival de inicio de curso universitario, con cinco tarifas de abono ya agotadas y un quinto tramo a 37,50 euros

La información publicada sobre la edad de acceso requiere especial atención. La página incluye en primer lugar la indicación "Prohibida la entrada a menores de 17 años". Sin embargo, en el mismo apartado se señala después que los menores de 17 podrán acceder con una autorización debidamente rellenada y firmada.

Esa autorización deberá presentarse acompañada de una copia del DNI del progenitor, según las condiciones difundidas para el evento. La propia página de venta incorpora además una opción para descargar el documento destinado a los menores de edad.

Por tanto, quienes se encuentren en esa franja de edad deberán revisar con especial atención la documentación exigida antes de acudir al recinto, debido a las dos indicaciones sobre acceso que aparecen publicadas en la información del festival.