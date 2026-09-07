Cáceres prepara más de 200.000 euros de actuaciones en su Ciudad Monumental

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha encarrilado cuatro expedientes por 203.913 euros y mantiene otros dos abiertos para actuar sobre la fachada del Ayuntamiento, la accesibilidad, las torres almohades, los espacios de eventos y el ruido en el recinto histórico. El recorrido comienza en la propia Plaza Mayor. Basta con situarse ante la Casa Consistorial y rodearla hacia el Foro de los Balbos para encontrar una de las intervenciones más visibles de este paquete: la restauración de las pinturas decorativas originales de la fachada este del Ayuntamiento. El expediente ha recibido dos ofertas y la Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar los trabajos a Insitu Construcción y Restauración S.L. por 86.515 euros. Es la actuación de mayor importe entre las cuatro que ya cuentan con adjudicación o propuesta de adjudicación.

Pero los movimientos que prepara el Consorcio van bastante más allá de una restauración concreta. Las mesas de contratación celebradas el pasado 27 de agosto abordaron seis expedientes diferentes que dibujan algunos de los asuntos pendientes del casco histórico: conservación, accesibilidad, uso de sus plazas para actividades culturales y control de las molestias asociadas a esos usos.

La segunda gran partida tiene menos posibilidades de hacerse visible a corto plazo, pero puede condicionar cómo se recorra el casco histórico en los próximos años. El Consorcio ha adjudicado la asistencia técnica para elaborar el Plan Integral de Accesibilidad del Centro Histórico a Star Project Consulting S.L., por 61.673 euros.

No se trata, por tanto, de una obra de accesibilidad inmediata, sino del documento técnico que deberá estudiar las necesidades del conjunto histórico y servir de base para posteriores decisiones. La diferencia es relevante: los 61.673 euros financian la elaboración del plan, no una batería de reformas ya definida sobre calles, plazas o edificios.

Turistas en la plaza de San Mateo de Cáceres. / Álvaro Quintanilla

La accesibilidad no es, además, una cuestión ajena a la protección internacional del recinto. La documentación de la Unesco sobre Cáceres señala que la planificación de la ciudad histórica debe abordar aspectos como tráfico, movilidad y accesibilidad, además de establecer directrices sobre las intervenciones en los espacios públicos.

Desde el corazón monumental, el mapa de actuaciones se desplaza hasta la muralla. El Consorcio ha adjudicado por 24.870 euros la redacción del proyecto de ejecución para la restauración de las torres almohades de Caleros y Torremochada a la UTE Bestue-Cañones-Carmona-Cruz.

La actuación entronca directamente con uno de los elementos que distinguen al conjunto cacereño. La Unesco destaca en su descripción de la ciudad vieja la pervivencia de alrededor de una treintena de torres de época musulmana y la singularidad de sus fortificaciones. Cáceres ingresó en la Lista del Patrimonio Mundial en 1986, de modo que estos proyectos llegan precisamente en el año de su 40 aniversario.

Inventario

Otra de las decisiones mira menos a la piedra y más al uso cotidiano de esa piedra. El Consorcio ha adjudicado a Innocampo S.L., por 30.855 euros, la elaboración de un inventario de espacios susceptibles de acoger eventos en la ciudad histórica. El trabajo estará vinculado al futuro Plan de Gestión del recinto.

La cuestión tiene especial relevancia en un escenario como el cacereño, donde plazas, calles y edificios históricos conviven con conciertos, festivales, celebraciones religiosas y otras actividades. El inventario deberá aportar una base técnica para ordenar esos usos, aunque la información publicada por el Ayuntamiento no detalla todavía qué espacios serán analizados ni qué criterios determinarán su capacidad para albergar actos.

En paralelo, hay un proyecto que tendrá que esperar. El contrato para soterrar y dotar de suministro eléctrico a espacios históricos de las plazas de Santa María y San Jorge para la celebración de eventos quedó desierto al no presentarse licitadores. Los técnicos del Consorcio estudiarán las causas y prevén modificar las condiciones antes de volver a licitarlo.

El sexto expediente introduce otro de los debates ligados a la convivencia entre patrimonio, ocio y actividad cultural. El Consorcio ha promovido un estudio integral de ruidos y vibraciones en la Ciudad Histórica destinado también a alimentar el futuro Plan de Gestión.

La parte antigua fue incorporada a la Lista del Patrimonio Mundial en 1986 por la Unesco

Este contrato todavía no estaba adjudicado cuando el Ayuntamiento comunicó el resultado de las mesas de contratación: había pasado a fase de valoración técnica. La licitación publicada contemplaba un valor estimado de 17.355,37 euros, un importe de 21.000 euros con impuestos y un plazo de ejecución de cinco meses.

Ese análisis deberá aportar datos para conocer el comportamiento acústico de un espacio especialmente sensible por su carácter residencial y monumental y por la concentración periódica de actividades. Su inclusión junto al inventario de eventos permite conectar dos cuestiones que hasta ahora se han abordado con frecuencia por separado: dónde celebrar actos y qué efectos generan sobre el entorno.

Unos turistas entran en un apartamento turístico de Cáceres / Carlos Gil

La suma de los cuatro expedientes que ya cuentan con adjudicación o propuesta de adjudicación alcanza 203.913 euros: 86.515 para la fachada del Ayuntamiento, 61.673 para el plan de accesibilidad, 24.870 para el proyecto de Caleros y Torremochada y 30.855 para el inventario de espacios para eventos.

La cifra exige, sin embargo, diferenciar entre obras y trabajo previo. La restauración de la fachada del Ayuntamiento sí plantea una intervención material, mientras que buena parte del resto del paquete servirá para redactar planes, proyectos y estudios de los que podrán salir actuaciones posteriores. El concejal de Patrimonio Histórico y Urbanismo, Tirso Leal, ha señalado que con estos expedientes «hemos avanzado de forma decisiva en proyectos clave».

El movimiento coincide con un año especialmente simbólico para Cáceres. La parte antigua fue incorporada a la Lista del Patrimonio Mundial en 1986 y el bien reconocido por la Unesco ocupa nueve hectáreas, rodeadas por una zona de amortiguación de 60,63 hectáreas. Cuatro décadas después, el reto no pasa únicamente por conservar muros y torres sino por decidir cómo se accede a ellos y cómo se compatibiliza la actividad de la ciudad con la protección del conjunto histórico.