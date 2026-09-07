Casetes, trompetas, electrónica y saxofones para llevar la vanguardia sonora al Vostell

El Museo Vostell Malpartida volverá a convertirse en otoño en un laboratorio para la creación sonora con una nueva edición de su Ciclo de Música Contemporánea, que alcanza ya su XXVIII edición. La programación reunirá entre septiembre y octubre propuestas que exploran los límites de la música a través de la voz, las cintas de casete, la percusión, la guitarra eléctrica, los sintetizadores, la electrónica, los saxofones y hasta objetos sonoros y radios.

El ciclo mantiene su apuesta por una creación musical alejada de los formatos convencionales y, en esta ocasión, adquiere además un significado especial al integrarse en la programación conmemorativa del 50 aniversario del Museo Vostell Malpartida. La celebración se prolongará más allá de la sede habitual del museo, con actividades en Cáceres y Badajoz, y tendrá como colofón una intervención concebida específicamente para el paisaje de Los Barruecos.

La primera parte del programa se concentrará en el mes de septiembre. El 10 de septiembre, el protagonismo será para Nu No, que ofrecerá un encuentro con el público antes de presentar, ya por la tarde, el concierto Canto Ventrílocuo. La propuesta gira en torno a la voz y un reproductor de casetes, dos elementos aparentemente sencillos que se convierten en herramientas para la experimentación sonora.

La jornada siguiente, el 11 de septiembre, estará protagonizada por Camille Émaille, a la percusión, y Nina Garcia, a la guitarra eléctrica. Ambas plantearán un diálogo entre dos instrumentos desde una perspectiva vinculada a la experimentación y la búsqueda de nuevas posibilidades tímbricas.

El 12 de septiembre llegará una nueva combinación de sonidos con Joan Jordi Oliver y Aslan Ensemble, que presentarán Readings on Des Prés. La propuesta reunirá sintetizadores y electrónica en vivo con los saxofones del ensemble. Antes del concierto, los artistas mantendrán también un encuentro con el público, una fórmula que permite acercar al espectador a los procesos de creación que se encuentran detrás de estas propuestas.

Aslan Ensemble y sus saxofones. / CEDIDA

La música contemporánea sale de Malpartida

La programación ampliará su radio de acción el 25 de septiembre, con una actuación en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz. Allí se podrá escuchar !Trumpet + Trumpet!, una propuesta a cargo de Nicolas Collins y Birgit Ulher que convierte la trompeta en un instrumento para la exploración electrónica y sonora.

Collins trabajará con la trompeta, mientras que Ulher incorporará a su propuesta trompeta, transistores de radio, altavoz y objetos sonoros. El resultado parte del encuentro entre dos maneras diferentes de entender y manipular un instrumento tradicional para llevarlo hacia terrenos más próximos a la experimentación, el ruido y la electrónica.

La salida del ciclo fuera de Malpartida se completará el 7 de octubre en Cáceres. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura acogerá el taller Da P.S.P. à PO.EX. (Oficina sobre poesía surrealista portuguesa y poesía experimental portuguesa), a cargo de Nu No. La actividad amplía el concepto de creación contemporánea hacia el terreno de la palabra y la experimentación poética y refuerza el carácter interdisciplinar de una programación que no entiende la música como un territorio cerrado.

Esta extensión a otros espacios permite además conectar el ciclo con diferentes instituciones culturales y educativas y acercar sus propuestas a públicos distintos del habitual. El Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, la Diputación de Cáceres y el Centro Nacional de Difusión Musical participan en la coproducción del programa, que cuenta asimismo con la colaboración de otras entidades culturales.

Una ópera abierta para celebrar los 50 años

El momento más singular de esta edición llegará el 24 de octubre, cuando el ciclo se incorpore a la conmemoración del 50 aniversario del Museo Vostell Malpartida con Viaje. Prueba de amor en paisaje, una ópera abierta de José Ignacio de la Peña concebida para el entorno del museo.

La propuesta reunirá sobre el paisaje de Los Barruecos al cantaor Juan Carlos Sánchez, la actriz María José Guerrero, el actor Francisco Blanco, el saxofonista Javier González Pereira y la percusionista Sarai Aguilera, junto a la Agrupación Musical Los Arcos de Malpartida de Cáceres.

La elección del propio paisaje como espacio de representación enlaza directamente con la identidad del Museo Vostell y con la relación entre arte, naturaleza, espacio y acción que ha marcado su trayectoria desde su creación. La intervención permitirá así que la celebración del medio siglo del museo no se limite a una mirada retrospectiva, sino que se proyecte hacia una nueva creación artística.

Con esta programación, el Ciclo de Música Contemporánea vuelve a reivindicar la experimentación como punto de encuentro entre disciplinas y lenguajes. Del sonido de una cinta de casete a las posibilidades de la electrónica, de la trompeta manipulada con radios y objetos a los saxofones y sintetizadores, el Vostell propone durante las próximas semanas un recorrido por formas de escuchar y crear que se sitúan deliberadamente en los márgenes de lo convencional.