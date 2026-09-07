La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una planta solar del término municipal de Cáceres, donde habría sustraído alrededor de 100 metros de cableado de cobre. El sospechoso fue sorprendido durante la noche con el material en el interior de una furgoneta, además de varias herramientas que presuntamente habría utilizado para cortar y extraer los cables.

La actuación tuvo lugar durante la noche del 5 de septiembre, en el marco de las labores de vigilancia que la Guardia Civil desarrolla en diferentes plantas solares de la provincia para prevenir robos y otros hechos delictivos. Los agentes detectaron una furgoneta oculta en un camino próximo a una de estas instalaciones y el comportamiento esquivo mostrado por su conductor hizo sospechar a los agentes, que procedieron a identificarlo y registrar el vehículo.

En el interior localizaron aproximadamente 100 metros de cableado de cobre procedente de la planta solar, dispuesto en una bobina que había sido cortada. Junto al material encontraron también una cizalla y un cabestrante, herramientas que, según la investigación, podrían haber sido empleadas para cortar y extraer el cableado.

Imagen de una de las herramientas. / Guardia Civil

Posteriormente, los agentes inspeccionaron los alrededores de la instalación y localizaron un orificio practicado en el vallado perimetral de la planta. Este agujero habría sido utilizado presuntamente para acceder al recinto y llevar a cabo la sustracción del cable.

Detenido

Ante los indicios obtenidos durante la intervención, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre, de 41 años, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

En el operativo también colaboraron agentes de la Policía Local de Cáceres. La intervención forma parte de las labores de prevención y vigilancia que la Guardia Civil mantiene en instalaciones solares para combatir los robos de cableado de cobre y otros elementos, unos hechos que pueden ocasionar importantes daños y afectar al funcionamiento de las plantas.