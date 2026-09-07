La historia de la Virgen del Arco de la Estrella: del enfrentamiento del obispo con el Concejo a la aparición de su corona

La Virgen de la Estrella lleva casi tres siglos mirando hacia quienes entran y salen de la Ciudad Monumental de Cáceres por la que se considera su entrada principal. Pero la imagen que hoy ocupa la hornacina del Arco de la Estrella no fue la primera en hacerlo. Su historia está marcada por un enfrentamiento entre el poder civil y el religioso, una imagen de mármol que terminó lejos de su destino original y una pieza que, casi tres siglos después, ha vuelto a aparecer.

Para entender el contexto, hay que remontarse varios siglos atrás. La Villa de Cáceres contaba con cuatro accesos a su interior, tres de ellos heredados de los romanos: la Puerta de Coria, la Puerta de Mérida, la Puerta del Río (el Arco del Cristo) y una cuarta que se calcula que se encontraba por donde ahora está el Foro de los Balbos. Sin embargo, esa se decide cerrar por causas que se desconocen y se crea una nueva cercana a los barrios periféricos que se estaban creando extramuros y que el callejero actual recuerda: Pintores, Caleros, Zapaterías, Tenerías, Hornos o Tiendas... De ahí surge la necesidad de crear una nueva que diera acceso a la Villa desde la zona del Rio Verde. Así nace la Puerta Nueva.

La historia se remonta ahora a 1726, cuando la antigua Puerta Nueva se encontraba ante una transformación importante. El acceso se había quedado pequeño para el tráfico de coches y carruajes que entraban y salían de la Villa, por lo que se planteó modificarlo para facilitar el paso. El proyecto partió del noble cacereño Bernardino de Carvajal y Sande, II Conde de la Enjarada y propietario del Palacio de Toledo-Moctezuma. Carvajal consiguió del Concejo la autorización necesaria para intervenir en la puerta y encargó el proyecto al arquitecto salmantino Manuel de Larra y Churriguera. La actuación suponía cambiar de manera notable la configuración de este acceso para que los vehículos pudieran atravesarlo con mayor facilidad, surgiendo así el particular arco en esviaje que todavía hoy define la entrada a la Ciudad Monumental.

Dos proyectos y un conflicto

Pero mientras se preparaba esta transformación de la puerta, había otro asunto relacionado con ella que iba a provocar un enfrentamiento mucho más serio. Sobre el acceso ya existía una imagen de la Virgen de la Estrella, un lienzo realizado por Lucas de Holguín en 1587, que ocupaba la hornacina situada sobre la puerta. Y el entonces obispo de Coria, Sancho Antonio de Velunzas y Corcuera, quería sustituir aquella representación por una imagen mucho más monumental.

El prelado había encargado en Badajoz, de forma paralela, una Virgen de mármol blanco y grandes dimensiones, concebida expresamente para colocarla en la hornacina de la puerta. La intención del obispo era, por tanto, que la reforma del acceso no solo cambiara su aspecto arquitectónico, sino que también diera protagonismo a esta nueva imagen religiosa. El problema fue que los planes del obispo y los del Concejo no iban por el mismo camino y, sobre todo, que Velunzas decidió actuar al margen de la autoridad municipal.

Virgen del Arco de la Estrella de Cáceres. / Pablo Parra

La escultura llegó a Cáceres de manera discreta, transportada en dos carretas, y comenzaron los trabajos necesarios para ampliar el espacio de la hornacina y poder instalarla. Sin embargo, aquellas obras no contaban con la autorización del Concejo, que era quien había dado permiso para intervenir en la puerta y tenía la competencia sobre la reforma del acceso. Cuando las autoridades municipales tuvieron conocimiento de lo que estaba haciendo el obispo, ordenaron paralizar los trabajos.

Velunzas se negó a acatar la orden. Su argumento era que la hornacina y el espacio ocupado por la imagen tenían un carácter sagrado y, por ello, no estaban sometidos a la jurisdicción civil del Concejo. Lo que había comenzado como una discrepancia sobre unas obras terminó convirtiéndose así en un enfrentamiento abierto entre las autoridades municipales y el poder religioso. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder.

La tensión llegó a tal extremo que el obispo amenazó con excomulgar a quienes continuasen las obras, una advertencia que alcanzaba desde el corregidor y los regidores hasta las personas que estaban trabajando directamente en la intervención. El Concejo respondió desde su propia autoridad, amenazando a los obreros con multas de 50 ducados si seguían obedeciendo las órdenes del prelado. La disputa adquirió tal dimensión que acabó dividiendo también a los vecinos de la Villa, que tomaron posiciones a favor de uno u otro bando.

Finalmente, la reforma autorizada por el Concejo siguió adelante y el proyecto de Larra y Churriguera terminó dando forma al acceso que conocemos hoy. La puerta adoptó su característico trazado en esviaje, que permitía mejorar el paso de coches y carruajes, y sobre ella se colocó una nueva imagen de la Virgen de la Estrella. No fue, sin embargo, la enorme escultura de mármol que había encargado el obispo. En su lugar se instaló una imagen de menor tamaño, realizada en piedra de Villamayor y acompañada por un escudo de los Carvajal. Es esta la Virgen que acabaría permaneciendo en lo alto del arco durante los siglos siguientes hasta la actualidad.

Arco de la Estrella. / EL PERIÓDICO

La Virgen del obispo sigue en Cáceres

¿Y qué ocurrió entonces con la gran Virgen de mármol que había provocado todo aquel enfrentamiento? Velunzas decidió llevársela al convento de San Francisco. El traslado se realizó en una llamativa comitiva pública, acompañada por frailes y velas y con la escultura transportada en una carreta tirada por bueyes. La imagen que el obispo había querido colocar sobre la puerta de la ciudad terminó, de esta manera, en otro lugar.

Virgen encargada por el obispo, en el cementerio. / CEDIDA

Allí permaneció hasta que, siglos después, acabó siendo trasladada al cementerio municipal, donde actualmente se encuentra de forma discreta en el ábside de la capilla. Por otra parte, la que fue su alternativa en versión pequeña es la que se ha acabado llevando todos los focos hasta la actualidad, siendo la que da la bienvenida o despedida a los miles de turistas que pasan por ahí cada semana.

La pequeña corona de la Virgen

Y es precisamente esta imagen la que acaba de devolver a la actualidad una parte desconocida de su historia. Durante los trabajos de restauración de la muralla, los técnicos limpiaron el interior de la hornacina y encontraron, entre suciedad, arena y excrementos de aves, una corona de cobre decorada con nueve estrellas. La pieza estaba detrás de la Virgen y conservaba incluso las pequeñas conexiones y el cable de un antiguo sistema de iluminación.

El hallazgo abre ahora un nuevo misterio. No se sabe cuándo fue fabricada ni cuánto tiempo estuvo colocada sobre la Virgen. Podría ser una pieza relacionada con la propia historia del arco, aunque también podría corresponder a una época posterior. El sistema eléctrico que conserva apunta, según los restauradores, a una posible fecha entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, aunque serán los estudios los que permitan concretarlo.

Galería | Así es la pequeña corona de la Virgen del Arco de la Estrella de Cáceres / Pablo Parra

La pieza será estudiada y restaurada antes de regresar, previsiblemente, al lugar para el que fue concebida: detrás de la cabeza de la Virgen de la Estrella, donde existe incluso un pequeño hueco para ello. Así, casi 300 años después de aquel enfrentamiento entre el obispo y el Concejo, la imagen podría recuperar un elemento que durante años permaneció escondido a escasos centímetros de ella.

Una pequeña historia dentro de uno de los monumentos más fotografiados de Cáceres: una Virgen que sobrevivió a un pleito entre Iglesia y Ayuntamiento, una corona que desapareció de la vista y un arco que, tres siglos después, todavía sigue guardando secretos.