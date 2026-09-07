Interrumpida la línea Madrid-Cáceres a su paso por Oropesa por una avería en un tren de mercancías

La circulación ferroviaria de la línea Madrid-Cáceres permanece interrumpida este lunes a su paso por Oropesa de Toledo debido a una incidencia técnica registrada en un tren de mercancías, según ha informado Adif.

El problema afecta a un convoy que realizaba el trayecto entre Vicálvaro y Huelva y que ha quedado detenido en este punto de la infraestructura ferroviaria.

Según ha confirmado Renfe a El Periódico Extremadura, está prevista la movilización de una locomotora de reserva para retirar el tren averiado y poder restablecer posteriormente la circulación.

La incidencia afecta de lleno al corredor ferroviario que conecta Madrid con Cáceres y el resto de Extremadura, aunque por el momento no se ha concretado cuánto tiempo permanecerá interrumpido el tráfico ni las posibles demoras que pueda ocasionar en los servicios de viajeros.

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Los trabajos se centran ahora en apartar el convoy de mercancías para liberar la vía y recuperar la circulación con normalidad.