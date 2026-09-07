Incidencias tren
Interrumpida la línea Madrid-Cáceres a su paso por Oropesa por una avería en un tren de mercancías
La incidencia afecta a un convoy que cubría el trayecto entre Vicálvaro y Huelva y obliga a movilizar una locomotora de reserva
L. A.
La circulación ferroviaria de la línea Madrid-Cáceres permanece interrumpida este lunes a su paso por Oropesa de Toledo debido a una incidencia técnica registrada en un tren de mercancías, según ha informado Adif.
El problema afecta a un convoy que realizaba el trayecto entre Vicálvaro y Huelva y que ha quedado detenido en este punto de la infraestructura ferroviaria.
Según ha confirmado Renfe a El Periódico Extremadura, está prevista la movilización de una locomotora de reserva para retirar el tren averiado y poder restablecer posteriormente la circulación.
La incidencia afecta de lleno al corredor ferroviario que conecta Madrid con Cáceres y el resto de Extremadura, aunque por el momento no se ha concretado cuánto tiempo permanecerá interrumpido el tráfico ni las posibles demoras que pueda ocasionar en los servicios de viajeros.
Los trabajos se centran ahora en apartar el convoy de mercancías para liberar la vía y recuperar la circulación con normalidad.
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