Un jardinero encuentra un arma enterrada en el Parque del Príncipe de Cáceres: "Es una pistola de cierta antigüedad"

Un hallazgo inesperado ha activado una investigación policial en pleno Parque del Príncipe de Cáceres. Un jardinero de la empresa concesionaria Talher ha localizado un arma que se encontraba enterrada mientras realizaba labores de limpieza en este espacio verde de la capital cacereña.

El suceso ha sido confirmado a El Periódico Extremadura por el Ayuntamiento de Cáceres. Tras encontrar el arma, el trabajador siguió el cauce establecido y dio aviso de inmediato a la Policía Local para poner el objeto en manos de las fuerzas de seguridad.

Los agentes municipales comunicaron posteriormente el hallazgo al Cuerpo Nacional de Policía, que ha asumido las correspondientes pesquisas.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el tipo de arma encontrada, su estado de conservación, el lugar exacto del parque en el que estaba enterrada ni el tiempo que podría llevar oculta bajo tierra.

La Policía Científica analiza el arma

La Brigada de Policía Científica se ocupa ahora de las investigaciones relacionadas con el hallazgo, en unas diligencias en las que también participa la Guardia Civil. Fuentes policiales han indicado que se trata de "una pistola de cierta antigüedad". Las mismas fuentes han apuntado que ahora "van a analizar el arma, a ver si encuentram el origen de la misma, a quien pertenece o algún dato" esclarecedor. El arma, una vez intervenida, ha sido trasladada a las dependencias de la comisaria de Cáceres.

El objetivo es tratar de determinar la procedencia del arma y aclarar por qué se encontraba enterrada en el parque. Una de las principales hipótesis sobre las que se trabaja es que pudiera haber sido ocultada después de su utilización en algún hecho delictivo, aunque esta posibilidad está todavía bajo investigación y no existe por el momento confirmación de que el arma esté relacionada con un delito concreto.

Será el análisis policial el que pueda aportar más información y permita determinar si existen elementos que ayuden a reconstruir el recorrido del arma antes de que terminara enterrada en uno de los principales parques de la ciudad.

La investigación deberá esclarecer también las circunstancias en las que llegó hasta ese punto y si puede relacionarse con algún asunto del que tengan conocimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Sin datos todavía sobre cuánto tiempo llevaba enterrada

El modo en el que ha aparecido el arma es precisamente uno de los aspectos que dota de especial relevancia al hallazgo. No estaba abandonada a simple vista, sino enterrada en una zona del Parque del Príncipe, circunstancia que ha llevado a investigar si alguien trató deliberadamente de ocultarla.

Hasta ahora no se ha informado de cuándo pudo ser depositada allí ni existen datos públicos que permitan establecer cuánto tiempo llevaba bajo tierra.

Tampoco ha trascendido si su estado permitirá a los especialistas obtener información que pueda resultar útil para determinar su procedencia o establecer una eventual conexión con investigaciones anteriores.

Por tanto, las pesquisas se encuentran todavía en una fase inicial. El hallazgo fortuito del jardinero ha permitido recuperar el arma y ponerla a disposición policial, pero será ahora el trabajo de los investigadores el que determine si detrás de ella existe un episodio delictivo y, en ese caso, cuál.

Desde el momento en que apareció enterrada durante los trabajos de mantenimiento del Parque del Príncipe, una de las primeras cuestiones es preservar el objeto y las circunstancias de su hallazgo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los instrumentos o efectos que puedan guardar relación con un delito deben ser recogidos de manera que se garantice su integridad y documentando dónde, cuándo y en qué circunstancias fueron encontrados.

Eso explica que la actuación no termine con retirar el arma del terreno. Según la información facilitada sobre el caso de Cáceres, el operario avisó a la Policía Local, esta trasladó el hallazgo al Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Científica se ocupa de las pesquisas, con participación también de la Guardia Civil.

El Reglamento de Armas contempla además que los particulares comuniquen inmediatamente a la Guardia Civil la aparición de armas y que estas sean recogidas y depositadas. Asimismo, cualquier autoridad que intervenga un arma de fuego debe ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.

Qué puede averiguar la Policía Científica

El primer escalón es saber exactamente qué se ha encontrado. Si se trata de un arma de fuego, los especialistas pueden estudiar su marca, modelo, calibre, estado de conservación y funcionamiento, además de comprobar si ha sufrido transformaciones. En determinados casos también es posible intentar recuperar números identificativos borrados o alterados. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil incluye expresamente estas actuaciones entre sus análisis de balística.

Su número de serie, si permanece visible o puede recuperarse, puede permitir avanzar sobre su titularidad, procedencia o eventual denuncia por pérdida o robo.

A partir de ahí entra en juego una cuestión especialmente relevante en el caso cacereño: determinar si el arma fue utilizada en algún hecho delictivo anterior.

No basta para ello con observarla exteriormente. Los laboratorios de balística pueden obtener elementos de comparación y cotejarlos microscópicamente con proyectiles o vainas recuperados en otras investigaciones. Las marcas que deja cada arma sobre esos elementos pueden ayudar a establecer si fueron disparados o percutidos por la misma.

Una base nacional conecta a Policía y Guardia Civil

Ese examen no se circunscribe necesariamente a los delitos ocurridos en Cáceres.

España cuenta con el Sistema Automático de Identificación Balística (SAIB), formado por dos bases de datos conectadas entre sí, una en la Comisaría General de Policía Científica y otra en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Cuando se incorpora un nuevo elemento balístico se realiza una consulta cruzada en ambas bases.

Esto significa que, si las condiciones del arma y los indicios disponibles lo permiten, la investigación puede ir más allá de revisar únicamente los sucesos registrados recientemente en la capital cacereña.

Un eventual cotejo positivo podría relacionar los elementos examinados con vainas o proyectiles incorporados anteriormente al sistema. Ese resultado tendría después que integrarse con el resto de la investigación policial y judicial: lugar y fecha del delito, testimonios, cámaras, comunicaciones, posibles propietarios y demás pruebas.

La Policía Nacional dispone además de técnicas que permiten estudiar aspectos como residuos producidos por los disparos y, cuando existe una escena relacionada, ayudar a establecer distancia, ángulo o trayectoria.

En el arma también podrían buscarse, cuando su estado lo permita y resulte pertinente, huellas dactilares o vestigios biológicos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las muestras biológicas susceptibles de contribuir al esclarecimiento de un hecho deben recogerse, custodiarse y analizarse garantizando su autenticidad.

Que haya permanecido enterrada introduce, sin embargo, una dificultad evidente. Tierra, humedad, corrosión y tiempo pueden afectar a determinados vestigios. Por eso no puede anticiparse qué información conservará el arma hallada en el Parque del Príncipe hasta conocer su estado real.

¿Se puede saber cuánto tiempo llevaba enterrada?

Es una de las preguntas más difíciles. El deterioro puede ofrecer información sobre el estado de conservación, pero no existe una fórmula que permita convertir automáticamente la corrosión en una fecha exacta de enterramiento.

Las condiciones del suelo, la humedad, la protección con la que estuviera guardada, el material del arma y las circunstancias ambientales influyen en su conservación.

Un precedente ilustra esa dificultad. En Valladolid, la Policía Científica tuvo que trabajar durante varios días sobre una pistola encontrada en 2023 en el alcorque de un árbol debido a su fuerte oxidación. Finalmente fue identificada como un arma de fabricación española cercana a los cien años de antigüedad y, en principio, no se la relacionó con hechos delictivos recientes.

Por tanto, una de las primeras respuestas que puede aportar el laboratorio es si se está ante un arma relativamente moderna o antigua y en qué condiciones se encuentra, pero determinar cuándo fue enterrada puede resultar mucho más complejo.

Del Parque del Príncipe a otros casos

Encontrar armas enterradas en parques urbanos no puede considerarse un fenómeno habitual a partir de las estadísticas disponibles, porque no existe una serie pública específica que contabilice estos hallazgos. Sí existen precedentes documentados que muestran circunstancias muy diferentes.

Uno de los casos más parecidos al ocurrido en Cáceres se produjo en el parque de El Retiro de Madrid en 2003. También fueron trabajadores de jardinería quienes, mientras abrían una zanja, descubrieron una caja enterrada a pocos centímetros de profundidad. Dentro había una pistola aparentemente simulada, un machete, esposas y cartuchos de fogueo.

Otros hallazgos han tenido una trascendencia criminal mucho mayor. En febrero de 2025, la Guardia Civil informó de la recuperación de un arma corta enterrada en el puerto de Tudons, en Alicante, dentro de la investigación del asesinato de un hombre ocurrido dos meses antes en Villajoyosa. En aquel caso, la investigación determinó que se trataba del arma utilizada en el crimen.

Los precedentes muestran por qué los investigadores deben mantener abiertas distintas posibilidades: un arma enterrada puede ser antigua y carecer de relación con delitos recientes o, en el extremo contrario, haber sido escondida precisamente para apartarla de una investigación.

En Cáceres, por ahora, solo debe hablarse de hipótesis. Que el arma pudiera haber sido ocultada tras ser utilizada en un hecho delictivo forma parte de las posibilidades que se investigan, pero no consta todavía que exista una conexión confirmada con ningún suceso concreto.

Qué consecuencias legales tendría

Encontrar accidentalmente un arma y ponerlo inmediatamente en conocimiento policial no convierte al descubridor en responsable de su posesión. De hecho, el Reglamento de Armas establece el deber de comunicar a la Guardia Civil la aparición de armas.

Otra cuestión muy distinta será identificar a la persona que la poseía o la enterró y determinar en qué circunstancias.

El Código Penal castiga la tenencia de armas prohibidas y también la posesión de armas de fuego reglamentadas sin las licencias necesarias. Para estas últimas contempla penas de uno a dos años de prisión si son armas cortas y de seis meses a un año si son largas. Las penas aumentan cuando, entre otras circunstancias, el arma carece de número de identificación, este ha sido borrado o alterado o el arma ha sido transformada.

Esto no significa que la aparición de un arma enterrada permita atribuir automáticamente un delito a nadie. Sería necesario averiguar quién tuvo su posesión y reunir pruebas suficientes sobre las circunstancias concretas.

Si además la balística demostrase que el arma intervino en otro delito, pasaría a constituir una prueba potencialmente relevante dentro de esa investigación.

¿Cuánto puede tardar?

No existe un plazo estándar desde que aparece un arma hasta que se esclarece su procedencia. La duración depende de su conservación, de la posibilidad de identificarla, de los análisis solicitados y, sobre todo, de si existe o no otro procedimiento penal con el que relacionarla.

Una identificación inicial puede ser mucho más sencilla que una investigación que obligue a comparar material balístico, recuperar una numeración eliminada o buscar conexiones con casos anteriores.

Tampoco debe confundirse el tiempo del análisis de laboratorio con la duración de una causa penal. Si el hallazgo desemboca en un procedimiento judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece con carácter general un plazo de doce meses para la investigación judicial desde la incoación de la causa, susceptible de prórrogas sucesivas de hasta seis meses cuando sean necesarias nuevas diligencias.

Por eso, en el caso del Parque del Príncipe no resulta posible anticipar una fecha para obtener conclusiones.

Por qué intervienen Policía Local, Nacional y Guardia Civil

La sucesión de cuerpos que han intervenido en el hallazgo tiene una explicación competencial.

La Policía Local tiene entre sus funciones la vigilancia de los espacios públicos, las diligencias preventivas y la colaboración como Policía Judicial. En Cáceres, el propio Ayuntamiento recoge entre sus servicios la vigilancia de parques y espacios públicos y la cooperación con jueces, fiscales y otros cuerpos policiales.

Ante un descubrimiento de estas características puede realizar la primera intervención, proteger el entorno, recoger información inicial y comunicar lo ocurrido al cuerpo estatal competente.

La Policía Nacional, por su parte, ejerce en las capitales de provincia las funciones estatales de investigación de delitos, aseguramiento de pruebas y elaboración de informes técnicos y periciales. La Comisaría General de Policía Científica tiene específicamente atribuidas las funciones de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica.

La presencia de la Guardia Civil tampoco resulta extraña. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye específicamente las competencias derivadas de la legislación sobre armas y explosivos y, además, Policía Nacional y Guardia Civil están obligadas a cooperar entre sí.

En materia balística esa colaboración es especialmente estrecha, como demuestra el SAIB compartido por ambos cuerpos.

La seguridad del Parque del Príncipe

El hallazgo plantea igualmente la cuestión de cómo se controla un espacio verde de grandes dimensiones. No existe una medida capaz de impedir por sí sola que alguien oculte un objeto bajo tierra. La prevención pasa principalmente por vigilancia, control de los espacios y trabajos periódicos de conservación.

La Policía Local de Cáceres incluye entre sus funciones habituales la vigilancia de los espacios públicos y la protección de parques y jardines. Además, el Ayuntamiento aprobó en septiembre de 2023 un plan especial para intensificar la vigilancia nocturna del Parque del Príncipe después del cierre del recinto, aunque habría que confirmar si ese dispositivo continúa actualmente con la misma configuración.

Precisamente los trabajos de mantenimiento constituyen también una forma indirecta de detectar anomalías. En esta ocasión han sido las labores desarrolladas por la concesionaria las que han permitido sacar a la luz un objeto cuya historia tendrá ahora que reconstruir la investigación.

El interrogante fundamental sigue siendo el mismo: cómo llegó el arma hasta allí, quién la enterró y por qué. Las respuestas dependerán ahora de lo que los especialistas sean capaces de extraer de una pieza que, hasta su descubrimiento fortuito, permanecía oculta bajo tierra en uno de los parques más transitados de Cáceres.