La "primada" del exdirector del Cefot, Martín Bernardi, reunirá en Cáceres a 113 familiares después de 24 años

Hay historias familiares que terminan dibujándose sobre el mapa. La de los Martín Casaña comenzó en Melilla, se extendió con los años por distintos puntos de la Península y Canarias y tendrá este mes de septiembre una parada poco habitual en Cáceres: 113 miembros de una misma familia volverán a encontrarse durante un fin de semana.

La reunión, a la que sus integrantes se refieren como la "primada M. Casaña", se desarrollará del 18 al 20 de septiembre. Los asistentes estarán alojados en el Hotel Extremadura y el programa incluye, entre otros momentos, una fotografía de grupo ante el Ayuntamiento de Cáceres.

Será el reencuentro de una familia numerosa, pero también la recuperación de una costumbre que llevaba más de dos décadas sin repetirse a esta escala. La anterior gran reunión tuvo lugar en 2002, por iniciativa del mayor de los primos. Veinticuatro años después, el punto elegido para volver a juntar las diferentes ramas familiares será la capital cacereña.

De Melilla a toda España

Para entender la dimensión de la cita hay que retroceder hasta principios del siglo XX. La historia de la familia Martín Casaña está estrechamente ligada a Melilla, ciudad a la que llegaron sus antepasados procedentes de la Península.

Josefina Casaña llegó junto a sus padres desde Valencia. Según el relato conservado por la propia familia, se instalaron allí para poner en marcha una fábrica de ladrillos. Enrique Martín, por su parte, desarrolló su carrera como oficial del Ejército y llegó a alcanzar el empleo de general de División.

De su matrimonio nacieron siete hijos, tres mujeres y cuatro hombres, y con ellos comenzó a crecer una familia en la que la vida militar tuvo una presencia destacada. Los cuatro hijos varones siguieron los pasos de su padre y fueron oficiales del Ejército, mientras que la hija mayor se casó también con un oficial.

La tradición continuó en la siguiente generación. De los 31 nietos, once han sido oficiales de las Fuerzas Armadas, según los datos aportados por la familia. Una trayectoria que sus miembros recuerdan como uno de los elementos que han acompañado a varias generaciones, junto con su tradición católica.

"Nuestra huerta", el lugar que los mantuvo unidos

Sin embargo, el recuerdo que sirve como vínculo entre buena parte de aquellos hijos y nietos no está relacionado con los cuarteles, sino con una casa y un terreno de Melilla.

Josefina Casaña heredó parte de los terrenos vinculados a la antigua fábrica familiar. Allí se encontraba lo que todos terminaron conociendo como "nuestra huerta", una gran casa que se convirtió durante años en punto de encuentro de los Martín Casaña.

Los veranos y las grandes celebraciones familiares transcurrían en aquel espacio. Allí convivían las distintas generaciones y crecieron muchos de los primos que ahora volverán a verse en Cáceres. Enrique Martín Bernardi explica que aquel lugar terminó convirtiéndose en una de las grandes señas de identidad de la familia y en el origen de unos vínculos que se han mantenido pese al paso del tiempo.

La evolución de las vidas profesionales y personales fue alejando progresivamente a los Martín Casaña de Melilla. Hoy quedan allí pocos miembros de la familia. El resto está repartido por diferentes lugares de la Península y Canarias.

La distancia hizo cada vez más difíciles aquellos encuentros multitudinarios de la infancia y la juventud. Por eso, en 2002, el mayor de los primos impulsó una primera gran reunión para recuperar el contacto. La experiencia no volvió a repetirse con estas dimensiones durante los siguientes 24 años.

Cáceres, punto de encuentro

Esta vez el lugar escogido es Cáceres, una ciudad que además mantiene un vínculo personal con uno de los integrantes de la familia. Enrique Martín Bernardi, coronel de Infantería, desarrolló aquí una parte importante de su carrera militar.

Martín Bernardi dirigió el Centro de Formación de Tropa número 1, el Cefot, desde comienzos de 2011 hasta finales de 2013. Durante aquella etapa reforzó las relaciones del acuartelamiento de Santa Ana con el tejido social e institucional cacereño. Después de un breve destino en Madrid, regresó en 2014 a la capital cacereña como subdelegado de Defensa, responsabilidad que desempeñó durante seis años.

Su relación con Cáceres explica también el escenario elegido para esta nueva reunión familiar. Durante tres días, la ciudad será el punto al que lleguen las diferentes ramas de unos Martín Casaña que hace décadas dejaron de vivir concentrados alrededor de aquella casa familiar de Melilla.

Uno de los momentos más visibles del encuentro llegará el sábado. Los asistentes tienen previsto realizar una fotografía de familia a las 11.30 horas ante el Ayuntamiento de Cáceres y otra a las 14.00 horas en el Hotel Extremadura.

Un aniversario dentro del reencuentro

La cita tendrá además un componente especial para la primera generación de la familia. Durante el encuentro se conmemorarán los 50 años de los votos perpetuos de Mariasun, una de las cuatro representantes de aquella generación que participarán en la reunión.

Junto a ella estarán su hermana Pura y sus cuñadas Felisa y Gloria. Su presencia servirá para conectar a los 113 asistentes de hoy con aquella primera generación surgida de los siete hijos de Enrique Martín y Josefina Casaña.

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El encuentro de Cáceres tendrá así algo de regreso sin necesidad de volver al mismo lugar. La antigua huerta de Melilla queda lejos y la familia se encuentra ahora dispersa por buena parte de España, pero durante tres días tratará de recuperar aquella convivencia. Esta vez serán las calles de Cáceres las que aparezcan en la nueva fotografía familiar.