Arte hasta medianoche: el Museo Helga de Alvear prepara un septiembre muy especial

El Museo Helga de Alvear de Cáceres ha preparado para este mes de septiembre una programación cultural que invita a acercarse al arte contemporáneo desde diferentes perspectivas, con exposiciones, performances, sesiones de música, visitas comentadas, cine, encuentros con artistas y nuevos talleres y actividades participativas. Una agenda pensada para descubrir el museo de una forma diferente y que tendrá uno de sus momentos destacados durante la Noche del Patrimonio, cuando el centro ampliará su horario y permanecerá abierto hasta la medianoche durante los días 11 y 12 de septiembre.

La programación llega, además, en un mes especialmente significativo para la institución, ya que el pasado 7 de septiembre Helga de Alvear habría cumplido 90 años. Desde el museo han querido aprovechar esta fecha para recordar y celebrar su figura, así como la visión y pasión por el arte que impulsaron la creación de la colección y del propio espacio museístico. "Su legado nos inspira y nos invita a celebrar muchos futuros posibles", señala la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, quien destaca que la pasión de la coleccionista "sigue viva en cada obra de su colección, en cada espacio de su museo".

Maider López, protagonista de una nueva 'Helga's Artist Talk'

Entre las propuestas del mes se encuentra una nueva edición del programa Helga's Artist Talk, que contará en esta ocasión con la participación de la artista Maider López. Bajo el título Montañas, mares, ciudades y personas, el encuentro permitirá conocer de cerca el trabajo de una creadora cuya práctica artística se desarrolla habitualmente en relación con el espacio público y la arquitectura.

Las obras de López requieren en numerosas ocasiones de la participación del público, al que invita a involucrarse y formar parte de espacios que son alterados y transformados a través de sus intervenciones. La artista protagonizará esta nueva cita el jueves 24 de septiembre, a las 19.00 horas. La actividad se enmarca en 'Un Museo Abierto al Mundo', una iniciativa que invita a diferentes artistas a participar en conferencias, entrevistas, charlas y otras presentaciones centradas en sus procesos y trayectorias creativas.

Dos noches para disfrutar del museo hasta medianoche

Uno de los principales atractivos de la programación de septiembre llegará los días 11 y 12 de septiembre, con motivo de la celebración de la Noche del Patrimonio, organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y el Ayuntamiento de Cáceres. La iniciativa se desarrolla de manera simultánea en las ciudades españolas reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En el caso de Cáceres, la celebración tendrá este año un carácter especial al coincidir con el 40.º aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por este motivo, las actividades se prolongarán durante todo el fin de semana y el Museo Helga de Alvear ampliará su horario habitual para permanecer abierto hasta las 00.00 horas tanto el viernes 11 como el sábado 12.

La primera de estas jornadas estará protagonizada por una nueva Helga's DJ Session, que llevará la música hasta los espacios exteriores del museo de la mano de DJ White Caramelo (Music Man). Durante la sesión y hasta el cierre, los visitantes podrán recorrer las salas de exposición, creando un diálogo entre la música y las obras de arte contemporáneo.

Arte, diálogo y creación

La programación continuará el sábado 12 con una mesa redonda, prevista para las 19.30 horas, en la que participará la plataforma de creación artística GEA. Posteriormente, el colectivo presentará la performance Estratos de afectación, una intervención escénica y sonora que incorpora las vibraciones y la propia infraestructura del museo como elementos de la creación. La performance contará con dos pases, a las 21.30 y a las 22.30 horas, y completará una jornada en la que también se ofrecerán visitas comentadas gratuitas en horario nocturno. Estas permitirán acercarse tanto a la Colección Helga de Alvear como a la exposición temporal Espejo del mundo, de Patricia Gómez y María Jesús González.

De esta forma, el Museo Helga de Alvear plantea un septiembre en el que el arte contemporáneo sale de los formatos más convencionales para encontrarse con la música, la participación, el diálogo y el espacio arquitectónico. Una programación que, además de mantener viva la mirada de Helga de Alvear, busca convertir el museo en un lugar de encuentro abierto a nuevos públicos y nuevas formas de experimentar el arte.