El Ayuntamiento de Cáceres renueva tres pistas deportivas de la ciudad: estas son

Hasta tres pistas deportivas de Cáceres serán objeto de una renovación en los próximos meses. El Ayuntamiento ha sacado a licitación por 59.768,78 euros, IVA incluido, los trabajos de acondicionamiento y pintura de las instalaciones de la Estación de Arroyo-Malpartida, La Cañada y la calle Mercurio, en San Marquino. El plazo previsto para ejecutar las obras es de aproximadamente un mes y medio.

La actuación pretende mejorar el estado de unas instalaciones que utilizan los vecinos de estos barrios y núcleos de población para practicar deporte. Y, aunque el proyecto incluye el repintado de las pistas, los trabajos irán más allá de una simple renovación estética: antes de aplicar la nueva pintura será necesario actuar sobre los propios pavimentos.

Las tres pistas serán sometidas primero a una limpieza y a diferentes trabajos de reparación. Se arreglarán las juntas, se tratarán las fisuras y se corregirán las irregularidades y depresiones que presente el firme. También se realizará una preparación mecánica de las superficies para dejarlas en condiciones adecuadas antes de aplicar el nuevo revestimiento.

Una vez completada esta fase, se extenderán dos manos de pintura acrílica al agua específica para pistas polideportivas, además de la correspondiente imprimación. El objetivo es recuperar unas superficies que, con el paso del tiempo y el uso, han ido acumulando desperfectos y desgaste.

Pistas deportivas de La Cañada. / Turismo Cáceres

La renovación permitirá también recuperar las líneas de juego. El proyecto contempla el marcaje de los campos de fútbol sala y de las zonas de baloncesto y minibasket, siguiendo las dimensiones y geometrías establecidas en la documentación técnica y las normas federativas.

En la pista de la calle Mercurio, además, se actuará sobre el entorno inmediato de la instalación con el pintado del muro de contención situado junto a ella.

Mejoras repartidas por la ciudad

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, enmarca esta intervención en la planificación municipal para ir mejorando progresivamente las instalaciones deportivas de los diferentes barrios y núcleos de Cáceres. "Queremos que los vecinos, vivan donde vivan, puedan disponer de espacios deportivos municipales en buenas condiciones y adecuados para la práctica deportiva", señala.

Bazo destaca que la actuación permitirá continuar con los trabajos que ya se han realizado en otras pistas de la ciudad y atender ahora aquellas que todavía estaban pendientes de renovación. "Esta actuación supone dar un nuevo paso en ese compromiso".

Jorge Valiente

La intervención llega así a tres puntos diferentes del término municipal y busca que el mantenimiento de las instalaciones deportivas no se concentre únicamente en el centro de la ciudad. La Cañada, San Marquino y la Estación de Arroyo-Malpartida contarán con pistas renovadas, tanto en su pavimento como en su aspecto y señalización, una vez concluyan unos trabajos cuyo plazo de ejecución previsto es de seis semanas.