Cáceres pisa el ecuador de septiembre como referente cultural y musical de Extremadura: del Palacio de Congresos al Corral y la parte antigua

Septiembre ha arrancado en Cáceres con la cultura ocupando buena parte del calendario y el fin de semana del 11 al 13 funciona como una bisagra entre algunas de las grandes citas musicales del mes. El nuevo Monumental Cáceres abrió su programación el pasado día 4 con Raphael en la plaza de toros y retomará la actividad el jueves 17 con La Flamenca. Después llegarán Pablo López, el viernes 18; Vanesa Martín, el sábado 19; y Rosario Flores, que cerrará el ciclo el 26 en la Plaza Mayor. Por tanto, no hay una actuación del festival Monumental durante el fin de semana del 11 al 13, pero esos tres días quedan encajados en medio de una programación musical que se extiende prácticamente durante todo septiembre.

La Flamenca es un espectáculo musical de nueva generación que vió la luz en Granada. Concebido como un proyecto pionero dentro de la industria musical española, su propósito es, fué y seguirá siendo, el de crear una auténtica comunidad que conecta artistas, promotores y público en torno a la evolución del flamenco. El show combina la esencia más pura del arte andaluz con las corrientes sonoras contemporáneas, ofreciendo una experiencia inmersiva donde tradición y vanguardia se funden sobre el escenario. Desde su concepción artística hasta su producción técnica, La Flamenca destaca por su innovadora puesta en escena, el uso de iluminación y sonido de última generación, y una narrativa visual que reinterpreta la identidad musical andaluza bajo una mirada moderna y cosmopolita. Hay entradas de 17, 20 y 25 euros. El espectáculo comienza a las seis de la tarde en el coso de la Era de los Mártires.

Fotogalería | Presentación de Las Noches del Patrimonio / Miguel Angel Muñoz Rubio

Y es precisamente en ese intervalo cuando otras iniciativas toman la ciudad. El núcleo principal serán Las Noches del Patrimonio, que por primera vez se desarrollan durante dos jornadas, el viernes 11 y el sábado 12, con 40 propuestas y otros tantos espacios abiertos gratuitamente hasta medianoche. El Ayuntamiento asegura que Cáceres es este año la ciudad del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que más actividades programa, en una edición marcada además por el 40 aniversario de la declaración de la ciudad por la Unesco.

Pero la agenda no se reduce a esa celebración. Al mismo tiempo funcionan los museos y galerías, El Corral de las Cigüeñas mantiene sus conciertos de pequeño formato, el Palacio de Congresos recibe a Los Vivancos, el Ateneo despliega programación vinculada a Évora 2027 y varias exposiciones atraviesan precisamente sus últimos o primeros días.

Viernes 11: de los archivos históricos al rock y la danza

La actividad comenzará a mediodía. A las 12.00 horas, el Archivo Histórico Provincial celebrará su 75 aniversario con la conferencia "La indumentaria tradicional en los protocolos notariales. El caso cacereño", impartida por Juan Manuel Valadés Sierra. El investigador recorrerá a través de documentos notariales las prendas, tejidos y complementos utilizados por los cacereños en los siglos XIX y XX. El aniversario continuará por la noche, a las 21.30 horas, con Ceres London Trío en el Palacio Toledo Moctezuma, actuación que volverá a repetirse el sábado.

La tarde empezará a ganar intensidad a las 18.30 horas en el Ateneo, donde Évora, Capital Europea de la Cultura 2027, presentará su proyecto. A las 19.00 se abordarán iniciativas de su candidatura vinculadas al patrimonio y la Universidad de Évora, y a las 19.40 actuará el Grupo Cantares de Évora. El intercambio tiene también una lectura cacereña: la ciudad es finalista para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 y ha integrado esta conexión portuguesa en su programación.

Hay vida musical, además, fuera de los grandes escenarios institucionales. A las 20.00 horas, El Viaje de Roan, formación de rock alternativo procedente de Logrosán, actuará con entrada libre en el patio de El Corral de las Cigüeñas. El espacio histórico mantiene así su propia programación paralela durante un fin de semana en el que buena parte del centro estará ya volcado en la actividad cultural.

Fotogalería | Así se vivió la Noche del Patrimonio en Cáceres / Jorge Valiente

A esa misma hora, nueve bateristas protagonizarán una "Drum Battle" en las escaleras del Arco de la Estrella. Después se irán superponiendo los escenarios: la compañía Kor'sia llevará a las 21.00 horas su danza contemporánea al Foro de los Balbos; Tamara Alegre actuará a las 21.30 en Santa María; Ceres London Trío hará lo propio en el Palacio Toledo Moctezuma; y el Museo Helga de Alvear convertirá sus jardines en espacio musical con una DJ session entre las 21.30 y las 23.00 horas.

La Plaza Mayor concentrará a las 22.30 horas uno de los conciertos más visibles de la primera noche. Furriones actuará con entrada libre, mientras que en otros puntos del casco antiguo convivirán propuestas mucho más pequeñas, desde poesía escrita sobre la marcha hasta microteatro en las propias colas para acceder a los monumentos.

Poesía en bicicleta, cine recuperado y actividades para niños

Ese entramado de propuestas pequeñas es una de las partes que amplía la agenda más allá de los conciertos. "Ciclopoemas" recorrerá el viernes y el sábado la Plaza Mayor, Santa María, el Adarve, la calle del Mono y San Jorge entre las 20.30 y las 23.30 horas: un poeta se desplazará con una máquina de escribir montada sobre una bicicleta antigua para componer versos a petición de los viandantes. A su alrededor, seis actores desarrollarán "Escenas a la cola", piezas breves de teatro pensadas para las personas que esperan su turno ante los espacios patrimoniales.

La Filmoteca de Extremadura se incorpora con "Recuerdos de futuro", formada por 15 piezas de corta duración dedicadas al patrimonio cinematográfico extremeño recuperado y conservado por la institución. El programa se completa con el espectáculo familiar "La Linterna Mágica", que ofrecerá cuatro pases tanto el viernes como el sábado en San Jorge, y "Las Damas del Libro de las Piedras", montaje de luz y sonido que tendrá dos pases el viernes ante la Casa de los Caballos.

También habrá una escala mucho más reducida en talleres y comercios culturales. Los niños podrán construir una torre medieval en el Palacio de la Isla, elaborar pequeñas piezas en Artesanía Girasoles o diseñar marcapáginas en Spritzart. El sábado se añadirá "Autómatas de papel" en Belleartes y un Cluedo en vivo, "Misterio en la Calle Roso de Luna", organizado por La Sindicalista Estudio y El Chaflán. Algunas de estas propuestas requieren inscripción y tienen aforos que oscilan entre seis y 50 participantes.

Al pie de la Torre de Bujaco habrá además una muestra de editoriales independientes con Ediciones Liliputienses, Letras Cascabeleras y La Experiencia Libros. En el Palacio de los Becerra, la Fundación Mercedes Calles proyectará de forma continua "La leyenda del aljibe", un audiovisual que recupera historia y tradición oral cacereña.

Sábado 12: Acetre y Los Vivancos encabezan una jornada con varios focos

El sábado ampliará todavía más el mapa. A las 19.00 horas, Sü actuará con entrada libre en El Corral de las Cigüeñas. A la misma hora, el Ateneo retomará la conexión con Évora con la cantante Helena Caldeira, el proyecto LAZ HAY y una propuesta que combina música electrónica y sonoridades tradicionales del Alentejo, además de experiencias de realidad virtual.

A las 20.30 horas, Acetre tomará la Plaza Mayor. El grupo, fundado en 1976 y una de las formaciones más veteranas del folk extremeño, ofrecerá un concierto de dos horas dentro de la programación patrimonial. A las 21.00, el jardín del Palacio de Carvajal acogerá al Ensemble de Metales del Conservatorio Hermanos Berzosa y, media hora después, Blues Beats Trío actuará en San Antonio mientras "La poesía de los árboles" mezclará versos, acuarela y jazz en el Palacio de la Isla.

Ese mismo sábado aparece uno de los principales acontecimientos que no pertenece a Las Noches del Patrimonio. Los Vivancos actuarán a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos, con apertura de puertas a las 20.15 y entrada gratuita. "Vivancos Live" reúne partes de "7 Hermanos", "Aeternum" y "Nacidos Para Bailar", con una puesta en escena que combina flamenco, ballet, danza contemporánea, música en directo y otras disciplinas escénicas.

E. V. V.

El Museo Helga de Alvear tendrá asimismo una noche especialmente activa. A las 19.30 horas celebrará una mesa redonda con el equipo internacional GEA, integrado por artistas de Chile y Perú, y a las 21.30 y 22.30 horas presentará en sus jardines "Estratos de afectación", una performance que utiliza sensores y vibraciones de la propia arquitectura para construir parte de su paisaje sonoro.

La actividad llegará incluso a Cáceres El Viejo. Entre las 21.00 y las 24.00 horas, el centro de interpretación del campamento romano ofrecerá recreación histórica, explicaciones militares, teatro y observación de las estrellas y constelaciones desde la perspectiva de la época romana. La Cueva del Conejar, por su parte, podrá visitarse por primera vez tras los trabajos realizados en este enclave, con pases durante las noches del viernes y del sábado y aforo limitado.

Galerías y exposiciones que también cuentan

El movimiento cultural del fin de semana no termina cuando se apagan los escenarios. El sábado será el último día para visitar "Ósmosis", de Belén Mazuecos, en la Sala de Arte El Brocense. La exposición, de entrada libre, convierte el propio sistema del arte contemporáneo en objeto de análisis mediante dibujo y pintura y podrá verse hasta el 12 de septiembre.

En el Palacio de Camarena continúa hasta el día 15 "Desenmascarados y otras videocreaciones", programada de 17.30 a 21.00 horas. Y apenas un día antes del comienzo de este fin de semana, Espacio Belleartes inaugura "Forever_RAIN", de Miriam A. Gómez, una muestra de fotografía y técnicas mixtas inspirada en imaginarios posapocalípticos, cyberpunk y steampunk que permanecerá abierta hasta finales de mes.

A ello se añaden las exposiciones integradas en las noches especiales: Casa Pedrilla mostrará "Memoria y Cenizas", de José Manuel Ciria; el Palacio de la Isla reunirá documentos y fotografías sobre los 40 años de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, el reglamento de la Banda Municipal de 1887 y 40 carteles históricos del Cristo Negro; y el Ayuntamiento volverá a exhibir el códice original de los Fueros de Cáceres.

Cuarenta espacios que se podrán mirar de otra manera

Durante el viernes y el sábado abrirán hasta medianoche espacios que habitualmente no coinciden en horario o condiciones de acceso. Entre ellos aparecen el Baluarte de los Pozos, el Olivar de la Judería, la Torre del Horno, el Palacio de la Isla, la Casa de los Caballos, el Palacio Toledo-Moctezuma, Casa Pedrilla, El Brocense, el Palacio de Camarena, iglesias, ermitas, fundaciones y pequeñas galerías.

Jorge Valiente

También habrá visitas al Palacio de los Marqueses de Monroy, la Torre de las Cigüeñas, el Parador, el Palacio de Godoy y el Palacio de Carvajal, además de recorridos por las juderías nueva y vieja. El Museo Helga de Alvear prolongará su apertura hasta medianoche y el sábado programará visitas a su colección y a la exposición "Espejo del mundo", de Patricia Gómez y María Jesús González. Parte de estos recorridos requieren reserva previa.

Domingo 13: menos intensidad, pero la agenda continúa

Después de dos noches con decenas de actividades simultáneas, el domingo baja considerablemente la intensidad, aunque no se apaga por completo. A las 10.30 horas está programada una nueva visita guiada gratuita dentro de las actividades organizadas por el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad. El calendario municipal mantiene estos recorridos durante distintos fines de semana hasta noviembre.

La última propuesta singular del fin de semana llegará a las 20.00 horas con "Cáceres con dolor de cuello", una visita de dos horas y media que parte desde San Juan, junto a la estatua de Leoncia, para buscar elementos arquitectónicos, huellas y detalles del casco histórico que normalmente pasan inadvertidos. El aforo está limitado a entre 20 y 25 personas y requiere reserva previa.

Las exposiciones de Camarena y Belleartes seguirán además dentro de sus periodos de apertura, prolongando una agenda que no se sostiene únicamente sobre las grandes citas. Es esa coincidencia de escalas la que define estos tres días: actuaciones capaces de llenar una plaza o un palacio de congresos conviven con un concierto en un patio, una exposición, seis plazas en un taller, poesía sobre una bicicleta o una visita a una cavidad prehistórica.

El resultado sitúa el fin de semana del 11 al 13 en uno de los puntos de mayor concentración cultural de septiembre en Cáceres. Y sirve, además, de puente hacia la siguiente oleada: apenas cuatro días después regresará el Monumental Cáceres con La Flamenca y, a partir del 17, volverán a sucederse los grandes conciertos de un mes en el que la programación cultural se reparte por buena parte de la ciudad.