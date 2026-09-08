La cantante cacereña Cecilia Zango reúne a artistas de la región en un remix de 'Endiablá': "Es un regalo por el Día de Extremadura"

Diversas artistas extremeñas, procedentes de distintos géneros y estilos musicales, se han unido para dar una nueva vida a 'Endiablá', una de las canciones de la cantante y compositora cacereña Cecilia Zango. El tema reúne en este remix a diferentes voces femeninas de la escena musical extremeña, creando una propuesta colectiva que pone de manifiesto la riqueza y diversidad del talento musical de la región.

"Esta canción ha conseguido reunir a distintas generaciones y, aunque cada artista tiene un estilo muy personal, creo que todo encaja muy bien. 'Endiablá' es una canción muy querida en Extremadura, especialmente por esa referencia al redoble, y, pensando en que se acercaba el Día de Extremadura, me rondaba la idea de hacer algo especial, de preparar un regalo para los extremeños. Pensé que podía hacer la canción más grande, reunir a mujeres extremeñas con las que me he ido cruzando a lo largo de mi trayectoria y con las que, además, he compartido escenarios y he tenido muy buena conexión. Así nació la propuesta de reunirlas en esta nueva versión. Finalmente, algunas personas se han quedado fuera porque no han tenido tiempo o no han podido participar, pero ha sido un proyecto muy bonito. Estamos todas muy contentas con el resultado y yo estoy especialmente agradecida de haber podido contar con ellas y de que hayan querido formar parte de este proyecto", destaca Cecilia.

Distintas voces, un mismo proyecto

Una de ellas es Carolina La Chispa, nacida en Mérida, que comenzó su trayectoria en el mundo del flamenco desde el baile, formándose en los pasos y el compás que caracterizan al arte jondo. También forma parte del proyecto Celia Romero, que en 2011 se alzó con la 'Lámpara Minera de la 51.ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión', en Murcia. Este prestigioso galardón supuso un importante impulso para su carrera y contribuyó a consolidarla como la artista y cantaora que es hoy, convirtiéndose en una de las máximas expresiones del flamenco en Extremadura. A ellas se suma Chloé Bird, compositora, cantante y actriz que, a finales de 2013, fue reconocida como 'Mejor Artista Extremeña' en los Premios Pop-Eye. Licenciada en Arte Dramático y titulada en el Grado Profesional de Piano, ha desarrollado su trayectoria artística a través de diferentes disciplinas.

El remix incorpora además a Chloe DelaRosa, cantante, modelo y actriz española, conocida por haber representado a España en el 'Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2024', celebrado en Madrid. Participó en el certamen europeo con el tema Como la Lola, un claro homenaje a la legendaria artista española Lola Flores. Por último, Tamara Alegre comenzó su relación con la música cuando tenía tan solo nueve años, en la Escuela de Saetas de la Cofradía de la Sagrada Cena de Cáceres, de la mano del cantaor Simón García, conocido artísticamente como 'Niño de la Ribera'. Desde entonces, la música ha ocupado un lugar fundamental en su vida, hasta convertirse, en sus propias palabras, en una "necesidad vital" y una forma de expresarse.

Un regalo para Extremadura

El remix se ha estrenado este lunes, 7 de septiembre, a través de YouTube, como un regalo que Cecilia ha querido dedicar a Extremadura coincidiendo con la celebración de su día, este 8 de septiembre. El lanzamiento llegará inicialmente a esta plataforma y, posteriormente, el 18 de septiembre, estará disponible también en el resto de plataformas digitales.