Vecinos de Mejostilla alertan de presuntas carreras ilegales en Cáceres: "Un día se van a llevar a alguien por delante"

Acelerones, tubos de escape trucados y derrapes. Pueden ser tres conceptos propios de la saga de Fast and Furious pero es lo que denuncian algunos vecinos de la barriada de Mejostilla de Cáceres. Si bien alguno señala que son carreras ilegales, no es algo que esté realmente demostrado.

Lo que sí preocupa a algunos residentes es la velocidad a la que circulan determinados vehículos por calles como Emilio Cardenal Hernández o Gonzalo Mingo. Los vecinos aseguran que los acelerones, el ruido de los escapes y algunas maniobras generan inquietud, especialmente durante la noche. Una situación que, según explican, ha llegado a coincidir con accidentes, como el ocurrido el pasado martes, cuando un vehículo terminó accidentado en la zona.

"Hubo ese accidente pero otro día se podrían llevar por delante a alguien", señala una vecina, que pone el foco en el riesgo para los peatones. La preocupación no es nueva. De hecho, los residentes ya habían solicitado medidas para reducir la velocidad. "Lo pedimos los vecinos porque hubo un atropello", recuerda sobre los resaltos instalados frente a la carnicería Campesano.

Imagen de los resaltos. / Pablo Parra

Tubos de escape manipulados y ruidosos

Más allá de las carreras, cuya existencia en estas calles no pueden confirmar los vecinos consultados, sí existe coincidencia en que algunos vehículos circulan a una velocidad que consideran excesiva y que los acelerones son habituales en determinados momentos. La percepción, sin embargo, cambia en función de dónde vive cada residente y de lo que puede llegar a escuchar o ver desde su vivienda.

Una de las vecinas explica que ella misma no tiene visibilidad directa sobre la rotonda y que tampoco percibe actualmente demasiado ruido desde su casa. Cuando llegó al barrio, hace unos 18 años, la situación era diferente. "Yo escuchaba muchos ruidos, porque las ventanas nuestras son muy malas", cuenta. La sustitución de las ventanas redujo notablemente el ruido que llega a su vivienda y, al no estar orientada hacia la rotonda, asegura que tampoco puede aportar un testimonio directo sobre lo que sucede allí.

Su experiencia contrasta con la de una vecina cuyo domicilio sí está orientado hacia esa zona. Según le ha trasladado, durante el verano, al mantener las ventanas abiertas, escucha determinados episodios a altas horas de la noche. No puede precisar cuántos vehículos intervienen ni determinar si se trata de carreras, pero sí describe una sucesión de aceleraciones que se prolonga durante algunos minutos. "Noto como si van de una rotonda a otra corriendo, y bum, bum, y bum, durante un rato", relata.

Curva en la calle Emilio Cardenal Hernández. / Pablo Parra

Otra residente sí pone el acento en el comportamiento de determinados conductores, aunque también evita afirmar que se trate de carreras. "Hay mucho flipao con los tubos de escape", resume. Explica que es habitual escuchar de vez en cuando acelerones de coches y motocicletas y que, en algunos casos, los vehículos circulan a gran velocidad por la zona. Su percepción coincide así con la de otros vecinos respecto al ruido y la velocidad, pero no permite determinar que exista una competición entre vehículos.

Grandes velocidades a altas horas de la noche

Otro vecino consultado relata que, aunque no los ha visto, sí ha escuchado el ruido de los neumáticos chirriar a alta velocidad por la noche. "Lo escuchamos a veces desde nuestra casa, lo típico, el coche tomando curvas a mucha velocidad porque suenan los neumáticos". Eso sí, incide en que ocurre "por la noche ya tarde".

No obstante, el relato no es siempre del mismo color y otros residentes aseguran no haber presenciado estas carreras entre coches en estas calles. Uno de ellos explica que sí es habitual escuchar acelerones pero asegura no haber visto carreras. "Cuando bajo al perro, que pueden ser las once de la noche, nunca he visto a dos coches haciendo carreras", afirma. Sí recuerda haber visto algún vehículo circulando "a tope" en una rotonda, aunque nunca "acompañado de otro vehículo".

La diferencia entre lo que se escucha y lo que se puede observar también puede estar relacionada con el horario. Algunos de los episodios a los que hacen referencia los residentes se producirían de madrugada, cuando la mayoría de los vecinos ya se encuentra en sus viviendas. La vecina que alerta del accidente del pasado martes sitúa el siniestro alrededor de las tres de la mañana, una franja en la que la actividad en las calles es mucho menor.

Bajada de la calle Emilio Cardenal Hernández. / Pablo Parra

Los vecinos también diferencian entre lo que ocurre en la zona residencial y el recinto ferial. Según los testimonios recogidos, es en este último punto donde sí tienen constancia de comportamientos que califican como carreras. En las calles de la Mejostilla, en cambio, la preocupación se centra principalmente en los acelerones, el ruido de los escapes y la velocidad de algunos vehículos.

Así, más que señalar la existencia de carreras ilegales como un hecho confirmado, los residentes ponen sobre la mesa un problema relacionado con la seguridad y la convivencia. El antecedente del atropello, la instalación de resaltos y el reciente accidente mantienen la preocupación por unas conductas que, aunque se produzcan durante periodos muy concretos y no sean visibles para todos los vecinos, generan inquietud entre quienes viven en el entorno.