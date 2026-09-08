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Oferta inmobiliaria

VegaVera amplía su oferta de vivienda nueva en Cáceres con promociones en distintas zonas de la ciudad

La promotora cacereña cuenta actualmente con viviendas en venta junto al Gran Teatro, Terrazas de Cánovas, Rodeo, el entorno del Auditorio y la zona de Colón

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Encontrar vivienda nueva en Cáceres es una de las opciones que buscan actualmente muchas personas que quieren establecerse en la ciudad, cambiar de casa o invertir. En este contexto, la promotora cacereña VegaVera mantiene en marcha varias promociones distribuidas por distintos puntos de la capital.

Su oferta actual incluye promociones junto al Gran Teatro y en Terrazas de Cánovas, ambas en el centro de Cáceres, la cuarta fase de Rodeo, Luminara en la zona del Auditorio y una promoción en la zona de Colón.

Una cartera que permite a los compradores valorar diferentes ubicaciones y tipos de vivienda sin salir de Cáceres y que refleja la actividad que la compañía viene desarrollando en la ciudad.

Vivienda junto al Gran Teatro y en Terrazas de Cánovas

Dos de los proyectos que centran actualmente la actividad de VegaVera se encuentran en el centro de Cáceres.

La promoción junto al Gran Teatro se desarrolla en pleno centro de la ciudad, en un entorno donde se concentran comercios, establecimientos de restauración, servicios y espacios culturales. La ubicación permite plantear una forma de vivir vinculada al día a día del centro, con muchos servicios a poca distancia.

Imagen del interior de uno de los apartamentos.

Imagen del interior de uno de los apartamentos. / Cedida a El Periódico

También en el centro se encuentra Terrazas de Cánovas, una promoción situada junto al paseo de Cánovas. El proyecto se incorpora a una zona con actividad durante todo el año y con una amplia oferta de servicios alrededor.

Son dos proyectos que responden a una demanda concreta: quienes buscan vivienda nueva en el centro de Cáceres y quieren mantener cerca buena parte de los servicios que utilizan habitualmente.

Rodeo llega a su cuarta fase

La actividad de VegaVera se extiende también a otras zonas de la ciudad. Rodeo ha alcanzado su cuarta fase, después de la buena acogida de las tres anteriores.

La continuidad del proyecto permite seguir incorporando vivienda nueva en esta zona de Cáceres y da continuidad a una promoción que ya cuenta con varias etapas desarrolladas.

Luminara, en el entorno del Auditorio

Otra de las promociones que actualmente forman parte de la oferta de VegaVera es Luminara, situada en la zona del Auditorio.

En Gran Teatro.

En Gran Teatro. / Cedida a El Periódico

El entorno del Auditorio ha ido incorporando nuevos usos y servicios y se ha convertido en una de las áreas en las que se está desarrollando nueva vivienda en Cáceres. Luminara se suma a esta evolución con una propuesta residencial en la zona.

También en la zona de Colón

La oferta se completa con una promoción en la zona de Colón, otro de los puntos consolidados de la ciudad y con una actividad comercial y de servicios vinculada a su entorno.

De esta manera, VegaVera mantiene promociones en diferentes áreas de Cáceres, desde ubicaciones céntricas hasta otras zonas residenciales de la ciudad.

Una promotora con presencia en la ciudad

La variedad de proyectos permite a VegaVera trabajar con diferentes perfiles de compradores y ofrecer alternativas según las preferencias de cada persona: vivir en el centro, buscar una zona residencial o valorar una vivienda de nueva construcción en áreas que continúan desarrollándose.

Apartamento en El Rodeo.

Apartamento en El Rodeo. / Cedida a El Periódico

La compañía cuenta con oficina comercial en la calle Gil Cordero, 19, desde donde atiende a las personas interesadas en conocer sus promociones.

Quienes quieran consultar la oferta de vivienda nueva de VegaVera pueden conocer sus proyectos, características y disponibilidad a través de vegavera.es. La promotora también comparte información sobre sus promociones y el avance de sus proyectos en redes sociales a través de @vegaverahome.

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Con varias promociones actualmente en venta, VegaVera continúa desarrollando vivienda en distintos puntos de Cáceres y formando parte de la evolución residencial de la ciudad.

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